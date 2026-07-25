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Brno - Sparta. Zbrojovka se do ligy vrací ve velkém stylu, ve šlágru hostí Spartu

Sport

Sledujte online přenos z utkání prvního kola fotbalové Chance Ligy mezi Zbrojovkou Brno a Spartou Praha.

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Pražské finále bez Češek. Krejčíková nečekaně padla po tříhodinové bitvě

Finále dvouhry tenisového turnaje WTA v Praze bude letos bez české účasti. Nasazená dvojka a vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková prohrála dnes na Štvanici s osmnáctiletou Rakušankou Lilli Taggerovou 7:6, 3:6, 6:7. O tři příčky níže postavená Tereza Valentová podlehla předtím Ukrajince Darje Snigurové 6:7 a 3:6. Bez Češek vyvrcholí pražský podnik po dvou letech.

Vehicles wait for their turn to get fuel at a petrol station, as Pakistan raises fuel prices amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Islamabad
Vehicles wait for their turn to get fuel at a petrol station, as Pakistan raises fuel prices amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Islamabad
Vehicles wait for their turn to get fuel at a petrol station, as Pakistan raises fuel prices amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Islamabad

ŽIVĚ Zákaz vývozu benzinu z Ruska bude platit do konce roku, oznámily úřady

Zákaz vývozu benzinu z Ruska bude platit do konce letošního roku, oznámil místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Agentura Reuters připomněla, že ruské úřady zavedly různá opatření na podporu domácího trhu poté, co ukrajinské dronové útoky na rafinerie způsobily nedostatek pohonných hmot a přispěly k růstu jejich cen.

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