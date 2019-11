Ragby Slavii nevonělo. Před vyloučením Masopust neposlechl Trpišovského pokyny

Trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský chválil své hráče za to, jak v deseti zvládli druhý poločas zápasu v Olomouci, byť v něm nezvítězili.

Slavia ztratila remízou 0:0 na půdě Sigmy body po osmi ligových výhrách za sebou a teprve potřetí v sezoně. Obhájci titulu hráli celý druhý poločas v deseti po vyloučení Lukáše Masopusta, přesto byli lepší a měli k vítězství blíž.

"Byl to takový divný zápas, samozřejmě i kvůli tomu, že jsme hráli ve druhém poločase v deseti. Ani mi to moc nepřišlo jako fotbal, hrálo se spíše ragby, spousta soubojů, hodně přerušení. Celkově jsem zklamaný z úrovně utkání, byla to válka," hodnotil Trpišovský bezbrankový souboj na webových stránkách Slavie.

"Paradoxně se náš výkon ve druhé půli zvedli, trefili jsme břevno a měli jsme tři nebo čtyři velice dobré šance. V devadesáté minutě pak mohli rozhodnout domácí, my jsme vykopávali míč z brankové čáry, takže remíza je celkově asi zasloužená," dumal kouč červenobílých.

Klíčová chvíle utkání přišla těsně před koncem poločasu. Kousek před šestnáctkou Lukáš Masopust fauloval domácího Šimona Faltu a dostal od rozhodčího Rejžka rovnou červenou kartu.

"Vždycky hráčům říkám, ať v takových situacích hlavně nefaulují a nejdeme do deseti, pokud je ještě čas zápas případně otočit," postěžoval si Trpišovský, že tentokrát Masopust neposlechl jeho pokyny.

"Primární chybou byla samozřejmě ztráta míče na vápně, bavíme se, jak takové situace řešit, tentokrát jsme ale ztratili balon. Petr Ševčík tu situaci ještě dobře odbrzdil, útočícím hráčům to ztížil, a myslím si, že ten faul byl trochu zbytečný. Bylo jasné, že když tam Lukáš Masopust sáhne, bude to faul," doplnil trenér úřadujících mistrů.

Oslabení však podle jeho názoru Pražanům paradoxně trochu pomohlo. "Sigma najednou musela hrát a snažit se kombinovat," vysvětlil Trpišovský. Jeho celek se i v deseti dostal do řady šancí, nastřelil i břevno, Aleše Mandouse v domácí brance ale nepřekonal.

"To je asi vždy, když hrajeme s Olomoucí. Nedivil bych se, kdyby se Mandous stal gólmanem kola. Trápil nás i v zápase v Edenu," zmínil Trpišovský až do dneška jediný Mandousův ligový start.

"Akorát když proti nám v Olomouci na začátku minulého ročníku chytal Buchta, tak jsme vyhráli 3:0, to byl pro nás jednoduchý zápas. Vždy proti nám dají do brány nějakého nezkušeného kluka a on zachytá. Příště snad bude chytat zase Buchta," přál si kouč Slavie.

Před zápasem na Hané musel řešit absenci kapitána a nejlepšího hráče ligy Tomáše Součka. "Vrátil se nám rozbitý z reprezentace, navíc onemocněl virózou a leží," posteskl si Trpišovský.

Na Součkově místě zaskočil Ladislav Takács a vedl si výtečně. Jen v koncovce měl smůlu, jinak si vysloužil i pochvalu od trenéra. "Vyhrával osobní souboje, byl i v několika nebezpečných zakončeních, škoda, že nedal gól. V rozehrávce, bojovnosti a všem ostatním skvěle nahradil Tomáše Součka, a musím říci, že mě mile překvapil i kondičně, po zranění měl tréninkové manko," ocenil náhradníka Trpišovský.

"Strach jsem měl, když jsme šli do deseti, nevybavuju si u něj ale žádný slabší okamžik. Za mě tedy panuje s jeho výkonem naprostá spokojenost," vyzdvihl Takácse jeho nadřízený.

Slavia v tomto ligovém ročníku nevyhrála jen tři zápasy - a pokaždé to bylo, když vyjela do východní části republiky. "Náhoda to možná je, paradoxně ty zápasy vždy probíhají trochu divně. V Opavě také byla červená karta, po Karviné jsme zase měli desetiminutový sestřih toho, co jsme neproměnili, včetně penalty. V těch zápasech nepadají góly, netuším, proč to tak je," kroutil hlavou Trpišovský.

Slova uznání měl ovšem i pro Hanáky. "Olomouc má kvalitní tým, oproti minulé sezoně lehce změnili styl hry. I v prvním zápase u nás doma nás trápili, na konci mohli srovnat z penalty. Mají dobře propracovanou obranu, mají dobré individuality, není snadné s nimi hrát," prohlásil kouč ligového lídra.