Brno - Sparta. Zbrojovka se do ligy vrací ve velkém stylu, ve šlágru hostí Spartu
Sledujte online přenos z utkání prvního kola fotbalové Chance Ligy mezi Zbrojovkou Brno a Spartou Praha.
ŽIVĚ Na dalším místě Blízkého východu bublá konflikt. Húsíové zaútočili na Saúdskou Arábii
Jemenští povstalečtí Húsíové v sobotu ráno zaútočili raketami na Saúdskou Arábii, cílili na ropnou infrastrukturu na pobřeží Rudého moře. Dál tak eskaluje situace na nově otevřené frontě regionálního konfliktu, který začal v únoru americko-izraelskými údery na Írán.
Pražské finále bez Češek. Krejčíková nečekaně padla po tříhodinové bitvě
Finále dvouhry tenisového turnaje WTA v Praze bude letos bez české účasti. Nasazená dvojka a vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková prohrála dnes na Štvanici s osmnáctiletou Rakušankou Lilli Taggerovou 7:6, 3:6, 6:7. O tři příčky níže postavená Tereza Valentová podlehla předtím Ukrajince Darje Snigurové 6:7 a 3:6. Bez Češek vyvrcholí pražský podnik po dvou letech.
Znepokojivý nález v troskách ruských dronů. Ukrajinci hlásí extrémní hodnoty radiace
Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) zdokumentovala nové případy údajného použití munice s ochuzeným uranem při útocích na Černihivskou oblast. Nebezpečné komponenty kontrarozvědka a vyšetřovatelé objevili v dronech Geran-2 nasazených mezi letošním dubnem a červnem.
ŽIVĚ Zákaz vývozu benzinu z Ruska bude platit do konce roku, oznámily úřady
Zákaz vývozu benzinu z Ruska bude platit do konce letošního roku, oznámil místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Agentura Reuters připomněla, že ruské úřady zavedly různá opatření na podporu domácího trhu poté, co ukrajinské dronové útoky na rafinerie způsobily nedostatek pohonných hmot a přispěly k růstu jejich cen.
Mizerný start Plzně. Vyhlásila útok na titul, při prohře na ni pískali fanoušci
Fotbalisté Plzeň hned na úvod nové ligové sezony ztratili, v prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1:3.