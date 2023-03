Bizarní návrat Filla po trestu, znovu viděl červenou kartu. Zlín pak podlehl Slovácku

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 24. kole první ligy nad Zlínem 3:0. Regionální derby výrazně ovlivnilo vyloučení hostujícího Martina Filla už ve čtvrté minutě, duel pak rozhodly dvě branky Korejce Kim Sung-pina v 16. a 46. minutě. Jasnou výhru domácích završil v 69. minutě Milan Petržela. Pardubice doma zdolaly Teplice 3:1, Jablonec vyhrál v Brně 2:1.

Tým z Uherského Hradiště vyhrál čtvrté z posledních pěti ligových utkání a doma v nejvyšší soutěži neprohrál posedmé v řadě, z toho pošesté triumfoval. Slovácko, které má v neúplné tabulce k dobru z minulého týdne odložený zápas v Jablonci, se vrátilo na čtvrté místo. "Ševci" nezvítězili páté kolo za sebou a klesli na poslední pozici.

Do sestavy hostů se po dvouzápasovém trestu za vyloučení v duelu se Spartou vrátil Martin Fillo, ale na hřišti se ani neohřál. Už po minutě a půl hrubě a hlavně zbytečně na polovině hřiště fauloval Stanislava Hofmanna. Sudí Starý mu nejprve ukázal jen žlutou kartu, ale po konzultaci s videorozhodčím Orlem jej vyloučil.

"Nerozumím tomu a budeme to řešit. Tak zkušený hráč a udělá tohle," řekl na tiskové konferenci trenér hostů Pavel Vrba. "Chtěl hrát špičkou nohy, ale nedotáhl to a trefil mi holeň. Po zápase se mi omluvil," popsal klíčový moment duelu stoper Hofmann.

Slovácko začalo početní výhodu zúročovat nejen trvalou územní převahou, ale i šancemi a v 16. minutě také gólem. Po chybě obránce Lukáše Bartošáka se zmocnil míče Petržela, přihrál Kim Sung-pinovi a korejský fotbalista si zapsal svůj první gól v nejvyšší soutěži. "Měl jsem míč odkopnout a vymstilo se mi to, beru to na sebe," prohlásil Bartošák.

Navýšit skóre mohl znovu Kim Sung-pin, dále z hranice šestnáctky Reinberk a Sinjavskij, což plně odpovídalo domácímu tlaku, jemuž chyběla jen přesnější finální fáze. Naopak Zlín se k ní vůbec nedostal, neboť jeho pobyt na útočné polovině byl vzácností.

Šance "Ševců" na bodový zisk vzala za své hned v úvodní minutě druhé půle. Po dlouhém pasu z hloubi pole našel Petržela volného Kim Sung-pina, jehož střela zaplula k tyči Rakovanovy branky. "Po tomto gólu jsme si už zápas pohlídali," konstatoval kouč Slovácka Martin Svědík.

Zlín v deseti čelil víceméně permanentní převaze domácích, ale na rozdíl od první půle se několikrát dostal k možnosti zakončení. Jenže Čanturišvili ani Kozák skóre nezměnili.

Naopak pohodu Slovácka dokumentovala spolupráce veteránů. Kadlec naservíroval míč Petrželovi a devětatřicetiletý záložník poslal míč nechytatelně do sítě. Druhou trefou v ligové sezoně stanovil konečný stav duelu. "Jeden gól a dvě asistence, to je dobré derby, ne? A to jsem v týdnu málo trénoval, měl jsem drobné problémy," podotkl Petržela.

Slovácko doma v lize nad "Ševci" počtvrté za sebou zvítězilo, aniž by inkasovalo. Zlín jako jediný v sezoně nejvyšší soutěže dosud čeká na venkovní vítězství, od srpna 2021 tam nevyhrál 26 duelů v řadě. "Jsme na dně, ale do konce soutěže ještě zbývá hodně kol," konstatoval Vrba.

Pardubice opustily poslední místo

Pardubice porazily na svém hřišti 3:1 Teplice a odpoutaly se z posledního místa tabulky. Domácí skvěle vstoupili do utkání a už v 10. minutě vedli po trefě Michala Hlavatého a penaltě Dominika Janoška o dvě branky. V 21. minutě snížil Tomáš Kučera, skóre ale uzavřel v 69. minutě Kamil Vacek. Těsně před třetím gólem Pardubic nedal teplický útočník Abdallah Gning pokutový kop.

Východočeši oplatili dnešnímu soupeři debakl 1:5 z úvodního vzájemného duelu v ligové sezoně a porazili ho v šestém ze sedmi duelů. Svěřenci trenéra Radoslava Kováče vyhráli po třech kolech a dostali se na 14. místo. "Skláři" neuspěli ani ve druhém utkání pod novým koučem Zdenkem Frťalou, na jaře ani v osmém zápase nejvyšší soutěže nevyhráli a propadli se na předposlední 15. příčku.

V zápase oslavili jubilejní start oba gólmani. Rumunský reprezentant ve službách Pardubic Nita odchytal 100. duel v české nejvyšší soutěži, jeho protějšek Grigar si připsal 350. start. Právě kapitán Severočechů prožil těžký začátek utkání. Už ve čtvrté minutě trefil Černý hlavou břevno a míč dorazil do odkryté brány dobíhající Hlavatý. Druhý nejlepší střelec Pardubic se trefil popáté v ligovém ročníku.

V 10. minutě se prosadil i nejúspěšnější střelec Východočechů v sezoně Janošek. Nejlepší hráč soutěže za měsíc únor s přehledem proměnil pokutový kop po faulu Mičeviče na Černého a dal svou sedmou branku v ligové sezoně. Janošek potvrdil skvělou jarní formu, po zimní pauze se trefil už počtvrté.

Teplice se vrátily do hry v 21. minutě. Trubač našel po signálu z rohového kopu na hranici vápna Kučeru a zkušený záložník dal výstavní křížnou střelou třetí gól v ročníku nejvyšší soutěže.

Atraktivní průběh pokračoval i po přestávce, i když bez větších šancí. Až po více než hodině hry zfauloval Vacek ve vápně Filu a i "Skláři" dostali šanci skórovat z pokutového kopu. Nejlepší střelec týmu Gning ale osmý zásah v sezoně nepřidal, Nita jeho střelu po levé ruce vystihl.

Za zhruba 75 vteřin Vacek napravil svou chybu při faulu a premiérovým gólem v sezoně definitivně rozhodl. Janoškův centr z přímého kopu propadl až na zadní tyč, kde byl připravený pětatřicetiletý záložník.

Severočeši prodloužili trápení na hřištích soupeřů, kde čekají na vítězství 10 ligových zápasů. Posledních osm utkání tam prohráli a se čtyřmi z celkových 21 bodů jsou tam nejhorším týmem soutěže.

Jablonec pokračuje v dobré sérii

Jablonec zvítězil po obratu v Brně 2:1. Zbrojovku poslal v souboji sousedů v tabulce ve 40. minutě do vedení Musa Alli, ale hosté po změně stran otočili stav. Dvě minuty po pauze srovnal nejlepší střelec Severočechů Jan Chramosta a v 67. minutě rozhodl Jakub Považanec. Jablonec vyhrál pátý z posledních šesti vzájemných ligových zápasů.

Severočeši potvrdili formu, zvítězili potřetí za sebou a počtvrté z posledních pěti kol a poskočili na deváté místo tabulky. Navíc mají k dobru odložený duel z minulého týdne proti Slovácku. Nováček z Brna prohrál po čtyřech kolech a třech remízách 1:1 po sobě a patří mu 12. příčka. Trenérovi Jablonce Davidu Horejšovi vyšel zápas proti klubu, za který krátce hrával.

Jablonečtí, kteří nastoupili k utkání po 14 dnech, zahrozili jako první, Šulc však ve 13. minutě mířil jen do Berkovce. Ve zbytku první půle byli nebezpečnější domácí. Po čtvrthodině vystřelil po zemi Řezníček a radost ze 17. gólu v ligovém ročníku mu pokazila tyč.

Lídr tabulky kanonýrů neuspěl ani pár sekund nato a o dvě minuty později se neprosadil ani do třetice, když ho vychytal Hanuš, hrající 200. ligový zápas. V 37. minutě si Řezníček v úniku příliš předkopl míč a vracející se Král stačil skluzem zasáhnout.

K vedení pomohla Brnu výměna postů mezi krajními záložníky. Alli se posunul na levou stranu a ve 40. minutě netradičně hlavou umístil do sítě centr od Ševčíka. Drobný nigerijský křídelník skóroval v české lize podruhé.

Odpovědět mohl Chramosta, ale ve 43. minutě minul. Dvě minuty po pauze už se jablonecký útočník prosadil poté, co po zemi zakončil povedenou akci po přihrávce střídajícího Jovoviče. Chramosta se trefil ve třetím duelu nejvyšší soutěže po sobě a jedenáctým gólem vylepšil své dosavadní maximum v jedné ligové sezoně. Zároveň potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce v ročníku.

Severočeši v první polovině druhého dějství naprosto dominovali a 67. minutě otočili stav. Po Jovovičově přihrávce sklepl Sejk míč pro Považance a ten z hranice vápna napálil balon pod břevno. Slovenský středopolař skóroval počtvrté v ligové sezoně.

Za tři minuty Hanuš vyrazil střílený centr Alliho ze strany. Agilní nigerijský křídelník nedokázal srovnat ani v 88. minutě po rohu a v závěru nastavení, kdy neuspěl na dlouho nohu. Jablonec zvítězil potřetí z posledních čtyř venkovních ligových zápasů, naopak Zbrojovka doma získala jen 12 z celkových 27 bodů a je tam už nejhorším celkem soutěže.

24. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Trinity Zlín 3:0 (1:0)

Branky: 16. a 46. Kim Sung-pin, 69. Petržela. Rozhodčí: Starý - Machač, Podaný - Orel (video). ŽK: Hrubý. ČK: 4. Fillo (oba Zlín). Diváci: 6019.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk (76. Trávník), Hofmann, Kadlec, Doski (46. Kalabiška) - Havlík, Daníček - Sinjavskij, Kim Sung-pin (72. Brandner), Petržela (84. Juroška) - Mihálik (72. Šašinka). Trenér: Svědík.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Bartošák - Didiba (64. Hellebrand), Hlinka (82. Slončík) - Fillo, Hrubý (46. Dramé), Čanturišvili (74. Fantiš) - Kozák (74. Balaj). Trenér: Vrba.

FK Pardubice - FK Teplice 3:1 (2:1)

Branky: 4. Hlavatý, 10. Janošek z pen., 69. Vacek - 21. Kučera. Rozhodčí: Machálek - Kubr, Hrabovský - Zelinka (video). ŽK: Helešic, Vacek - Kučera, Hybš. Diváci: 4210.

Sestavy:

Pardubice: Nita - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Darmovzal (77. Sychra), Janošek, Hlavatý (84. Kapanga), Helešic (71. Šimek) - Černý (84. Pikul). Trenér: Kováč.

Teplice: Grigar - Urbanec (76. Mareček), Chaloupek, Mičevič, Hybš (86. Hyčka) - Jukl, Kučera - Pleštil (61. Kodad), Trubač (86. Vachoušek), Gning - Žák (61. Fila). Trenér: Frťala.

Zbrojovka Brno - FK Jablonec 1:2 (1:0)

Branky: 40. Alli - 47. Chramosta, 67. Považanec. Rozhodčí: Batík - Caletka, Váňa - Kocourek (video). ŽK: Nečas, Ševčík, Tijani, Granečný - Polidar, Martinec, Sejk. Diváci: 4202.

Sestavy:

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Tijani, Divíšek (71. Granečný) - Texl (85. Hlavica), Falta - Alli, Ševčík (71. Rogožan), Nečas (71. Fousek) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, D. Souček - Surzyn (46. Jovovič), Šulc, Hübschman, Považanec, Polidar (90.+4 Černák) - Sejk (90.+2 Štěpánek), Chramosta (86. Ikaunieks). Trenér: Horejš.