Nezalézat - vletět na ně, velí Blažek. Prohra v derby by Spartě vzala šanci na druhém místo

před 3 hodinami

Bývalý gólman Sparty Jaromír Blažek věří v derby celku z Letné. Zároveň dodává, že případná prohra by ukončila naděje Sparty na druhou příčku.

Praha - Derby mezi Spartou a Slavií, které vypukne v 17:30, bude klíčovým soubojem o druhé místo v tabulce HET ligy.

Ke slavnému zápasu sice vyhlížejí oba tábory, pro sparťany je ale derby zřejmě nejdůležitějším utkáním celého jara. Případná prohra by totiž zvýšila ztrátu Sparty na městského rivala na deset bodů, což by znamenalo, že by se Spartě výrazně ztížila možnost útoku na druhé místo.

Bývalý gólman Letenských, Jaromír Blažek, přesto před začátkem souboje o vládce Prahy věří domácím. "Pochopitelně, že výhru přeju Spartě. Dlouho jsem tam hrál, je to logické. Myslím si, že Sparta má na to, aby v derby vyhrála," myslí si nyní pětačtyřicetiletý brankář.

Blažek přiznává, že mírným favoritem je soupeř z Edenu. "Ono se říká, že derby je nevyzpytatelné a nemá favorita, ale myslím si, že Slavia má nyní trochu navrch. Sparta ale jednoznačně může překvapit. Případnou výhrou by podle mě překvapila nejen celou fotbalovou veřejnost, ale možná i sebe sama," říká bývalá sparťanská jednička.

Případnou prohrou by sparťané mohli druhému místu v tabulce definitivně zamávat. Blažek ale není přesvědčený, že i výhra v derby by Slavii stoprocentně zaručila právě druhou pozici. Do konce soutěže totiž podle něj zbývá ještě dost zápasů na to, aby jak sešívaní, tak vedoucí Plzeňští předvedli nějaké výsledkové zakolísání. "Pro Spartu by to ale byl jednoznačný konec nadějím na druhé místo. Prohra by znamenala, že ty šance už by byly čistě teoretické," dodává Blažek.

Strategii nového trenérského štábu kolem Pavla Hapala Blažek odhadovat nehodlá, neviděl totiž první duel v Karviné. "Z vlastní zkušenosti ale můžu říct, že jsem strašně nerad prohrával se Slavií na Letné. Kluci do toho půjdou na plný plyn a já věřím, že tři body zůstanou doma. Já osobně bych nezalézal do obrany, prostě bych se do nich pustil, oni měli zkraje sezóny také potíže v defenzivě," říká rázně dlouholetá gólmanská stálice Sparty.

Klíčovým elementem duelu, který na Letné začne v sobotu od 17:30, bude podle Blažka atmosféra. Gólman věří, že do posledního místa vyprodaná Letná bude ideální kulisou pro to, aby se Slavii rozklepaly nohy a prohrála. "Hráči musí tu podporu cítit a musí si ji uvědomovat. Slavia sice jde do derby ve větší pohodě než Sparta, ale fanoušci i hráči jim to musí znepříjemnit. Je to o hlavách hráčů, o tom, jak se zachovají v domácím prostředí. Měli by si věřit. A rozhodně se musí vyvarovat toho, co je provázelo v posledních zápasech, tedy že od 60. minuty přestávají hrát. Myslím si, že pokud vydrží hrát naplno celý zápas, tak budou úspěšní," uzavírá Blažek.