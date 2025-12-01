Čeho se rozhodčí na Spartě bál? A kde byl VAR? Tak se nikam neposuneme, říká Šenkeřík

Hosté přijeli skvěle připravení, před jejich herní organizací klobouk dolů.
Mluví se o špatném výkonu Sparty, ale já bych především ocenil kompaktnost Pardubic, skoro z každé šance daly gól. Pro tým, který hraje o záchranu, přichází velká vzpruha, hráče určitě posílí.
Škoda, že musíme opět řešit nepěkné momenty, které všechno zastiňují, neprobíráme jenom fotbal a krásné góly, které padaly.
Nejvíc se propírá situace po třetím pardubickém gólu, kdy útočník hostů Ladislav Krobot slavil před kotlem domácích fanoušků. Tohle já nikdy nedělal, správně ho za to rozhodčí napomenul. Šlo jasně o nesportovní chování a bylo to naprosto zbytečné.
Jenom tím rozběsnil frustrované sparťanské fanoušky. Kapitán domácích Lukáš Haraslín ho odstrkoval, pak však dorazil Matěj Ryneš. Běžel k souboji deset metrů, pak Krobota praštil do obličeje - jasná červená. A ptám se, kde byl v té chvíli VAR!? (že měl být Ryneš vyloučen, potvrdila ve svém stanovisku dokonce i komise rozhodčích - pozn. Aktuálně.cz)
Rozhodčí Karel Rouček zápas nezvládl. Nevím, čeho se bál. Jestli sudí zřetelně hráčům nenaznačí, že tohle si nemůžou dovolovat, tak se nikam neposuneme.
Rovněž Jan Kuchta měl za vražení do gólmana dostat druhou žlutou a jít ven. Nešlo o souboj, pardubický brankář držel míč jasně v rukou a on ho přiběhne srazit. Jednoznačně nebezpečná hra a nesportovní chování.
Slavia porazila jasně Slovácko, o góly se podělili hrotoví útočníci Mojmír Chytil a Tomáš Chorý. Říká se, že nemohou vedle sebe nastupovat, oba jsou podobné typy.
Sice zády bráně udrží spoustu míčů, prosazují se v hlavičkových duelech, ale nejsou náběhoví, neříkám pomalí, ovšem ne rychlostní rozbíječi, co roztrhají obranu. I když Chorý často chodí i do stran, pak však chybí v zakončení před brankou.
S nimi v sestavě mužstvo musí hrát jinak. V evropských soutěžích nejspíš oba nastoupit vedle sebe nemůžou, ale doma proti Slovácku, při vší úctě k soupeři, to vyzkoušet mohli a přineslo to výsledek.
Trenér Jindřich Trpišovský postavil základní sestavu jen z českých hráčů. Proč ne. Slavia má obrovský výběr, široký kádr kvalitních fotbalistů. A z Česka těch nejlepších.
Pořád se opakuje, že bez cizinců to nejde, že přinášejí potřebnou kvalitu, přitom vedoucí tým ligy se bez nich dokáže obejít. Důvod je však jasný - získá, koho chce.
Třetí Jablonec padl v Hradci Králové dvěma góly Toma Slončíka. Sleduju ho poctivě, v zápase se stal rozdílovým hráčem, je na tom dobře technicky, má skvělé zakončení.
Umí jeden na jednoho, neustále chce míč, pořád hledá volná místa a odskakuje stranou, je neustále v pohybu, což je pro beky nepříjemné.
Má v sobě i pokoru, při rozhovorech přiznal, že nelétá v oblacích, užívá si každého dne, každého úspěchu, každého tréninku a nadále na sobě pracuje.
Patří Plzni, v Hradci je na hostování a jsem přesvědčen, že mu to ohromně pomohlo. Ve dvaceti je to pro něj dobrá štace, pravidelně nastupuje, je v týmu výraznou postavou. Nemá kam spěchat, rozvíjí se.
Proti Mladé Boleslavi skvěle Plzni zachytal rakouský brankář Florian Wiegele. Předvedl se už v Evropské lize proti Freiburgu, nyní vytáhl fantastický zákrok, kdy tečovanou střelu vykopl nohou, když už padal na druhou stranu. A pak se neskutečně rychle zvedl zpátky na nohy. S tou výškou přes dva metry! Pro mě neuvěřitelné.
Baník vyhrál po šesti zápasech, v pěti předchozích nevstřelil gól. Mně se moc líbilo, že nový trenér Tomáš Galásek nepanikařil, pořád věřil své koncepci. Já vím, že to je jen jedno vítězství, ale dostával jednu ťafku za druhou, přesto udržel hráče ve víře ve vlastní schopnosti. Musí však na tento výsledek navázat.
Bohemka prohrála doma i s Teplicemi. Moc jsem přemýšlel nad tím, co se s ní děje. Někdo ji začaroval. Když se útoční hráči dostanou do slušné vzdálenosti od branky, najednou je přepadne jakýsi strach dát gól. Leží to na nich. Potřebovali by nějakou šmudlu, aby se chytili. Nevěří si.
Venku hrají jakžtakž uvolněně, ale doma to je hrůza. Je to záhada. Trvá to hodně dlouho, začalo to Drchalovou nastřelenou tyčí v derby se Slavií, kdy před ním byla úplně volná branka. Tedy ve 2. kole! Od té chvíle se to s nimi táhne. Přál bych Bohemce, aby to konečně protrhla.
Padly nádherné góly. Některé už jsem vzpomínal, k nim přidám trefu libereckého Marka Ichy do sítě olomoucké Sigmy, kdy si krásně navedl míč na levačku a přesně trefil k tyči. Nebo ránu karvinského Dennyho Samka ve Zlíně, přímo do šibenice.
Zdeněk Šenkeřík
- Narodil se 19. prosince 1980
- Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
- Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů