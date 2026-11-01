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Bohemians - Sparta 0:0. Klokani v problémech, hrají o deseti, zatím je drží Frühwald

Sport
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Sledujte online přenos z utkání 13. kola fotbalové Chance Ligy mezi Bohemians 1905 a Spartou Praha.

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Premier League - Tottenham Hotspur v Crystal Palace
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Slavný Gerrard znevažuje Kinského. Český gólman podle něj „dělá problémy“

Tottenham se po tragickém úvodu do sezony působivě zvedá, Antonín Kinský je jeho neohroženou jedničkou a sbírá čistá konta. Český brankář v devíti utkáních Premier League udržel nulu už čtyřikrát, přesto nadále rozděluje anglickou fotbalovou veřejnost. Naposledy jeho kvalitu významně zpochybnila legenda ostrovního fotbalu Steven Gerrard.

Vlk, ilustrační foto.
Vlk, ilustrační foto.
Vlk, ilustrační foto.

Vlk těžce zranil osmiletou dívku. Šelem přibývá, jednu věc při setkání nedělejte

V německém zooparku v Braniborsku vlk těžce zranil osmiletou dívku. Další dvě děti se podařilo ochránit ošetřovatelce. Útoky vlků na člověka jsou přitom v Evropě stále mimořádně vzácné – spolu s návratem šelem do přírody však roste i pravděpodobnost nečekaného a překvapivého setkání s touto šelmou. Pro některé evropské zemědělce pak představují vlci vážný problém.

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