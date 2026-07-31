Bru! Bru! Fanoušci Sparty ikonicky uvítali nejdražší posilu, ta se musela smát

Oslava v choreografii veslujících vikingů, kterou proslavili fanoušci norských fotbalistů během letního světového šampionátu v Severní Americe, se dnes opakovala v Praze na Letné. Příznivci Sparty tak během ligového duelu se Zlínem zareagovali na první trefu v rudém dresu norského útočníka Jonatana Brunese, který před týdnem přišel z Rakówa Čenstochová jako nejdražší posila v historii klubu.
Brunes nastoupil za Spartu poprvé a v 60. minutě za nerozhodného stavu strhl vedení 2:1 znovu na stranu domácích. Fanoušci v "kotli" za brankou začali skandovat "Bru! Bru!" a předvádět u toho veslování.
Okopírovali tak norské příznivce ze světového šampionátu. Norsko patřilo k senzacím turnaje a oslava jejich fanoušků se stala zakrátko ikonickou, pronikla i do norského parlamentu.
"Neviděl jsem to, ale když jsem to slyšel, začal jsem se smát. Atmosféra byla špičková, i loni to tu bylo podobné. Nejsem překvapený, je tu skvělá atmosféra," řekl na tiskové konferenci Brunes. V minulé sezoně se na Letné představil v dresu Čenstochové v utkání ligové fáze Konferenční ligy.
Norskou oslavu z trávníku bušením do bubnu po vítězných zápasech dirigoval i kanonýr Erling Haaland, Brunesův bratranec.
"Viděl jsem to na internetu, stalo se z toho virál. Martin Ödegaard se mě před zápasem zeptal: Myslíš, že bychom se měli přidat? Řekl jsem mu: Pokud vyhrajeme, pojďme do toho. Bylo to šílené, to veslování je šílené," smál se Haaland po postupu do vyřazovacích bojů.
Haaland po Brunesově přestupu popřál bratranci hodně štěstí a uvedl, že teď bude Spartu sledovat. Letenští dnes nakonec zvítězili 3:1. Brunes po utkání obdržel od slavného příbuzného zprávu. "Nechci vám vyrábět titulky. Napsal mi, ale to je všechno, co vám k tomu řeknu," prohlásil Brunes.
Dánský trenér Sparty Brian Priske ho za výkon pochválil. "Byl jsem s ním velice spokojený, hrozil. Dal pěkný gól hodný útočníka, dobře se pohyboval ve vápně, byl nebezpečný, udržel míč. Zanechal dobrý první dojem."
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