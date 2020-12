Sparta dál nahání vedoucí Slavii. Pokořila nováčka a ztrácí jen dva body

Fotbalisté Sparty porazili ve 12. kole Fortunligy nováčka z Pardubic 2:0. Letenští se druhou výhrou v nejvyšší soutěži po sobě přiblížili na dva body vedoucí Slavii, která však odehrála o zápas méně. V dalších utkáních Brno porazilo Slovácko 2:1 díky obratu v závěrečné pětiminutovce a Liberec zvítězil 2:0 nad oslabenou Opavou.

Vítězný gól Pražanů vstřelil v 11. minutě nejlepší ligový střelec Lukáš Juliš. Pojistku přidal v 80. minutě Ondřej Čelůstka, který nastoupil proti svému bratrovi Tomášovi. Od 87. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného Ladislava Krejčího mladšího.

Už ve druhé minutě Sparta mohla jít do vedení, jenže osamocený Polidar ve vápně nepřekonal vyběhnutého brankáře Boháče. V 11. minutě se už domácí prosadili. Dočkal předal míč Plavšičovi, který si naběhl do vápna a prudkou přihrávkou našel před brankou zakončujícího Juliše. Sparťanský útočník devátým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího střelce soutěže.

Pardubicím se za tři minuty povedlo díky Surzynovi srovnat, jenže kvůli Hufově ofsajdu gól neplatil. V 31. minutě si sparťanský obránce Hancko po rohovém kopu málem srazil míč do vlastní sítě.

Na začátku druhého poločasu Solil vypálil v šestnáctce z otočky nad. V 57. minutě nastřelil Plavšič tyč, na druhé straně Nita vychytal pardubického Čelůstku a vzápětí také Ewertona. Po dalším rohu hostů Toml zakončil z malého vápna nad.

Deset minut před koncem sparťan Čelůstka po rohovém kopu hlavou do Boháčova protipohybu přinesl svému týmu definitivní uklidnění.

V závěru sparťanský záložník Krejčí mladší ve vzdušném souboji zbytečně a surově udeřil loktem Solila do obličeje. Rozhodčí Denev mu původně udělil žlutou, po přezkoumání situace na videu však původní verdikt změnil a reprezentanta do 21 let vyloučil.

Sparta vyhrála doma v lize po dvou porážkách. Východočeši venku v ligové sezoně nezvítězili v pátém z šesti duelů.

Úspěch staronového kouče

Brno se dočkalo premiérové domácí výhry po návratu do nejvyšší soutěže. Úspěšný debut zažil staronový trenér Zbrojovky Richard Dostálek, jenž den před utkáním vystřídal Miloslava Machálka.

Slovácko poslal do vedení v 76. minutě Jaromír Srubek, ale střídající Ondřej Vaněk z penalty a Adam Fousek rozhodli o triumfu nováčka.

Hostující Michal Kadlec byl v 84. minutě vyloučen. Brňané poskočili na 16. místo, mužstvo z Uherského Hradiště je v tabulce desáté.

Dostálek hned na šesti postech pozměnil sestavu oproti poslednímu zápasu s Pardubicemi a týmu chvíli trvalo, než si v jiném složení sedl. Po opatrné čtvrthodině se o první střelu zápasu postaral Šumbera, který ale z 20 metrů zamířil těsně vedle, vzápětí nepřesně pálil Štepanovský.

Domácí si během prvního poločasu udržovali mírnou převahu, měli na svých kopačkách více míč, ale v žádnou větší střeleckou příležitost to nepřetavili. Slovácko se dostalo do největší šance ve 38. minutě, Reinberkův centr hlavičkoval Kliment do břevna, od něj se míč odrazil na brankovou čáru, ale podle sudích nikoliv celým objemem, takže skóre se neměnilo.

Nestalo se tak ani v závěru poločasu, kdy poklidný průběh duelu oživila šance ligového debutanta Srubka, který neuklidil míč zblízka do sítě, a také tvrdě střílejícího Petržely, jenž dnes nastoupil k 400. ligovému utkání.

Po přestávce se hra vrátila do opatrného módu, u obou týmů dominovaly obrany a byla také patrná absence nápadu, který by přinesl výraznější příležitost. V 60. minutě hlavičkoval Růsek, o sedm minut později se dostal do brejku Přichystal, ale zkušený Kadlec včas uhasil gólové nebezpečí a vyznamenal se i o pár minut poté, když zblokoval střelu Štepanovského.

Slovácko zahrozilo dvěma střelami zdálky, ale pokusy Jurečky ani Šimka si cestu do sítě nenašly. Stalo se tak až v 76. minutě, kdy po centrovaném přímém kopu Havlíka propadl míč mezi brněnskými stopery a Srubek zblízka otevřel skóre.

Brno se pustilo do tlaku a bylo za to odměněno. Po závaru v šestnáctce vyrazil stoper Kadlec rukou střelu směřující do branky, viděl červenou kartu a nařízenou penaltu v 85. minutě bezpečně proměnil Vaněk.

Třicetiletý záložník v poslední minutě rozehrál šikovně standardní situaci na Fouska, který z úhlu prostřelil Bajzu a dokonal obrat. Zbrojovka doma v nejvyšší soutěži porazila Slovácko počtvrté za sebou.

Penalta hned po minutě

Liberec rozhodl duel s Opavou už v úvodním dějství, kdy se trefili Michael Rabušic z penalty a Taras Kačaraba.

Opavští navzdory většímu počtu nakažených nemuseli z rozhodnutí krajské hygienické stanice do karantény a mohli nastoupit. Oproti víkendovému duelu s Mladou Boleslaví hráli Slezané se třemi změnami v základní sestavě a dva mladíci si připsali první ligové starty.

Brankář Kubný se v 16 letech a třech měsících stal nejmladším gólmanem, který kdy nastoupil v nejvyšší soutěži. Premiéru si odbyl i sedmnáctiletý obránce Blažej a nezačal dobře.

Hned v první minutě ve vápně fauloval Rabušice a ten s přehledem proměnil nařízenou penaltu. Domácí útočník šestým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.

Opavští pak i v oslabené sestavě chvílemi drželi s letošním účastníkem skupiny Evropské ligy krok. V 16. minutě si na zadní tyč naběhl Harazim, kterého při zakončení na poslední chvíli rozhodil vracející se Mosquera. Na opačné straně Kubný vychytal Hromadu.

Chvíli před pauzou Severočeši udeřili podruhé. Rabušicovu hlavičku ještě Kubný vytáhl na roh, ale po něm a Mikulově prodloužení zvýšil ve 39. minutě na zadní tyči hlavičkující Kačaraba. Hostující gólman vzápětí zasáhl proti Sadílkovi.

Po změně stran Liberec kontroloval hru. Třetí trefu mohl v 57. minutě přidat Rabušic, ale patičkou těsně minul. Po hodině hry se neprosadil střídající Matoušek, kterého vychytal Kubný.

V 74. minutě po rohu hlavičkoval střídající Rondič jen do gólmana a z následné dorážky mířil vysoko nad Kačaraba. Závěr se už jen dohrával a Liberec doma v lize porazil Opavu počtvrté z posledních pěti zápasů.

12. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - FK Pardubice 2:0 (1:0)

Branky: 11. Juliš, 80. O. Čelůstka. Rozhodčí: Denev - Paták, Batík - Lerch (video). ŽK: Pavelka - Cadu, Tischler, Langedijk. ČK: 87. Ladislav Krejčí II (Sparta). Bez diváků.

Sparta: Nita - Pavelka, O. Čelůstka, Hancko - Polidar (65. Vindheim), Sáček, Ladislav Krejčí II, Dočkal (84. Trávník), Ladislav Krejčí I (64. Hanousek) - Juliš (84. Minčev), Plavšič (84. Karlsson). Trenér: Kotal.

Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, T. Čelůstka - Jeřábek (79. Petráň) - Cadu (64. Langedijk), Solil (89. I Sang-hjok), Tischler, Ewerton (79. Pfeifer) - Huf (89. Sláma). Trenér: Novotný.

Zbrojovka Brno - 1. FC Slovácko 2:1 (0:0).

Branky: 85. Vaněk z pen., 90. Fousek - 76. Srubek. Rozhodčí: Dubravský - Mikeska, Dohnálek - Orel (video). ŽK: Srubek (Slovácko). ČK: 84. Kadlec (Slovácko). Bez diváků.

Brno: Šustr - Bariš, Dreksa, Šural, Kotula (82. Hladík) - Čermák (10. Vaněk), Sedlák - Štepanovský (82. Reiter), Pachlopník (62. Přichystal), Šumbera (62. Fousek) - Růsek. Trenér: Dostálek.

Slovácko: Bajza - Reinberk (80. Tomič), Srubek, Kadlec - Šimko, Daníček, Havlík - Hellebrand (63. Jurečka), Sadílek (80. Kalabiška), Petržela (63. Navrátil) - Kliment. Trenér: Svědík.

Slovan Liberec - SFC Opava 2:0 (2:0)

Branky: 2. Rabušic z pen., 39. Kačaraba. Rozhodčí: Hrubeš - Kotalík, Pečenka - Pechanec (video). ŽK: Hromada - Dordič. Bez diváků.

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Jugas, Mikula - Pešek, Sadílek, Hromada (79. Mara), Mosquera (54. Beran) - Hilál (54. Matoušek, 79. Koscelník), Rabušic (61. Rondič). Trenér: Hoftych.

Opava: Kubný - Blažej (83. Vrána), Didiba, Hrabina - Harazim (83. Janjuš), Tiéhi, Večerka, Dordič (76. Smilek), Helešic - Juřena, Rataj (62. Kramář). Trenér: Skácel.