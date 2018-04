Sundejte dresy. Brňané se po další porážce museli zpovídat kotli. Děláme, co můžeme, brání se hráči

před 1 hodinou

Zbrojovka zase nevstřelila gól. Na Slovácku prohrála 0:1 a klesla na poslední místo v tabulce."Ani netrefíme branku," lamentuje kouč Pivarník.

Uherské Hradiště - Velmi důležitý záchranářský souboj na východě Moravy Brno nezvládlo. Se Slováckem prohrálo po gólu Jana Jurošky 0:1.

Brněnský trenér Roman Pivarník byl po utkání hodně zoufalý. "Pokud na Slovácku zahodíme tolik šancí, tak si nezasloužíme vyhrát. Bez gólů to nejde," hodnotil zdrceně utkání.

Po konci utkání početný brněnský kotel spustil bučení a skandoval na vlastní hráče jednoduché heslo: Sundejte dresy! Brno je v tabulce poslední a na záchranu ztrácí čtyři body. "Situace je kritická, fanoušci jdou skoro proti nám. Musíme to nějak ustát," popisoval obránce Lukáš Vraštil. "Vyčítali nám, že nebojujeme, nemakáme, nehrajeme za Zbrojovku. To jsou hesla. My děláme, co můžeme," dodal.

Domácí byli po celou dobu lepší na míči, ale na šance se jednalo o vyrovnané utkání. Brno si vypracovalo tři gólové situace, ale ani jednu neproměnilo. Nepomohl ani ruský útočník Konstantin Bazeljuk, který nastoupil v základu místo Martina Zikla.

V prvním poločase se nadvakrát dostal v bezprostřední blízkosti brány k míči, ale pokaždé minul. "Nepotěšil mě. Potřebujeme hráče, kteří jsou zaprvé zkušení a zadruhé umí dát gól. Ani jedno nemáme," krčil rameny Pivarník.

Ve druhém poločase měl na noze tutovku Martin Juhar. Do ideální situace za penaltový puntík dostal ideální míč. Měl spoustu času si střelu připravit, ale zamířil těsně mimo. Hned nato domácí Juroška poslal Slovácko do vedení.

"Každý hráč je zodpovědný za řešení těchto situací. Co nedali Juhar a Škoda, je trestuhodné," vzpomněl Pivarník i šanci Michala Škody z poslední desetiminutovky, kdy měl brněnský podhrot možnost vyrovnat, ale také minul. "Nejen že nedali gól, oni ani netrefili branku," lamentoval trenér Brna.

Zbrojovka nepoznala radost ze zásahu už pět kol v řadě, půst drží 490 minut. "Je to pro nás čím dál těžší se zvednout," ví trenér Pivarník.

"Čeká nás ještě šest zápasů a pořád máme šanci to zvládnout. Budeme hrát s Jihlavou i Duklou, jsou ve stejné situaci. Zvládneme to," věří obránce Vraštil.

Bez gólů to ovšem nepůjde. A Brňané to vědí. Recept na jejich střílení ale nemají. "Na tréninku to padá všem, ale v zápase nám to najednou nejde. Asi mozek vyšle nějaký divný signál, fakt nevím," uzavřel hodnocení zápasu Vraštil. V dalším kole na Brno čeká doma Plzeň, potom vyrazí na Duklu.