Bratři Haškové už v Česku hrát nemohou. Starší Martin má v Turecku lukrativní smlouvu

Starší Martin (ročník 1995) nastupoval za mládežnické reprezentační výběry, na podzim 2019 byl hvězdou sparťanského týmu. Mladší Filip (1997) rovněž reprezentoval český fotbal v mládežnických výběrech a postupně se prosazoval na prvoligové scéně. Nyní oba bratři Haškové působí v cizině. "V Česku už hrát nemohou,“ zdůrazňuje jejich otec Martin Hašek starší, bývalý reprezentant a trenér.

V létě oba hledali nové angažmá. Na Martinovi přestala ležet rozepře s bývalým zaměstnavatelem Spartou Praha, kdy podle nálezu Sboru rozhodců FAČR má klubu zaplatit částku 800 tisíc eur (v přepočtu téměř 22 milionů korun) za porušení smlouvy. Jeho právnička Markéta Haindlová ovšem výnos rozporuje, svár se ještě potáhne. Ale od 30. června byl už volným hráčem.

Jarní sezonu odehrál v druholigovém německém klubu Kickers Würzburg, sestup se mu však odvrátit nepodařilo. Ani to nešlo, přišel po výsledkově katastrofálním podzimu, kdy mužstvo mělo pouhé čtyři body. Přestože byl za výkony místním tiskem chválen, zázrak se nekonal.

"Z hlediska jeho sportovního vývoje to nebylo dobré angažmá, v kariéře ho nikam neposunulo,“ připouští otec Martin Hašek st. "Jsme ale vedení německého klubu vděční, že Martina v situaci, kdy riskovalo, že na něj spadne finanční zátěž vedeného sportu, vzalo a dalo mu šanci hrát,“ dodává.

Spása z Turecka

Hledal se nový zaměstnavatel, už bez tíhy jakéhokoli závazku. Času nebylo mnoho, spása přišla z Turecka. Hodně se o nové angažmá zasloužil turecký agent Gökman Kore, bývalý hráč Zbrojovky Brno, jenž zná místní prostředí a mluví česky.

Zná sportovního ředitele tureckého druholigového klubu, nabídl mu sparťanského odchovance. "Věděl o Haškovi, znal jeho kvality, měl o něj zájem, žádnou zkouška potřeba nebyla,“ uvádí Kore. Smlouva byla uzavřena rychle, podle tureckých zdrojů by měl český legionář brát okolo 250 tisíc eur (asi 6,5 milionu korun). To však nebylo v jeho pozici nejdůležitější. Hlavní bylo, že má kde hrát a konečně klid soustředit se jen na fotbal.

"Druhá turecká liga Martinovým schopnostem a tomu, co už má za sebou i před sebou, neodpovídá, jeho ambice jsou vyšší,“ říká otec. "Ale jestli se mu bude dařit, může se posunout do první a ta už je na vyšší úrovni než česká,“ rozebírá synovy možnosti.

Ostatně v době, kdy se hráč soudil se Spartou a byl stále pod smlouvou, uvažoval o jeho angažmá turecký klubový skvost Besiktas Istanbul. Nakonec se však vedení zaleklo komplikací, které by s Haškovým příchodem mohly nastat. "Při obou tureckých kontaktech moc pomáhal Gökman Kore, přestože řešil osobní smutné rodinné události. Chci mu za všechno moc poděkovat,“ říká Hašek starší.

Premiéru v druhé turecké lize si připsal Hašek proti lídrovi soutěže Umraniyesporu (porážka 0:2), když nastoupil na závěrečnou půlhodinku. Ohlasy však sklidil pozitivní. "Když do hry vstoupili Martin Hašek a Herolind Shala, přešli jsme z nevýrazného útoku na konstruktivní. Pokud začnou v základní sestavě, úspěch se dostaví,” napsal jeden z fanoušků na Twitteru.

Lepší možnost nebyla

V druhé řecké lize hledá možnosti dalšího růstu o dva roky mladší Filip. Když otec trénoval Bohemians Praha (2017-2019), přivedl si s sebou z Vlašimi tehdy výraznou osobnost českého výběru do 21 let. Syn postupně nabíral prvoligové zkušenosti, ale po otcově odchodu už tolik příležitostí nedostával.

Přišla hostování ve slovenském Ružomberoku a Dukle Praha, rozchod se však přibližoval. V lednu 2021 mu vedení Bohemians udělilo na jeho žádost svolení hledat si nové angažmá. "Prohlásil, že Haškové v českém fotbale hrát nemohou,“ vysvětluje sportovní ředitel Miroslav Držmíšek. Na jaře stál, byl sice v kádru, ale jen se připravoval, nehrál. "Posadili ho na tribunu,“ stěžuje si otec. Když mu 30. června skončila smlouva, jako volný hráč zamířil do Řecka.



Posílil druholigový Olympiakos Volos. Ujali se ho řečtí agenti Georges Kolovos a Andreas Bonovas. "Klub měl dosti silné finanční starosti, hledal jenom volné hráče, kteří by přišli zadarmo,“ odhaluje řecký novinář Dimitris Samolis. Podle něj však za Haškovým příchodem stál mnohem více trenér Georgikos Vazakas, který prošel mnoha řeckými kluby na nižších úrovních.

Najít "něco lepšího" bylo těžké. "Druhá řecká liga je výrazně slabší než první česká,“ přiznává otec Filipa. "Rok ale pořádně nekopl do míče, jeho cena přirozeně klesala, k tomu covid, bylo to složité,“ uvědomuje si zúžený výběr. "Ale nyní záleží jen na něm. Stará se sám o sebe, naučí se jazyk, nabere životní zkušenosti,“ hledí na synovo přestěhování se do Řecka i z nadhledu.

Oba jeho synové nyní působí v zahraničí ve druhých ligách. "Ale mají klid, mohou se soustředit jen na sebe a fotbalovou kariéru. Haškové už v Česku hrát nemohou!“ opakuje Martin Hašek starší.