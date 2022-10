My se ale budeme věnovat vršovickému derby. V něm budou favorité svěřenci Jindřicha Trpišovského, jenže budou pod tlakem. Konec září a úvod října se jim totiž nepovedl. Vysoká prohra v Plzni, prohra v Olomouci a dvakrát prohra s rumunskou Kluží, kvůli které jsou sešívaní na pokraji vyřazení. U evropských pohárů chvíli zůstaneme. Ve čtvrtek Slavia vybojovala na půdě kosovského Ballkani cennou výhru, jenže v posledním kole musí doma porazit Sivasspor a doufat, že Kluž doma ztratí. Před touto skupinou by nikdo nečekal, že z ní v Evropě takto zkušený tým nepostoupí. Zklamání by tak bylo velké. Naděje ale stále žije.