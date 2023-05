Bojíme se písknout proti Spartě? ptali se Olomoučtí. Penalty se dožadovali marně

Zatímco fotbalisté Sparty skórovali v posledních zápasech z vymyšlených či kontroverzních penalt, Olomouc se pokutového kopu v nedělním duelu právě s Letenskými nedočkala. A Hanáci to nechápali, po zákroku Kaana Kairinena se jí dožadovali. Marně. "Bojíme se písknout proti Spartě?" ptal se záložník Sigmy Martin Pospíšil. Pražané v Olomouc vyhráli 1:0.

Sparta vedla na Andrově stadionu díky šťastné trefě Martina Minčeva po poločase 1:0, i když výkon nepředváděla nijak přesvědčivý. Ani po pauze se nezlepšila a Sigma usilovala o vyrovnání.

Mohla se ho dočkat z penalty, jenže rozhodčí Jan Všetečka ji v 65. minutě poté, co středopolař hostů Kaan Kairinen zasáhl míč ve vlastním pokutovém území horní končetinou, neodpískal.

"V dnešní době, kdy máme VAR a kdy se na to můžeme podívat, tak si myslím, že jsme viděli, že to ruka asi byla," prohlásil domácí záložník Martin Pospíšil.

"Nedokážu to pochopit, že po shlédnutí videa to ruka není. Jestli se bojíme Sparty, písknout to proti ní, tak nevím," doplnil.

Kouč Hanáků Václav Jílek měl stejný názor. "Tato ruka je pro mě stoprocentní penalta. Můžeme se bavit o místě zásahu. Ale není to přirozená pozice, je to ruka od těla a za mě penaltový zákrok," zopakoval trenér.

Jenže možnosti zahrávat pokutový kop se domácí nedočkali. "Jsem z toho zklamaný. Někteří lidé mě odrazovali od návratu kvůli těmhle věcem. Dneska jsem to poznal na vlastní kůži a není to nic příjemného," pronesl hořce Pospíšil, který se do Olomouce vrátil po devíti letech, naposledy působil v polském Bialystoku.

Sparta nakonec těsné vítězství uhájila, tabulku vede i nadále o dva body a je zase o něco blíž k prvnímu titulu od roku 2014.