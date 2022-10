Brno - Sparta 0:1. Pražané po zásahu VARu udeřili z penalty, trefil se kapitán Krejčí

Americká automobilka se tak rozhodla kvůli nebezpečí, že by se v nich mohly začít uvolňovat upevňovací prvky, jež mají přímý vliv na řízení. Na problém ji upozornilo sedm zpráv o incidentech, které mohly být způsobené zmiňovaným problémem. V souvislosti se závadou však zatím nebyla hlášena žádná nehoda, při níž by došlo ke zranění. Prověrka se týká přibližně 13.000 vozidel z celkem 14.317, jež firma dosud vyrobila, uvedla agentura Reuters. V květnu přitom svolala do servisů v USA zhruba 500 svých elektrických pick-upů R1T kvůli airbagům.

Společnost Rivian byla založena v roce 2009. Snaží se využít rostoucího zájmu spotřebitelů a investorů o elektromobily. Patří do řady firem, které konkurují korporaci Tesla. Po loňském vstupu na burzu její tržní hodnota rychle překonala automobilky Ford i General Motors a stala se druhou nejhodnotnější americkou automobilkou po společností Tesla. Letos se však akcie Rivianu propadly o 67 procent.