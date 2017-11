Byla by velká chyba všechno zbourat, prohlásil Stramaccioni. V zimě bude pokračovat s hledáním hráčů

před 32 minutami

Další ztráta, přesto kouč fotbalové Sparty stojí neochvějně za svým. „Začali jsme určitý projekt a bylo by velkou chybou všechno zbourat,“ prohlásil na klubovém webu Andrea Stramaccioni po nedělní ligové remíze 2:2 ve Zlíně.

Praha - Minulý týden vypadli i z domácího poháru, pak horko těžko v lize zdolali Baník 3:2. Jenže v dalším zápase už zase nevyhráli. Fotbalisté Sparty se ve Zlíně museli spokojit s bodem za remízu 2:2. A protože Plzeň zvládla šlágr se Slavií, narostla ztráta Sparty na lídra na propastných sedmnáct bodů!

"První místo je hodně vzdálené," uznal kouč Andrea Stramaccioni po utkání ve Zlíně. "Naším hlavním cílem je dotáhnout se na druhé místo a bojovat o předkola Ligy mistrů. Cílem ale také je vytvořit silný a vítězný tým. Začali jsme určitý projekt a bylo by velkou chybou vše zbourat. V létě jsme utvořili určitou soupisku, ale to ještě neznamená, že to takhle zůstane. Je potřeba v zimě pokračovat s hledáním těch správných hráčů na jednotlivé pozice a pokračovat v budování klubu," prohlásil italský trenér na klubovém webu.

S nedělním střetnutím nebyl nespokojen, přestože jeho celek neudržel vedení 2:1 a o vítězství přišel až v závěru. "Odehráli jsme dobrý zápas, jeden z nejlepších venkovních zápasů pod mým vedením. Pozitivní je, že jsme dokázali otočit skóre, ale je samozřejmě zklamáním, že jsme nakonec neudrželi vedení až do závěrečného hvizdu," posteskl si Stramaccioni.

"Vidím na hráčích, že si začínají víc věřit. Je to vidět na jejich hře. I statisticky budeme mít určitě lepší čísla, než v zápasech třeba v Brně nebo v Liberci. Je vidět, že nám rostou osobnosti, jako Hovorka nebo Štetina," uvedl.

Ve Zlíně musel opět udělat změny v sestavě. Tomáš Rosický měl problémy se svalem, nastoupit nemohl ani Ondřej Zahustel. A na Moravu necestoval ani David Lafata.

"Na zápas ve Zlíně nemohl jet kvůli nemoci, ale pořád je to náš kapitán," podotkl Stramaccioni, jenž je rád, že se střelecky prosazuje Josef Šurfal a také Marc Janko. "Josef Šural je důležitým hráčem týmu a jsem velmi rád, že se mu daří. Janko měl špatný start do angažmá ve Spartě, ale je velký profesionál, dvakrát nastoupil ze střídačky a dal dvakrát gól," hodnotil Stramaccioni.