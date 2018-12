Brzo se dostaneme do základu, věří posily Slavie. Masopust se rychle zotavuje

před 36 minutami

Ve svých klubech Jablonci a Liberci byli fotbaloví záložníci Lukáš Masopust a Petr Ševčík zvyklí na to, že měli téměř jistou pozici v sestavě. Po přestupu do pražské Slavie je čeká obrovská konkurence a těžký boj o místo v rozjetém týmu, který vede ligu.

"Když se prostě v kariéře posouváte dopředu, tak jdete většinou do top klubu, jako je tento. Musíte tedy určitě počítat i s tím, že tady je ta konkurence mnohem větší. Je to pak na každém, jak se s tím popere," řekl na tiskové konferenci Ševčík.

Do Edenu zamířil z Liberce, kam si jej v minulosti přivedl bývalý kouč Slovanu a nyní Slavie Jindřich Trpišovský. "Jsem nadšený, že jsem mohl udělat příchodem do Slavie velký krok v kariéře. Jsem hrozně rád, že můžu zase navázat na spolupráci s panem Trpišovským a s panem Nezmarem (sportovním ředitelem). Udělám vše pro to, abych se dostal do základní sestavy a pomohl týmu vyhrát titul," dodal Ševčík.

Také Masopust, kterého Slavia získala z Jablonce, nemá z boje o základní sestavu strach. "Jsem rád, že si Slavie vybrala mě, že sáhla zrovna po mně, když má na výběr z tolika možností. Udělám vše pro, abych byl platným hráčem. Vítám, že je tentokrát kratší přestávka. Zimní příprava byla vždy dlouhá. Jen doufám, že pak budou dobré terény," prohlásil Masopust.

Na začátku listopadu utrpěl po zákroku Jána Ďurici vážné zranění kolena, ale nečekaně rychle se uzdravuje. "Už je to dobré, akorát mě to ještě trochu limituje při střelbě. Věřím, že do přípravy to ale bude už naprosto v pořádku," řekl Masopust.

Do pondělního posledního zápasu v dresu Jablonce shodou okolností proti Slavii ještě podle svých slov nastoupit nemohl. "Včera jsem byl ještě hráčem Jablonce, takže jsem byl připravený když tak naskočit. Bohužel zdravotní stav nějak nedovolil, abych byl týmu nějak víc prospěšný," dodal.