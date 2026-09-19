Boleslav válí, znovu se trefil nejlepší střelec ligy. Baník nevyhrál ani na Slovácku

Fotbalisté Mladé Boleslavi v 9. kole první ligy porazili Zbrojovku Brno 2:0, vyhráli i čtvrtý domácí duel v sezoně a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Týmy Liberce a Artisu hrály v Brně bez branek, Pardubice porazily Bohemians 2:1 a ostravský Baník neukončil čekání na výhru ani na Slovácku, kde remizoval 2:2.
Skóre v Mladé Boleslavi otevřel v sedmé minutě nejlepší střelec soutěže Martin Šubert, po změně stran přidal pojistku Jiří Klíma. Hostující Daniel Vašulín v prvním poločase neproměnil penaltu.
Středočeši doma v lize s brněnským celkem pojedenácté za sebou bodovali. Do nadcházející reprezentační pauzy mohli jít v ještě lepší pozici, chybí jim však odehrát odložené utkání s Bohemians 1905.
Nováček soutěže venku v lize podruhé za sebou nebodoval a klesl za Boleslav na průběžné páté místo.
Domácí mohl v souboji sousedů v tabulce poslat do vedení už po 40 sekundách John, sám před brankářem Hrdinou z úhlu přestřelil.
Skóre se změnilo až v sedmé minutě. Dante zachyboval v rozehrávce a Šubert z hranice vápna zakroutil míč ke vzdálenější tyči. Čtyřiadvacetiletý křídelník se šestým gólem v ligovém ročníku osamostatnil v čele tabulky střelců.
Domácí byli v první půli lepším týmem a kombinačním fotbalem kontrolovali hru.
Přesto mohlo být v 27. minutě vyrovnáno po faulu Matouška na Vachouška ve vápně, po kterém dostala Zbrojovka šanci zahrávat pokutový kop. Nejlepší střelec týmu v ligové sezoně Vašulín ale trefil jen tyč, v nastavení první půle pak nevyužil stoprocentní příležitost hlavou.
Rovněž druhé dějství začalo velkou šancí Johna, jeho samostatný únik Hrdina vychytal. Krátce po střele nigerijského křídelníka se znovu změnil stav. V 50. minutě si domácí kombinací připravili prostor pro Matouškovu kolmici na Klímu a ten si poradil se zakončením lépe než jeho spoluhráč. Devětadvacetiletý útočník má v této sezoně na kontě čtyři ligové góly.
Pohodu domácích mohl po hodině hry podtrhnout Zíka, jehož ránu Hrdina vytěsnil na roh. Na druhé straně zahrozil Vachoušek, po průniku před bránu ale netrefil míč čistě. K zákroku nedonutil Flodera ani o chvíli později Vaníček.
Hosté si v závěrečné dvacetiminutovce vypracovali tlak a několik nadějných situací, skórovat se jim ale nepodařilo. Nejvíce starostí nadělal Floderovi střídající Ezeh, kterého domácí brankář dvakrát vychytal ve vyložené šanci.
Boleslav částečně napravila prohru 0:3 v Liberci v minulém kole, která pro ni byla premiérovou v ročníku.
Slovan venku poprvé ztratil
Liberec remizoval v Brně s Artisem bez branek a venku v nejvyšší soutěži po čtyřech výhrách poprvé ztratil. Naopak nováček doma v sezoně na pátý pokus premiérově bodoval.
Slovan se na druhém místě tabulky dotáhl na vedoucí Slavii, která má ale k dobru nedělní zápas s Plzní. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem pěti bodů průběžně čtrnáctý.
Liberec začal sebevědomě a kombinační hrou dostal domácí pod tlak. V 10. minutě za to byl odměněn, když po centru od Dulaye prostřelil brankáře Kašíka Mašek. Autor přihrávky však stál o 16 centimetrů v ofsajdu a sudí Trska po zásahu videoasistenta gól odvolal.
Artis se zpočátku dostával před Koubka jen sporadicky po náznacích rychlých protiútoků, zformovanou obranu Severočechů ale vážněji neohrozil. Liberec nadále potvrzoval svoji dominanci, byl důraznější a jeho záloha přehrávala středovou řadu Brňanů.
Velké šance na otevření skóre však Slovan z převahy nevytěžil, Fayeho ojedinělá střela ve 36. minutě se neujala. Artis si až do přestávky důsledně hájil prostor před vlastní šestnáctkou a prvních 45 minut skončilo bez jediné přímé střely na branku na obou stranách.
Krátce po změně stran prověřil střídající Adediran hostujícího gólmana Koubka úvodním pokusem mezi tyče, více se však nadále hrálo na polovině Brňanů. Slovan ovšem znovu marně hledal recept, jak proniknout do blízkosti brankáře Kašíka.
Po hodině hry se Artis začal stále více osmělovat směrem do ofenzivy a obraz hry se vyrovnal. Velkých šancí však necelé dvě tisícovky diváků dál příliš mnoho neviděly. V 64. minutě zahrozil domácí Alégué, Koubek si však s jeho tvrdou střelou poradil.
Oba týmy se v závěrečných minutách snažily strhnout výhru na svoji stranu. Aktivnější byli překvapivě domácí, k druhému vítězství v ligové sezoně se však nepropracovali. První vzájemný duel v nejvyšší soutěži tak branku nepřinesl.
Pardubice se rozjíždějí
Pardubice porazily Bohemians 2:1. Už ve druhé minutě otevřel skóre domácí Dávid Krčík, ještě do přestávky odpověděl Roman Květ.
Druhé ligové vítězství po sobě vystřelil Východočechům krátce po změně stran bývalý útočník Pražanů Václav Drchal. Domácí dohrávali v závěru bez vyloučeného Mouhameda Traorého.
Pardubice se před reprezentační přestávkou posunuly v neúplné tabulce na 13. místo. Bohemians, kteří vyhráli jediný z posledních pěti ligových zápasů, jsou na tom oproti soupeři o bod a dvě příčky lépe. K dobru navíc mají odložený duel s Mladou Boleslaví.
Úvodnímu výkopu předcházela minuta ticha za někdejšího brankáře Mikloška, který před pár dny v 64 letech podlehl rakovině. Domácí prožili povedený vstup do utkání a po necelých dvou minutách otevřeli skóre. Krčík využil volného prostoru, navedl si míč až před vápno a střelou k tyči překonal gólmana Frühwalda.
Sedmadvacetiletý slovenský stoper stylovým způsobem oslavil ligový debut v dresu východočeského týmu po příchodu z Plzně. V sezoně nejvyšší soutěže se trefil podruhé.
Po téměř 20 minutách hry Godwin stříleným centrem protáhl hostujícího gólmana. Ve 32. minutě Pražané srovnali. Čermák, jenž si připsal 250. ligový start, odcentroval do vápna a Květ elegantním volejem na vzdálenější tyč nedal brankáři Neumanovi šanci. V ročníku nejvyšší soutěže si připsal druhý gól a opět venku.
V 36. minutě zraněného Matouška vystřídal Krobot, který v létě vyměnil Pardubice za Bohemians. Opačným směrem zamířil Drchal, jenž nechyběl v základní sestavě domácích. V 51. minutě Tanko z otočky na Frühwalda nevyzrál.
O půl minuty později se už ale domácí radovali. Hostující gólman v souboji s Halinským neudržel v rukavicích Jelínkův centr a dorážející Drchal navzdory teči stopera Lischky vrátil Pardubicím vedení. Drchal navázal na gól z minulého kola v Ostravě, kde rovněž přispěl k výhře 2:1.
Domácí Tanko pak neprostřelil Frühwalda z úhlu. Na opačné straně Čermákův centr propadl až k nabíhajícímu Heidenreichovi, Neuman ale včas zasáhl. Přidat pojistku se nepovedlo Boledovičovi ani dalšímu střídajícímu hráči Pardubic Botosovi.
V 89. minutě dostal Traoré druhou žlutou kartu v utkání po zákroku na Lischku. Právě stoper Bohemians mohl ve třetí minutě nastavení v krátké přesilovce srovnat, po centru od střídajícího Kareema však hlavou minul.
Východočeši s vršovickým celkem bodovali v lize pošesté za sebou. Doma v ročníku nejvyšší soutěže na čtvrtý pokus poprvé zvítězili. "Klokani" vyhráli jediné z pěti venkovních utkání v ligové sezoně.
Slovácko přišlo o první výhru
Slovácko remizovalo s Ostravou 2:2 a dál čeká na první výhru v sezoně nejvyšší soutěže.
Hosty, které proti bývalému klubu vedl trenér Roman Skuhravý, poslal do vedení ve 25. minutě z penalty Michal Frydrych. Celek z Uherského Hradiště stav v úvodu druhé půle během tří minut otočil brankami Gigliho Ndefeho a Patrika Blahúta. Porážku Baníku v závěru odvrátil střídající Filip Šancl.
Slovácko vyhrálo jediný z posledních devíti domácích ligových duelů a v tabulce zůstalo na 15. příčce před posledním Zlínem, který rovněž čeká na první vítězství v soutěži. Baník přerušil sérii porážek, bodoval po třech zápasech a je jedenáctý.
Oba týmy před utkáním minutou ticha uctily památku zesnulého bývalého reprezentačního brankáře a šéfa sportovního úseku Baníku Luďka Mikloška, fanoušci pak přidali skandovaný potlesk.
Souboj dvou nejhorších útoků v soutěži diváky od úvodu bavil. Jednou z klíčových postav byl Vorlický, bývalý záložník Slavie či Zbrojovky Brno vůbec poprvé nastoupil v české lize od začátku a podílel se na obou gólech Slovácka.
První velkou šanci zápasu měl v 10. minutě domácí Havlík. Jednatřicetiletý záložník, jenž proti Baníku odehrál jubilejní 400. zápas v české nejvyšší soutěži, vystřelil po přiťuknutí od Kostadinova, hostující brankář Jedlička ale umístěný pokus k tyči vyrazil.
Havlík pak po centru od Puškáče z levé strany hlavičkoval pod břevno a ostravský gólman balon vyškrábl na roh.
Slezané odpověděli dvěma velkými šancemi v rozmezí minuty, ale mladík Škrkoň si na brankáře Heču nepřišel. Nejprve zamířil zblízka mimo, pak trefil gólmana Slovácka. Baník udeřil až v 25. minutě, kdy penaltu nařízenou za faul Slončíka na Gilberta proměnil kapitán Frydrych. Šestatřicetiletý stoper skóroval poprvé v sezoně.
Ostrava byla po vedoucí brance nebezpečnější. Zvýšit mohli Boula s Frydrychem, po rohových kopech ale mířili nepřesně. Slovácko bylo blízko vyrovnání v nastaveném čase první půle, Blahút po Vorlického přistrčení vystřelil těsně vedle.
Domácí měli skvělý vstup do druhé půle a výsledek dvěma brankami v rozmezí pouhých tří minut otočili. Nejprve po spolupráci Trávníka s Kostadinovem dorazil střelu Vorlického do sítě Ndefe, bývalý hráč Baníku se trefil podruhé v ligové sezoně.
Na konci 51. minuty vzápětí završil bleskový obrat Blahút. Slovenský krajní záložník či obránce prostřelil Jedličku po patičce skvěle hrajícího Vorlického a přihrávce Havlíka. V ligovém ročníku skóroval poprvé.
Na tahu byl Baník. Vyrovnat mohl v 62. minutě Škrkoň, zbavil se Stojčevského a ocitl se sám před Hečou, ten ale velkou šanci reflexivním zákrokem nohou zmařil. Pohledný fotbal na chvíli přerušili příznivci Baníku, kteří na tribuně odpálili pyrotechniku.
Domácím pauza prospěla. Zvýšit vedení mohl Stojčevski, po prudkém centru od Havlíka hlavičkoval mimo. Zápas s přibývajícími minutami gradoval, další velké šance ovšem zpočátku nepřicházely.
Hostům pomohli až střídající hráči. Na Šanclův centr ještě Jurečka nedosáhl, ale v 87. minutě už Slezané slavili. Kmeť se uvolnil na pravé straně, přihrál do vápna Škrkoňovi, který balon posunul k Šanclovi a ten propálil Heču.
Jednadvacetiletý záložník skóroval v nejvyšší soutěži podruhé v kariéře, premiérovou trefu zaznamenal ještě v dresu Pardubic proti Mladé Boleslavi vloni v květnu.
9. kolo první fotbalové ligy:
FK Mladá Boleslav - Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)
Branky: 7. Šubert, 50. Jiří Klíma. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Kotalík - Radina (video). ŽK: Matoušek, Floder (oba Boleslav). Diváci: 2866.
M. Boleslav: Floder - Matoušek (74. Donát), Karafiát, Králik, Hybš - Špatenka, Zíka - John (82. Havran), Langhamer (88. Buryán), Šubert (88. Zachoval) - Jiří Klíma (74. Kolářík). Trenér: Majer.
Zbrojovka: Hrdina - Jakub Klíma, Vedral, Kaká, Dante - Čavoš (59. Ezeh), Janetzký (74. Rymarenko) - Vachoušek (74. Zmrhal), Langer (59. Ševčík), Vaníček - Vašulín (64. Soliu). Trenér: Svědík.
Artis Brno - Slovan Liberec 0:0
Rozhodčí: Trska - Dohnal, Bělák - Kocourek (video). ŽK: Ndiaye (Artis). Diváci: 1856.
Artis: Kašík - Glossoa (79. Sanyang), Plechatý, Pojezný, Fully - Boháč, Jeřábek (69. Komljenovic) - Alégué (90.+1 Harazim), Labík, Papalelé (69. Preisler) - Ndiaye (46. Adediran). Trenér: Nádvorník.
Liberec: Koubek - Juliš (46. Koželuh), Hůlka, Drakpe (26. Mikula), Kayondo - Stránský, Faye - Dulay, Kušej (86. Marsetič), Lexa (71. Baboula) - Mašek (71. Mikulenka). Trenér: Fodrek.
FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1)
Branky: 2. Krčík, 52. Drchal - 32. Květ. Rozhodčí: Všetečka - Zoufalý, Marek - Adámková (video). ŽK: Traoré, Jelínek, Hlavatý. ČK: 89. Traoré (všichni Pardubice). Diváci: 2837.
Pardubice: Neuman - Krčík, Halinský, Traoré - Godwin (90.+3 Trédl), Hlavatý, Jelínek, Mahuta (46. Boledovič) - Drchal (84. Šimek) - Tanko (84. Samuel), Vinícius (67. Botos). Trenér: Trousil.
Bohemians: Frühwald - Heidenreich (81. Pilař), Lischka, Havel - Mirvald, Čermák, Smrž (63. Černý), Javorček (46. Kareem) - Matoušek (36. Krobot), Květ (81. Obinaja) - Almási. Trenér: Veselý.
1. FC Slovácko - Baník Ostrava 2:2 (0:1)
Branky: 49. Ndefe, 51. Blahút - 25. Frydrych z pen., 87. Šancl. Rozhodčí: Machálek - Pospíšil, Brázdil - Zelinka (video). ŽK: Behiratche - Nogha, Kmeť, Skyba. Diváci: 5345.
Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Stojčevski - Ndefe (74. Alabi), Trávník, Kostadinov (83. Sosseh), Blahút - Havlík (83. Marinelli), Vorlický (74. Juroška) - Puškáč (60. Fiala). Trenér: Jelínek.
Ostrava: Jedlička - Frydrych, Nogha, Djačuk (62. Skyba) - Traoré, Boula, Musák (75. Šancl), Bewene (56. Smith) - Kubala (56. Jurečka), Gilbert (75. Kmeť) - Škrkoň. Trenér: R. Skuhravý.
Tabulka:
1.
Slavia
8
6
2
0
23:5
20
2.
Liberec
9
6
2
1
13:4
20
3.
Mladá Boleslav
8
5
2
1
17:9
17
4.
Olomouc
8
5
1
2
16:10
16
5.
Zbrojovka Brno
9
5
1
3
12:12
16
6.
Hradec Králové
8
4
2
2
8:7
14
7.
Jablonec nad Nisou
8
4
1
3
10:8
13
8.
Teplice
8
4
1
3
15:15
13
9.
Sparta
8
4
0
4
15:12
12
10.
Plzeň
8
2
4
2
16:15
10
11.
Ostrava
9
3
1
5
7:17
10
12.
Bohemians 1905
8
2
3
3
9:11
9
13.
Pardubice
9
2
2
5
9:14
8
14.
Artis Brno
9
1
2
6
7:18
5
15.
Slovácko
9
0
4
5
7:16
4
16.
Zlín
8
0
0
8
7:18
0
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