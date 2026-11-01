Bohemians - Sparta 0:0. Klokani v problémech, hrají o deseti, zatím je drží Frühwald
Sledujte online přenos z utkání 13. kola fotbalové Chance Ligy mezi Bohemians 1905 a Spartou Praha.
Lehečka válel, Monačan byl frustrací bez sebe. Přesto Čech finále v Basileji prohrál
Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Basileji nezískal, ani třetí letošní finále se mu vyhrát nepodařilo. Valentinovi Vacherotovi z Monaka podlehl po nadějném začátku a úvodní převaze 6:2, 3:6 a 3:6.
Slavný Gerrard znevažuje Kinského. Český gólman podle něj „dělá problémy“
Tottenham se po tragickém úvodu do sezony působivě zvedá, Antonín Kinský je jeho neohroženou jedničkou a sbírá čistá konta. Český brankář v devíti utkáních Premier League udržel nulu už čtyřikrát, přesto nadále rozděluje anglickou fotbalovou veřejnost. Naposledy jeho kvalitu významně zpochybnila legenda ostrovního fotbalu Steven Gerrard.
Plzeň našla nového střelce a zabrala. Debaklem to odnesl Baník
Fotbalisté Plzně ovládli zápas 13. ligového kola a po čtyřech gólech ve druhé půli rozdrtili domácí Ostravu 4:0. Dvakrát skóroval Adam Gabriel, další trefy přidali Lukáš Červ a střídající Tomáš Ladra.
Vlk těžce zranil osmiletou dívku. Šelem přibývá, jednu věc při setkání nedělejte
V německém zooparku v Braniborsku vlk těžce zranil osmiletou dívku. Další dvě děti se podařilo ochránit ošetřovatelce. Útoky vlků na člověka jsou přitom v Evropě stále mimořádně vzácné – spolu s návratem šelem do přírody však roste i pravděpodobnost nečekaného a překvapivého setkání s touto šelmou. Pro některé evropské zemědělce pak představují vlci vážný problém.