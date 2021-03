Byl to hrůzostrašný rok, tvrdí Horváth. O nabídky po vyhazovu z Příbrami nouzi nemá

Jenom rok vydržel Pavel Horváth na své první trenérské štaci v nejvyšší soutěži. Po čtyřech porážkách za sebou byl vedením příbramského klubu odvolán. Jak je u něj obvyklé, hledí na to více z pozitivní stránky. "Jsem za tu příležitost hodně šťastný," říká.

Poznal jste první trenérské angažmá v nejvyšší soutěži, ale už i první vyhazov, což k tomuto řemeslu patří. Už jste to vstřebal?

Přijal jsem to vcelku normálně. Po výsledcích, které nás v poslední době provázely, je to logické vyústění situace. Nejlepší impulz, jaký mužstvu dát, je příchod nového trenéra. Zažíval jsem to jako hráč, teď to poprvé zažívám jako trenér. Není to příjemné, když veškerá vina padá na jeho hlavu a trenérský štáb, ale je to tak. Nezbývá mi nic jiného, než se z toho poučit.

Považujete svou první štaci v první lize za vysloveně neúspěšnou?

Snažím se na ni koukat z pozitivní stránky. Nasbíral jsem cenné zkušenosti, které jsem chtěl. To byl důvod, proč jsem do Příbrami šel. Vůbec nelituju, že jsem tento krok udělal. Záleží jen na mně, co si z toho vezmu a jak se v této profesi při další příležitosti zlepším.

Cítil jste, že se s vámi houpe židle? Nebo jste dokonce dostal od vedení klubu ultimátum?

Žádné ultimátum jsem neměl, ale je jasné, že když v každém zápase dostanete trojku, nebo i čtyři góly, nevyhrává se a atmosféra houstne, tak to přijde. Už jsem říkal, že jsem to zažil jako hráč, a dalo se to očekávat. Už to bylo těžké po zápase doma se Slováckem, přestože jsme po většinu zápasu hráli v přesilovce (20. kolo, 1:4), kdy to podle mého bylo na hraně. Přesto jsem dostal ještě důvěru, bohužel výsledky nepřicházely.

Nezvažoval jste podat rezignaci sám, abyste atmosféru uvolnil?

To ne, neutíkám z boje. Neměl jsem ani důvod, snažil jsem se dělat pro mužstvo jen to nejlepší. Není nic příjemného, když děláte, co můžete, všechno naplno, jak jsem to sám cítil a vídal u zkušenějších trenérů, a výsledky stále nejsou. Bohužel to nestačilo. To však fotbal přináší.

Váš tým patří mezi čtyři vyvolené, které dokázaly obrat suverénní Slavii o body - v 18. kole jste doma s ní remizovali 3:3. Věřil jste, že mužstvo ukázalo svou sílu a všechno se obrátí k lepšímu?

Ten zápas byl euforický a pro nás i úspěšný. Ale mnohem víc mě mrzelo, že jsme nevyhráli v Budějicích (14. kolo, 1:2), kde jsme podle mě do vyloučení hráli dobře, ale pak po našich chybách, což bylo pro nás bohužel typické, jsme domácím dovolili během dvou minut dát dva góly a bylo po zápase. Každý bod se soupeři z čela tabulky, ať se Slavií, nebo Plzní, byl pro nás výjimečný, ale vadilo mi, že jsme nezvládli jiné zápasy. Potřebovali jsme vyhrát. To jsou tři body a ty jsou v tabulce vidět úplně jinak. Než když si připíšete jenom jeden, i když třeba hodně nečekaný, ale nikam se nehýbete.

Fanoušci i jiní trenéři oceňovali, že jste s Příbramí udělal kus práce a je to na mužstvu vidět. Měl jste stejný dojem?

Na začátku mého angažmá jsme dostávali dost gólů a ke konci taky. Bylo zřejmé, že nám nefungovala hra dozadu, a bez ní se vyhrávat nedá. Když v každém zápase dostanete dva góly, těžko se dá s ohledem na naši produktivitu pomýšlet, že budeme sbírat body. Proto jsme především pracovali na defenzivě, k útočné složce jsme se moc ani nedostávali. Naše akce byly povětšinou brejkové a sázeli jsme na standardky. Ke konci loňského roku přišla minisérie, kdy jsme dvakrát vyhráli a dvakrát remizovali, což bylo velmi příjemné, ale bohužel byla jenom jedna.

Tlačil jste na vedení, aby vám přivedlo posily?

O někom jsme se bavili, ale z různých důvodů to nedopadlo. Hráli ti, co tu byli, bohužel to nestačilo. Ale nemá cenu o tom teď polemizovat, nejen v Příbrami nikdo není moc ochotný vyhazovat velké peníze za hráče v situaci, kdy zítra nevíte, co bude. Bylo dané, že budeme hrát s hráči, kteří jsou k dispozici.

Příbram není daleko od Prahy. Zkoušeli jste v zimě získat na hostování hráče, kteří se nevešli do kádru Slavie a Sparty?

To není úplně otázka pro mě. O něčem jsme se bavili, nedopadlo to a teď už to nevyřeším. Asi jsme však velkou konkurenci do základní sestavy neměli.

Uplynulý ročník se vinou pandemie nedohrál, Příbram se zachránila administrativně. Nebylo by lepší už loni spadnout, dát mužstvo v klidu dohromady a postupně zvyšovat jeho výkonnost a sehranost?

Možná to tak je, ale já o tom tolik nepřemýšlím. My byli tehdy šťastní, že jsme se udrželi a první liga bude v Příbrami další sezonu. V této době nikdo moc extra plánovat nemůže.

Vedl jste mužstvo rok. Bylo to dostatečná doba, abyste ukázal, co ve vás jako trenérovi je?

To je jenom otázka. Nemohu říct, že kdybych dostal ještě půl roku, že by se vyhrávalo a všechny jsme válcovali. Jde o soukolí, které musí do sebe zapadnout, aby týmový výkon přinesl výsledky. Já už u toho nebudu a těžko to zjistíme. Ten rok byl ovšem pro všechny hrůzostrašný.

Jak to myslíte?

Nikdy nic takového nebylo. Pořád nějaké pauzy, odpadávali vám hráči, nevěděli jste, s kým můžete počítat. Nemyslím jenom zranění. Chvilku se hrálo, chvilku ne, bez diváků, ten rok uběhl v jakémsi prapodivném stylu.

Hodně pandemie mužstvo poznamenala?

Také jsme byli v karanténě a odkládaly se zápasy (hned první kolo na hřišti Slovácka a poslední podzimní v Českých Budějovicích). Pořád něco bylo, nikdy nenastal klid pro práci. Vždycky se čekalo s nominací, někdy i se sestavou, výsledky testů přišly třeba třicet minut před zápasem, muselo se reagovat. Nebylo to příjemné.

Mluvil jste o poučení. Co vám první angažmá přineslo?

Nebudu úplně konkrétní, musím si všechno nechat v klidu projít hlavou. Na nějaké závěry je ještě příliš brzy. Až si to utřídím, možná se mrknu na nějaké zápasy, kde byly chyby, na rozestavení, pak si řeknu, co jsem mohl udělat jinak. Vždycky jsem to chtěl zkusit, jsem za tuto příležitost hodně šťastný a věřím, že mě to nějak posune, abych byl připravený na další štaci.

Co nyní plánujete?

Jakmile vylezlo, že jsem odvolaný, měl jsem hodně telefonátů a nabídek, co bych mohl dělat. Na peci se válet nebudu. Bylo by to i špatně. Chtěl bych se vrátit ke studiu angličtiny, domluvím se, ale mohlo by to být lepší. A asi zapracuju na své kondici, protože v posledních týdnech to nebylo s pohybem ideální, nic se nesmělo. Musím se sebou něco udělat.

V Dubči, kde bydlíte, jste byl jednou zvolen do zastupitelstva. Nevrhnete se na regionální politiku?

To ne, to vůbec, do toho nejdu.

Příbram se s vámi finančně vyrovnala?

To všechno je v pohodě. Jsme na všem domluveni, uvidíme, jak to bude chodit…