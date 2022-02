Boleslav začala pod novým trenérem smolně. Baník uspěl v Praze, derby bez vítěze

Fotbalisté Mladé Boleslavi prohráli v 23. kole fotbalové ligy v prvním zápase pod trenérem Pavlem Hoftychem na hřišti Slovácka 1:2, rozhodující gól inkasovali z penalty v samém závěru. Baník zvítězil v Ďolíčku 2:0 a severočeské derby mezi Libercem a Jabloncem skončilo nerozhodně 1:1.

Slovácko zvítězilo nad Mladou Boleslaví po obratu. Hosty poslal do vedení v 17. minutě David Douděra, za domácí vyrovnal po hodině hry střídající Václav Jurečka, který gólem z penalty v šesté minutě nastavení zařídil svému týmu první jarní ligovou výhru po třech zápasech. Naopak Středočeši, které poprvé vedl trenér Pavel Hoftych, nezvítězili čtyři kola po sobě. Slovácko zůstalo v neúplné tabulce páté a Boleslav šestá.

Trenér domácího týmu Martin Svědík po zápase přiznal, jak moc sil tato výhra stála. "Po vedení hostů jsme nepropadli panice. Strašně nám pomohl první gól, za nímž jsme si šli, mužstvu se obrovsky ulevilo," řekl na tiskové konferenci Svědík, jenž v minulosti středočeský tým vedl. "Hráči zápas odmakali naplno, rozhodla penalta v nastavení, kterou jsem já ale neviděl," poznamenal po své premiéře na mladoboleslavské lavičce Hoftych.

Domácí nastoupili do utkání s uzdraveným kapitánem Kadlecem, který ale vydržel na trávníku pouze čtvrthodinu. Post defenzivního záložníka zaujala ruská zimní posila Ljovin. Hoftych, který ve středu nahradil odvolaného Karla Jarolíma, udělal oproti minulému ligovému kolu čtyři změny v základu.

V 10. minutě vyvěsili fanoušci Slovácka transparent "Svobodu Ukrajině" a skandovali "Sláva, sláva Ukrajině" a "je..t Putina". Sektor hostů zase ozdobil nápis v angličtině "Ukrajino, zůstaň silná".

První velkou šanci ve svižně hraném duelu měl v 17. minutě Cicilia, jenž zblízka hlavičkoval nad. Následně ale Kalabiška podcenil po centru Hlavatého souboj s Douděrou, který hlavičkou k tyči otevřel skóre. "Spadlo mi to na hlavu a já to trefil do sítě," popsal záložník Středočechů svoji trefu.

Slovácko po inkasovaném gólu přeskupilo formace, na hrot přibyl k Ciciliovi i Jurečka. Vznikla z toho územní převaha, vyjádřená řadou centrů. Po jednom z nich ve 42. minutě zlikvidoval největší šanci Jurečky gólman Šeda.

Krátce po přestávce posílil domácí ofenzIvu třetí vysoký útočník Vecheta. Zasloužené vyrovnání přišlo v 61. minutě, kdy Reinberk vysunul Jurečku, jehož střela ukončila 365 minut trvající ligový střelecký půst. Zároveň znamenala první trefu Slovácka v pátém soutěžním duelu v jarní části sezony.

Hosté tu a tam zahrozili brejkem, ale jinak museli čelit rostoucímu tlaku domácích, velkou šanci měl Vecheta. Rozhodnutí padlo v nastavení, kdy hlavní sudí Zelinka nařídil po konzultaci s videem pokutový kop za stažení Vechety Douděrou. "Drželi jsme se navzájem, pak jsme na sebe spadli. I když se šel sudí podívat na video, tak jsem byl přesvědčen, že penaltu nepískne, ale nechci se v tom už hrabat," konstatoval Douděra.

Jurečka pokutový kop i s dávkou štěstí proměnil a zařídil tak první prohru Boleslavi v Uherském Hradišti po čtyřech ligových zápasech. Sedmadvacetiletý Jurečka je s 12 trefami nejlepším střelcem nejvyšší soutěže. "I když jsem na podzim nedal penaltu v Budějovicích, tak dnes jsem si po prvním gólu věřil. Trochu mi zatrnulo, když na míč gólman sáhnul, ale stálo při mně štěstí," poznamenal Jurečka.

Komplikace Bohemians ve hře o záchranu

Fotbalisté Bohemians si prohrou s Baníkem zkomplikovali boj o záchranu. Hosté rozhodli v závěrečné čtvrthodině. V 75. minutě se nejprve prosadil Nemanja Kuzmanovič a poté, co byl o pět minut později vyloučen po druhé žluté kartě domácí Petr Hronek, přidal druhou branku střídající Ladislav Almási.

Baník od srpna bodoval v nejvyšší soutěži na soupeřových hřištích devětkrát za sebou a v neúplné tabulce zůstal čtvrtý. Pražané prohráli šestý z posledních sedmi ligových duelů a jsou třináctí.

"Myslím, že to po většinu zápasu bylo remízové utkání, které jsme ztratili až chybou v závěru. Měli jsme jen čtyři nebo pět střel a všechny mimo. Po chybě a inkasované brance jsme šli malinko do rizika a z toho přišly další šance Baníku. Plus tam bylo ještě vyloučení. Je z toho další domácí ztráta," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Hráči vršovického celku vyběhli do utkání ve speciálních žlutých tričkách se vzkazem na podporu Ukrajiny, která čelí vojenské invazi ze strany Ruska. Stejně jako při čtvrteční odvetě Evropské konferenční ligy mezi pražskou Slavií a Fenerbahce Istanbul zněla stadionem píseň "Bratříčku, zavírej vrátka" od Karla Kryla, která vznikla v reakci na okupaci Československa v srpnu 1968 vojsky států Varšavské smlouvy.

V dresu domácích chyběl od úvodu kapitán Jindřišek, který v minulém utkání překonal 295. ligovým startem v dresu Bohemians rekord legendárního Zdeňka Prokeše. Hostující trenér Ondřej Smetana, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent, zase nechal na lavičce svého nejlepšího střelce Almásiho. Toho nahradil Klíma.

Hosté ve 14. minutě reklamovali ruku Köstla v pokutovém území, rozhodčí Hocek však po konzultaci s videorozhodčím Hrubešem penaltu nenařídil. "Klokani" zahrozili o třináct minut později, kdy se opřel do odraženého míče Petrák, branku Baníku však minul. Největší možnost v první půli tak měl v závěru po rychlém brejku Koncevoj, místo přihrávky spoluhráčům se ale pustil do samostatného zakončení a jeho střelu zablokoval Květ.

"Čekali jsme, že to bude náročný a bojovný zápas na těžkém terénu a proti těžkému soupeři. To se potvrdilo na sto procent. Jsme rád, že jsme ten zápas odpracovali, oddřeli, odskákali a odběhali. Pro tohle vítězství jsme si došli svou pracovitostí," uvedl Smetana.

Baník měl další šanci v 53. minutě. Po odvráceném rohovém kopu se dostal do nadějné palebné pozice Boula, jenže i tentokrát jeho pokus domácí obránci eliminovali. Po hodině hry bylo utkání na chvíli přerušeno kvůli výtržnostem v sektoru fanoušků Baníku. Ty musel uklidňovat i brankář Laštůvka.

Bohemians poté převzali iniciativu a po rohovém kopu v 63. minutě hlavičkoval nebezpečně Puškáč, branku ale minul a svůj sedmý gól v této ligové sezoně nepřidal. O chvíli později mohl po centru Vaníčka potrestat nedůraznost v obraně Květ, jenže ani on nezakončil přesně.

Čtvrt hodiny před koncem udeřili hosté. Janošek obral o míč Vaníčka, hlavičku střídajícího Almásiho ještě vytáhl gólman Valeš na břevno, ale proti dorážce Kuzmanoviče byl už krátký. Srbský záložník vstřelil svou sedmou branku v ligovém ročníku.

"Pomohli nám i hráči, kteří přišli ze střídačky. Byl to náš záměr, hrát přímočaře, unavit jejich stopery a pak dobře prostřídat. Jsem rád, že nám to vyšlo a došli jsme si pro vítězství," řekl Smetana.

Bohemians se snažili vyrovnat, ale jejich naděje zkomplikoval deset minut před koncem Hronek, který obdržel po zákroku na Kaloče druhou žlutou kartu a byl vyloučen. "Jednoznačně tím poškodil mužstvo, byl to hrubý zákrok. Mluvil jsem s ním už v poločase kvůli žluté kartě, aby si na to dal pozor a on pak udělá takovou klukovinu. Nebylo to ani v souboji, nic, prostě hloupost," netajil roztrpčení Klusáček.

Slezané početní výhodu vzápětí využili. Buchtovu šanci v 82. minutě ještě zlikvidoval Valeš, o minutu později ale vnikl do otevřené obrany Almási a jedenáctým gólem v této sezoně nejvyšší soutěže pojistil hostující vítězství. "Je to pěkné číslo, ale ještě zbývá hodně zápasů do konce. Chci přidat další góly a pomoci týmu. Hlavní je zůstat zdravý, a když budu, tak ty branky přijdou," konstatoval Almási.

Ostrava neprohrála v lize s Bohemians podeváté za sebou a poosmé vyhrála.

Remízový boj na těžkém terénu

Skóre v podještědském derby otevřel v 54. minutě z penalty Michael Rabušic, v 77. minutě pak vyrovnal střídající Michal Černák. Slovan pět ligových zápasů za sebou nezvítězil a v neúplné tabulce je devátý. Jablonec v jarní části sezony ještě neprohrál a patří mu 12. místo.

"Myslím, že je to asi zasloužená remíza. Může nás mrzet, že jsme neudrželi vedení. Soupeř byl v závěru kvalitnější, lepší a dokázal vyrovnat," řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu Luboš Kozel.

V Liberci, kde se před výkopem na podporu Ukrajiny čelící ruskému útoku držela minuta ticha, se hrálo na velmi těžkém terénu. Od úvodu bylo k vidění množství soubojů a jen minimum větších šancí. V 35. minutě napálil z dálky odražený míč Koscelník, ale jablonecký brankář Hanuš zasáhl.

Šest minut po přestávce se po Frýdkově centru odrazil míč od země do ruky Zeleného. Sudí Berka po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu. Rabušic nezaváhal a poslal Liberec do vedení. Dvaatřicetiletý útočník zaznamenal jubilejní 50. gól v ligové kariéře.

"Věřil si, vzal si to, proměnil. Takže splnil svoji úlohu," uvedl Kozel, který dříve působil v Jablonci. "Jestli rozhodčí penaltu viděl, měl ji rovnou písknout. Pak se čeká na video. Mě už nikdo na pravidlovou komisi prostě příště nedostane, byla to pro mě hodina ztraceného života. Aby mi někdo vysvětloval úhly 90 nebo 70 stupňů, to po mně fakt nikdo nemůže chtít," řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Úvodní gól zápasu viditelně pomohl. Rabušic z dorážky hlavičkoval nad, na opačné straně neuspěl hostující Kubista. Domácí brankář Knobloch pak po hodině hry vychytal i Silného, který nebezpečně pálil z úhlu.

Jablonec se díky zvýšené aktivitě vyrovnání přece jen dočkal. V 77. minutě po Pilařově obloučku za obranu stihl Kadlec míč posunout před Knoblochem a střídající Černák doklepl balon do odkryté branky. Osmnáctiletý záložník skóroval poprvé v ligové kariéře.

"Užívám si to hodně. Viděl jsem, že Venca Pilař našel dloubáčkem Vencu Kadlece, ten si to prsama zpracoval. Gólman na něj vyběhl, já na Vencu zařval, ať mi to nechá a propálil jsem, co tam stálo. Abych byl upřímný, zavřel jsem oči," řekl Černák.

Vítězný gól pak už nepadl ani ve více než čtyřminutovém nastavení. Liberec i v druhém podještědském derby v sezoně bodoval, severočeští rivalové se rozešli smírně po třech zápasech v nejvyšší soutěži.

"Inkasovaná branka nás nakopla, byli jsme fotbalovější a ve větším tlaku. Jsem rád, že Černák dal branku a byl ve stěžejních situacích. Je to budoucnost pro Jablonec a není to jen on, máme v týmu víc mladých hráčů. Bodu zvenku ze hřiště těžkého soupeře si ceníme," uvedl Rada, který v minulosti vedl Liberec.

23. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1)

Branky: 61. a 90.+6 z pen. Jurečka - 17. Douděra. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Mikeska - Štěrba (video). ŽK: Hofmann - Rolinek, Suchý, Šimek. Diváci: 3791 (omezený počet).

Sestavy:

Slovácko: Fryšták - Reinberk, Hofmann, Kadlec (18. Jurečka), Kalabiška (56. Vecheta) - Daníček, Ljovin - Petržela (77. Divíšek), Sadílek, Holzer (77.Sašinka) - Cicilia. Trenér: Svědík.

M. Boleslav: Šeda - Sladký, Šimek, Suchý, Preisler - Douděra, Hlavatý (70. Dancák), Smrž (82. Mužík), Rolinek (63. Skalák) - Ladra, Ewerton (70. Horský). Trenér: Hoftych.

Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 0:2 (0:0)

Branky: 75. Kuzmanovič, 83. Almási. Rozhodčí: Hocek - Pečenka, Melichar - Hrubeš (video). ŽK: Hronek, Bačkovský, Köstl (všichni Bohemians). ČK: 80. Hronek. Diváci: 2346 (omezený počet).

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál (90. Hašek), Petrák, Květ (90. Jindřišek), Bartek (55. Beran) - Hronek, Vaníček (81. Koubek) - Puškáč (81. Ugwu). Trenér: Klusáček.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Koncevoj (57. Buchta), Boula (66. Janošek), Kuzmanovič, Kaloč, Falta (90.+1 Jaroň) - Klíma (57. Almási). Trenér: Galásek.

Slovan Liberec - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 54. Rabušic z pen. - 77. Černák. Rozhodčí: Berka - Vlček, Vodrážka - Franěk (video). ŽK: Rabušic, Koscelník, Purzitidis - Malínský. Diváci: 3489 (omezený počet).

Sestavy:

Liberec: Knobloch - Koscelník, Plechatý, Purzitidis, Mikula - Tiéhi, Gebre Selassie - Tupta (73. Alijagič), Frýdek (65. Stoch), Matoušek (90.+4 Mészáros) - Rabušic (73. Fukala). Trenér: Kozel.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený - Hübschman - Malínský (63. Černák), Považanec (63. Kadlec), Houska (85. Štěpánek), Pilař (90.+4 Nykrín) - Silný (85. Ikaunieks). Trenér: Rada.