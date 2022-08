Cedidlův likvidační faul nepochopím. Ať dostane trest jako Kuchta, žádá Fukal

"Slavia si může dovolit rotovat kádr, otázkou je, jestli je to ku prospěchu, zda další hráči jsou na stejné kvalitě," říká ve svém komentáři ke druhému kolu Fortuna:Ligy pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Cedidlův zákrok na Ewertona, po němž brazilský hráč odkulhal ze hřiště, jako bývalý obránce naprosto nechápu. Asi nebyl duchem přítomný, jinak by něco takového neudělal. Sice se po utkání omluvil, že byl přemotivovaný, to je od něj hezké a zachoval se jako chlap, ale likvidační faul to nijak neospravedlňuje. A musí očekávat vysoký trest. Jestliže Kuchta za podobný zkrat bude stát pět zápasů, měl by také on dostat trest na horní hranici sazebníku.

Po utkání se Zlínem si slávistický trenér Jindřich Trpišovský postěžoval, že před důležitou odvetou s Panathinaikosem Athény v Řecku v boji o Konferenční ligu a český koeficient má minimálně dva zraněné hráče, kteří nejspíš nenastoupí.

Když odhlédneme od brutálního zákroku Cedidly, výčitky, že soupeř proti Slavii hrál příliš ostře, že ji měl v této pozici českého vyslance šetřit, jdou proti podstatě fotbalu. Proboha, přece každý chce v lize vyhrát, uspět. Těžko může mít někdo v hlavě - pozor, hraje se o koeficient, musíme chodit do soubojů opatrněji, upustit. To nejde! Takhle nelze uvažovat. Samozřejmě je pak důležité, co rozhodčí dovolí.

Trenér Trpišovský opět postavil dosti pozměněnou sestavu, evidentně některé hráče šetřil. Slavia si to dovolit může, otázkou je, jestli je to ku prospěchu, jestli další hráči jsou na stejné kvalitě. Protože vždycky se vytvoří nějaký základ, od něhož se trenér odráží. Podle mého se to v zápase s Hradcem projevilo, teď už to bylo mnohem lepší.

Naopak trenér Michal Bílek moc plzeňskou jedenáctku nemění, jen málo na určitých pozicích, jak situace vyžaduje. Ale sestavou moc netočí, má rád, když je mančaft sehraný.

Spartu vítězství v Českých Budějovicích, první pod trenérem Brianem Priskem, hodně povzbudí. I když Budějovice nejspíš nebudou patřit do absolutní špičky, kvalitu především doma mají. Pro Spartu je další velký přínos, že nedostala gól. Po všech nezdarech je to pro ni jen dobře.

Ale hráči musí dál makat. Najet na nějaký způsob hry pod novým trenérem je dlouhodobý proces, změn bylo dost, bude to nějakou dobu trvat. Každé vítězství v této přechodové fázi se ovšem počítá.

Nováček Brno jede na euforii. Umocněnou tím, že vyhrálo v Olomouci, která v prvním kole jasně deklasovala Baník na jeho půdě. Trenér Václav Jílek své svěřence moc chválil, že nejde o náhodu, přímo velebil jejich výkon. Doma s Brnem to měli potvrdit, vrátili se však na zem. Pro Brno velká jednička, ostatní mančafty to určitě zaznamenaly, že nováček nebude odevzdaný. Liga je dlouhá, ale úvod se Zbrojovce povedl.

Po dvou kolech jako jediný tým bez bodu zůstaly Pardubice. Po domácí porážce s Českými Budějovicemi, kdy nebyly horší, podlehly na půdě mistra. V Plzni bodovat je velice složité, obhájce titulu má stabilizovaný a zkušený mančaft. Nešlo však o ostudu, že by dostaly nakládačku, pět gólů. Nedělal bych proto z toho tragédii, jde o to hodit to za hlavu a připravit se na další zápas. Nasadit zbraně, které Pardubice mají - poctivý přístup, obětavost, bojovnost.

Mě více zaráží Baník Ostrava. Olomouc si s ním v prvním kole dělala, co chtěla, teď na Bohemce rychle vede, ale najednou se všechno otočí a prohrává o dva góly. Nevěřil jsem, že by ještě Baník s tím něco mohl udělat, ale dokázal to. Pro mentální sílu mužstva je to hodně důležitá remíza. Pro fanouška nádherná podívaná, pro trenéry však nápor na srdíčko.

Milan Fukal Foto: ČTK Věk: 47 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Za národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

U Bohemky si cením, že ve dvou zápasech dala šest gólů. Loni se střelecky trápila, teď jí to do sítě padá. Když jsem ji viděl v Jablonci, líbilo se mi, jak rychle přechází do útoku, s jakým počtem hráčů. Myslím si, že ji čeká jiný ročník než předchozí.

Nizozemský útočník Mick Van Buren si připsal hattrick. Už dlouho říkám, že je to hodně zajímavý hráč, líbí se mi a nechápu, proč fotbalista jeho kvalit nemá někde stálé místo. Něco tam je a já nevím co. Ve Slavii se pořád hledají útočné typy, zkoušejí se další a další, přitom Van Buren je k dispozici už několik let a nabízí obrovskou kvalitu. Dosáhl toho hodně a je u nás už adaptovaný. Jak říkám, něco v tom je.