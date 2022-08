Bohemka v čele ligy. Nehrozí, že by se pode mnou někdo ukájel, krotí kouč euforii

Fanoušci fotbalových Bohemians jsou v extázi. "Klokani" vyhráli i druhý soutěžní duel nové ligové sezony na hřišti soupeře a spolu s Brnem se vyhřívají v čele tabulky. "Abychom se po třech kolech ukájeli, to pode mnou určitě ne," mírní nadšení Jaroslav Veselý, kouč zelenobílého souboru.

Bohemians vyhráli v prvním kole 3:0 v Jablonci, dnes uspěli 1:0 v Teplicích. A kdyby ve druhém poločase domácího utkání s Baníkem Ostrava, v němž po prvním dějství a skvělém výkonu mohli vést i víc než 3:1, nepřišli o náskok a neuhráli nakonec jen remízu, mohli být na prvním místě bez ztráty jediného bodu.

Takhle se o nejvyšší příčku dělí s nováčkem z Brna, který posbíral rovněž sedm bodů i totožné skóre 7:3. "O cílech a tabulce bych nemluvil, Liberec ještě nehrál," upozornil ovšem Veselý, že Fortuna:Liga za sebou ještě nemá kompletní pořad 3. kola.

A kouč "Klokanů" měl opravdu daleko do toho, aby létal v oblacích. Naopak, svůj tým dokázal přes výhru v Teplicích i pěkně sepsout.

"Úplně nejsem spokojen s naším výkonem, tři body hodnotím výš než předvedenou hru," nenechal se stratég týmu z Ďolíčku zlákat k přivírání očí nad nedostatky.

Hlavně úvodní dějství na Stínadlech se mu vůbec nelíbilo. "V prvním poločase běhalo na hřišti 25 alibistů. Nikdo tam nechtěl nic udělat, ani jeden ze soupeřů, ani ti, co to měli řídit," zahrnul do své kritiky fotbalisty protivníka a dokonce i trojici rozhodčích. "Zbytečný poločas, nedá se mluvit o fotbale," pokračoval nemilosrdně.

Po změně stran už se tolik mračit nemusel. "Do druhého poločasu jsme vstoupili trochu aktivněji," pochvaloval si.

Jenže v 56. minutě záložník jeho týmu Květ zezadu tvrdě fauloval unikajícího Kodada a sudí Batík mu rovnou ukázal červenou kartu. "Vyloučení nás víc semklo, začali jsme bojovat jako jeden muž," vypozoroval ovšem Veselý.

Naproti tomu Teplice si s oslabeným protivníkem nevěděly rady. "Na domácí to možná trochu dolehlo, že hrají proti deseti. Cítil jsem, že možná jde to utkání vyhrát," popisoval kouč Bohemky.

Jeho tušení se nakonec vyplnilo. Tři minuty před koncem prodloužil rohový kop hlavou Hůlka a druhý ze stoperů Křapka na zadní tyči dorazil balon do sítě.

"Jsem rád, že kluci za tím šli. Možná to byl nejslabší z těch tří výkonů, které jsme předvedli, ale bereme tři body," mnul si ruce nakonec spokojený Veselý. "Trochu se nám vrátilo štěstíčko za minulý zápas s Baníkem," doplnil.