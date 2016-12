Brankářské rošády v Praze. Budínský se vrací na Spartu, v Bohemians ho nahradí Berkovec

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Praha - Slovenský brankář Viktor Budinský se po půlročním hostování v Bohemians 1905 vrátil do svého mateřského klubu Sparty. Letenští zažádali o předčasný návrat třiadvacetiletého fotbalisty. V Ďolíčku Budinského nahradí Martin Berkovec, zapůjčený pro změnu ze Slavie. Ta si místo něj přivedla zkušeného Přemysla Kováře.

Kovář bude dvojkou

Kovář, který naposledy chytal v bulharské fotbalové lize za Černo More Varna. S pražským klubem podepsal smlouvu do konce roku 2019 a bude týmovou dvojkou za reprezentantem Jiřím Pavlenkou.

Jednatřicetiletý Kovář je odchovancem Slovácka, v ročníku 2006/07 hostoval v třetiligové řecké Lamii. V roce 2010 přestoupil do Liberce, kde se o tři roky později stal jedničkou a měl významný podíl na třetím místě v lize. Zahrál si také v základní skupině Evropské ligy a před sezonu 2014/15 odešel do Izraele, kde rok a půl chytal za Hapoel Haifa.

"Nabídka Slavie se neodmítá. Budu chtít udělat maximum pro to, abychom jako tým na konci slavili. Slavia je hladová po úspěchu a to mě přesvědčilo," uvedl Kovář.

Generální ředitel Slavie Martin Krob ho označil za kvalitního a zkušeného gólmana. "Má za sebou úspěšná angažmá v zahraničí a nyní přichází do Slavie, aby kryl záda reprezentačnímu gólmanovi. Věřím, že se mu v Edenu bude dařit," řekl Krob.

Berkovec jde sbírat starty

Berkovec bude podruhé v kariéře hostovat v Bohemians 1905, kde stráví jarní část sezony. Sedmadvacetiletý gólman přichází jako náhrada za Slováka Viktora Budinského, kterého si z hostování předčasně stáhla Sparta.

Berkovec na podzim zasáhl do dvou ligových zápasů, jinak kryl záda Pavlenkovi. Rodák z Mariánských Lázní už v Bohemians působil v ročníku 2013/14, během kterého odchytal 26 utkání, mužstvu výrazně pomohl k záchraně a stal se oblíbencem fanoušků.

"Musím říct, že se těším na fanoušky i do brány. Ve Slavii jsem teď nechytal skoro vůbec a už mi to chybí. Zatím bych si nedokázal představit, že bych šel z hostování ze Slavie někam jinam než do Bohemky, protože tady to znám a je mi tady příjemně," řekl pro web Bohemians Berkovec, který má v nejvyšší soutěži celkem na kontě 72 startů.

Budinský se zapojí do přípravy Sparty

Budinský, jehož Berkovec nahradil, přišel ke "Klokanům" na začátku srpna a brzy si vybojoval pozici jedničky. V Bohemians, kde měl původně být do konce sezony, odchytal 13 ligových utkání a čtyřikrát udržel čisté konto. Předtím působil v druholigové Vlašimi nebo Banské Bystrici.

"Viktorovy výkony v průběhu podzimu jsme sledovali, byli jsme s ním v kontaktu. Jsme rádi, že mu Bohemka dala šanci v lize. Teď mu dáme příležitost v zimní přípravě a uvidíme, jak se mu bude dařit," řekl pro web Sparty trenér brankářů Daniel Zítka.

autor: ČTK | před 7 hodinami

