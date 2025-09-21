Na rychlý gól Liberce jediná odpověď až v závěru. Slavia přepustila čelo tabulky

Bohemians připravili Dukle první domácí porážku v sezoně.
V prvním poločase otevřel skóre Aleš Čermák, po přestávce přidal druhý gól Vladimír Zeman. Domácí v závěru dohrávali bez vyloučeného Mariose Purzitidise.
Tým z Ďolíčku bodoval v nejvyšší soutěži počtvrté po sobě, z toho potřetí vyhrál, a posunul se na sedmé místo neúplné tabulky, k dobru má odložený zápas s Mladou Boleslaví. Dejvické mužstvo vyhrálo jediné z devíti utkání v ligovém ročníku a je jedenácté.
Dukle poprvé v sezoně chyběl zraněný brankář Matrevics, a tak si prvoligový debut odbyl jeho náhradník Jágrik. Derby bylo dlouho úpornou bitvou o každý metr hřiště.
Až ve 26. minutě byla k vidění vydařená akce, která hned skončila gólem. Hostující Sinjavskij se odvážnou individuální akcí prokličkoval podél koncové čáry až do šestnáctky, našel nabíhajícího Aleše Čermáka a jeho střelu zblízka stačil brankář jen tečovat do vlastní sítě.
Třicetiletý záložník si otevřel střelecký účet v ligové sezoně, jediný gól v minulém ročníku dal loni v listopadu také Dukle.
Za domácí odpověděl Marcel Čermák, jehož ránu vyrazil Reichl na rohový kop. Po standardní situaci v nadějné pozici hlavičkoval Peterka, jenže branku netrefil.
Domácí trenér Holoubek reagoval na nepříznivý vývoj o přestávce trojím střídáním. Hned na začátku druhého poločasu však Jágrik musel třikrát hasit před další pohromou, přitom Zemanovi sebral tutovou šanci.
Útočník se však brzy dočkal. Technickou přízemní střelou k pravé tyči navázal na svou trefu z minulého kola a připsal si branku ve druhém kole po sobě.
Až poté měli domácí velké šance, ale jejich snahu v závěru zabrzdil Purzitidis, který se ohnal po Vondrovi a po intervenci videorozhodčího byl vyloučen. Také hosté měli v přesilovce šance, skóre se však už nezměnilo.
Dukla prohrála druhý z posledních sedmi domácích ligových zápasů s Bohemians, "Klokani" vyhráli na Julisce poprvé po sedmi letech.
Vršovičtí venku v lize potřetí za sebou neprohráli, zvítězili tam ale teprve ve druhém z posledních osmi duelů.
9. kolo první fotbalové ligy:
Slovan Liberec - Slavia Praha 1:1 (1:0)
Branky: 14. Hodouš - 87. Kušej. Rozhodčí: Všetečka - Paták, Machač - Černý (video). ŽK: Koželuh, N’Guessan, Kayondo - Chaloupek, Zmrzlý, Kušej. ČK: 75. Šerý (fyzioterapeut, Liberec). Diváci: 8026.
Sestavy:
Liberec: Koubek - Koželuh, Gabriel, N’Guessan, J. Mikula - Masopust (81. Plechatý), Stránský (69. Mahmic) - Hodouš (58. Kayondo), Hlavatý (81. Icha), Soliu (46. Špatenka) - Mašek (58. Krollis). Trenér: Kováč.
Slavia: Staněk - Hašioka (59. Provod), Zima, Chaloupek (75. Prekop), Mbodji (60. Zmrzlý) - Moses (46. Vorlický), Oscar - Kušej, Zafeiris, Sadílek (46. Cham) - Chytil (60. Schranz). Trenér: Trpišovský.
Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1)
Branky: 26. A. Čermák, 67. Zeman. Rozhodčí: Wulkan - Hájek, Ratajová - Adam (video). ŽK: Šehovič, Diallo - A. Kadlec, Hybš. ČK: 83. Purzitidis (Dukla). Diváci: 4402.
Sestavy:
Dukla: Jágrik - Kozma, Hunal, Purzitidis - Isife (71. Fokam), Peterka, Žitný (46. Jedlička), Šehovič (46. Ambler) - M. Čermák, Kadák (79. Šebrle) - Cissé (46. Diallo). Trenér: Holoubek.
Bohemians: Reichl - A. Kadlec (60. Hybš), Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Sakala, A. Čermák (90.+1 Hrubý) - Drchal (90.+1 Kareem), Ristovski (71. Okeke), Zeman (71. Pleštil) - Hilál. Trenér: Veselý.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2.
|Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3.
|Jablonec nad Nisou
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4.
|Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5.
|Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|6.
|Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|7.
|Bohemians 1905
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8.
|Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9.
|Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10.
|Hradec Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11.
|Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|12.
|Mladá Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13.
|Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14.
|Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15.
|Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16.
|Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3