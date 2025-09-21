Česká liga

Na rychlý gól Liberce jediná odpověď až v závěru. Slavia přepustila čelo tabulky

ČTK ČTK
Aktualizováno před 24 minutami
Fotbalisté pražské Slavie remizovali v devátém kole první ligy na hřišti Liberce 1:1 a čelo tabulky přepustili městskému rivalovi Sparta. Bohemians v pražském derby zvítězili na Julisce proti Dukle 2:0.
Lukáš Provod
Lukáš Provod | Foto: Milan Kammermayer

Bohemians připravili Dukle první domácí porážku v sezoně.

V prvním poločase otevřel skóre Aleš Čermák, po přestávce přidal druhý gól Vladimír Zeman. Domácí v závěru dohrávali bez vyloučeného Mariose Purzitidise.

Tým z Ďolíčku bodoval v nejvyšší soutěži počtvrté po sobě, z toho potřetí vyhrál, a posunul se na sedmé místo neúplné tabulky, k dobru má odložený zápas s Mladou Boleslaví. Dejvické mužstvo vyhrálo jediné z devíti utkání v ligovém ročníku a je jedenácté.

Dukle poprvé v sezoně chyběl zraněný brankář Matrevics, a tak si prvoligový debut odbyl jeho náhradník Jágrik. Derby bylo dlouho úpornou bitvou o každý metr hřiště.

Až ve 26. minutě byla k vidění vydařená akce, která hned skončila gólem. Hostující Sinjavskij se odvážnou individuální akcí prokličkoval podél koncové čáry až do šestnáctky, našel nabíhajícího Aleše Čermáka a jeho střelu zblízka stačil brankář jen tečovat do vlastní sítě.

Třicetiletý záložník si otevřel střelecký účet v ligové sezoně, jediný gól v minulém ročníku dal loni v listopadu také Dukle.

Za domácí odpověděl Marcel Čermák, jehož ránu vyrazil Reichl na rohový kop. Po standardní situaci v nadějné pozici hlavičkoval Peterka, jenže branku netrefil.

Domácí trenér Holoubek reagoval na nepříznivý vývoj o přestávce trojím střídáním. Hned na začátku druhého poločasu však Jágrik musel třikrát hasit před další pohromou, přitom Zemanovi sebral tutovou šanci.

Útočník se však brzy dočkal. Technickou přízemní střelou k pravé tyči navázal na svou trefu z minulého kola a připsal si branku ve druhém kole po sobě.

Až poté měli domácí velké šance, ale jejich snahu v závěru zabrzdil Purzitidis, který se ohnal po Vondrovi a po intervenci videorozhodčího byl vyloučen. Také hosté měli v přesilovce šance, skóre se však už nezměnilo.

Dukla prohrála druhý z posledních sedmi domácích ligových zápasů s Bohemians, "Klokani" vyhráli na Julisce poprvé po sedmi letech.

Vršovičtí venku v lize potřetí za sebou neprohráli, zvítězili tam ale teprve ve druhém z posledních osmi duelů.

9. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - Slavia Praha 1:1 (1:0)

Branky: 14. Hodouš - 87. Kušej. Rozhodčí: Všetečka - Paták, Machač - Černý (video). ŽK: Koželuh, N’Guessan, Kayondo - Chaloupek, Zmrzlý, Kušej. ČK: 75. Šerý (fyzioterapeut, Liberec). Diváci: 8026.

Sestavy:

Liberec: Koubek - Koželuh, Gabriel, N’Guessan, J. Mikula - Masopust (81. Plechatý), Stránský (69. Mahmic) - Hodouš (58. Kayondo), Hlavatý (81. Icha), Soliu (46. Špatenka) - Mašek (58. Krollis). Trenér: Kováč.

Slavia: Staněk - Hašioka (59. Provod), Zima, Chaloupek (75. Prekop), Mbodji (60. Zmrzlý) - Moses (46. Vorlický), Oscar - Kušej, Zafeiris, Sadílek (46. Cham) - Chytil (60. Schranz). Trenér: Trpišovský.

Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1)

Branky: 26. A. Čermák, 67. Zeman. Rozhodčí: Wulkan - Hájek, Ratajová - Adam (video). ŽK: Šehovič, Diallo - A. Kadlec, Hybš. ČK: 83. Purzitidis (Dukla). Diváci: 4402.

Sestavy:

Dukla: Jágrik - Kozma, Hunal, Purzitidis - Isife (71. Fokam), Peterka, Žitný (46. Jedlička), Šehovič (46. Ambler) - M. Čermák, Kadák (79. Šebrle) - Cissé (46. Diallo). Trenér: Holoubek.

Bohemians: Reichl - A. Kadlec (60. Hybš), Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Sakala, A. Čermák (90.+1 Hrubý) - Drchal (90.+1 Kareem), Ristovski (71. Okeke), Zeman (71. Pleštil) - Hilál. Trenér: Veselý.

Tabulka:

1. Sparta 9 7 1 1 19:10 22
2. Slavia 9 6 3 0 19:7 21
3. Jablonec nad Nisou 9 6 3 0 14:6 21
4. Plzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. Zlín 9 4 2 3 12:11 14
6. Olomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians 1905 8 4 1 3 7:8 13
8. Karviná 9 4 0 5 14:13 12
9. Liberec 9 3 3 3 12:11 12
10. Hradec Králové 9 3 3 3 12:13 12
11. Dukla 9 1 4 4 7:12 7
12. Mladá Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. Slovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. Ostrava 7 1 2 4 5:8 5
15. Teplice 9 1 2 6 9:17 5
16. Pardubice 8 0 3 5 9:19 3
 
