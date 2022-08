Fotbalista Jan Morávek se po vypršení smlouvy v bundesligovém Augsburgu po třinácti letech vrátil do mateřského klubu Bohemians 1905. Pražané o příchodu dvaatřicetiletého záložníka informovali na svém webu.

Morávek v létě 2009 z Bohemians přestoupil do Schalke. Po hostování v Kaiserslauternu se přesunul do Augsburgu, za který během deseti let odehrál 132 soutěžních utkání a vstřelil dvě branky. Celkem v německé lize absolvoval 168 zápasů a dal devět gólů. Často ho trápily zdravotní problémy.

Trojnásobný reprezentant v české nejvyšší soutěži odehrál 16 duelů v sezoně 2007/08 a zaznamenal tři branky. Další starty přidal oblíbenec fanoušků "Klokanů" ve druhé lize.