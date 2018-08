Bráníme špatně, musíme se nad sebou zamyslet, řekl po další prohře Sigmy stoper Jemelka

před 1 hodinou

Olomouc má po pěti kolech ve Fortuna:Lize pouhé tři body, v pondělí navíc prohrála s Baníkem doma 1:4 a stoper Václav Jemelka byl hodně naštvaný.

Olomouc - Fotbalistům Sigmy Olomouc se nepovedlo zachytit vstup do první ligy a po čtyřech porážkách z pěti zápasů se dostávají pod tlak. Reprezentační stoper Václav Jemelka těžko chápal, jak dnes mohli Hanáci prohrát doma s Baníkem Ostrava 1:4. Nepřičítal to únavě po náročném cestování do Kazachstánu na utkání Evropské ligy.

"Je velká komplikace mít po pěti zápasech tři body a musíme se nad sebou zamyslet. Nemůžeme předvádět dobrý fotbal jen v Evropské lize, ale také v domácí lize," prohlásil Jemelka po zápase mezi novináři. "Nevím, čemu to přičítat. Na Baník jsme se připravovali a ve třetí minutě dostaneme gól. Byli jsme všude pozdě a neměli jsme odražené balóny. Nepřičítal bych to únavě, tohle byla naše nekoncentrovanost," zlobil se.

Olomouc se chtěla právě proti Ostravě chytit poté, co v předchozích domácích zápasech hostila favority na titul Slavii a Plzeň. Jenže opět propadla. "Nezachytili jsme start utkání, přestože jsme si říkali, jak moc bude důležitý. A to si, myslím, rozhodlo," řekl k inkasovaným brankám ve 3. a 13. minutě. "Baník na rozdíl od minulé sezony hraje dobře do obrany, jsou kompaktní a mají dobré mužstvo i bez Milana Baroše," dodal.

Sigma má po pěti kolech jen tři body za výhru v Mladé Boleslavi a skóre 6:11, z toho 1:8 doma. Obrana jí nefunguje, což je špatná zpráva před čtvrtečním zápasem Evropské ligy se silnou Sevillou.

"Nemyslím, že by to bylo odchodem Radakoviče do Sparty, spíš bráníme špatně jako tým a potom tam vznikají okénka. Doufám, že zase přepneme na Evropskou ligu a pokusíme se Sevillu potrápit. Musíme se otřepat. Musíme víc bojovat jako mužstvo, být kompaktnější, hrát odzadu a nedostávat laciné góly," uvedl Jemelka.