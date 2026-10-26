Byl jsem otrávený, přiznal Brunes. Řešit krizi s Haalandem? Vždyť pořád hrajeme

Sparťanský útočník Jonatan Brunes po čtyřech brankách v zápase proti Slovácku přiznal, že tříměsíční období bez soutěžního gólu pro něho nebylo jednoduché, nic zásadního ale ve své přípravě ani tréninku neměnil.
Šestadvacetiletý Nor si ani nechodil pro rady ke svému bratranci Erlingu Haalandovi, s hvězdou Manchesteru City se o fotbale vůbec nebaví. Řekl to na tiskové konferenci po utkání 12. ligového kola, v němž pomohl Letenským k domácí výhře 5:1 a k posunu na druhé místo tabulky.
Brunes se prosadil po 13 soutěžních zápasech, předtím za Spartu skóroval pouze při svém debutu proti Zlínu na konci července a v jednom přípravném duelu.
„Nikdy v kariéře jsem neměl takovou sérii, bylo to složité období. Bylo to náročné i pro moji rodinu, možná jsem byl někdy lehce otrávený. Ale dělal jsem stále to stejné, pokračoval jsem v práci a doufal jsem, že se to otočí,“ uvedl Brunes.
Letní posila z polské Čenstochové proti Slovácku zkompletovala hattrick mezi 14. a 37. minutou a po změně stran uzavřela skóre na 5:1. Čtyři góly v soutěžním utkání dal Brunes potřetí, dosud se mu to povedlo pouze na začátku kariéry ve třetí a čtvrté norské lize.
„Byl to zase skvělý pocit. Dnes už to bylo jen o tom, že jsem dal první gól a zbytek následoval,“ podotkl Brunes.
„Nevím, čím to bylo, že jsem tak dlouho nedokázal skórovat. Jedno období jsem se ani nedostával do šancí, to se změnilo v posledních zápasech. Pak už to bylo jen o tom nějakou proměnit,“ přidal.
Střeleckou krizi nijak neřešil se svým bratrancem Haalandem. „O fotbale se vůbec nebavíme. Hrajeme v podstatě každé tři dny, bavíme se o všem možném, ale ne o fotbale. Tohle nebylo vůbec téma,“ prohlásil Brunes.
Norský útočník se s pěti góly rázem posunul na dělené druhé místo ligové tabulky střelců. V čele je Martin Šubert z Mladé Boleslavi se sedmi brankami.
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