Bolek po podzimním zkratu se Spartou končí v Karviné, Baník uvítal posilu z Plzně

Generální prokurátorka amerického státu New York Letitia Jamesová předvolala k výslechu dvě nejstarší děti exprezidenta Donalda Trumpa - Donalda mladšího a Ivanku. Obsílka souvisí s vyšetřováním možných daňových úniků v rodinné firmě bývalého šéfa Bílého domu The Trump Organization. O předvolání informoval list The New York Times (NYT) s odvoláním na soudní dokumenty.

Prokuratura doručila obsílky Donaldu mladšímu a Ivance na začátku prosince společně s předvoláním pro samotného Trumpa, píše NYT s odkazem na nejmenované zdroje. Exprezidentovi právníci nicméně bojují proti tomu, aby jejich klient vypovídal před vyšetřovateli. Ke konci loňského roku podali žalobu, v níž tvrdí, že demokratická generální prokurátorka porušuje práva republikánského politika, protože jej pronásleduje čistě z politických důvodů.

Jamesová již vyslýchala nejmladšího z Trumpových potomků Erika, a to v říjnu 2020. Prokurátorka se zabývá podezřením, že Trumpova firma uváděla nepravdivé informace ohledně hodnoty svých nemovitostí. Při daňových přiznáních je podle vyšetřovatelů podhodnocovala, aby si snížila odvody, zatímco při jednání s bankami je uměle navyšovala, aby si zajistila výhodnější půjčky.