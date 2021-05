Tak hluboký blok v plánu nebyl, přiznal Bílek. Nelíbila se mu kombinační hra Plzně

Trenér Michal Bílek byl po obnovené premiéře na lavičce fotbalistů Plzně zklamaný, že jeho svěřenci na hřišti Sparty nezvládli především druhý poločas a v dohrávce 23. kola první ligy prohráli 1:3. Podle nástupce odvolaného kouče Adriana Guľy nebylo úkolem týmu na Letné hrát v tak hlubokém defenzivním bloku.

Plzeň už v 11. minutě poslal do vedení kapitán Jakub Brabec a pak už se hosté víceméně bránili. Sparta po změně stran šlágr otočila góly Adama Hložka, Dávida Hancka z penalty a střídajícího Adama Karabce.

"Dokud jsme v první půli nenechali hrát jejich klíčové hráče jako Dočkala, tak to bylo v pořádku. Ve druhé půli jsme tolik nepřidrželi balon, nechali jsme se zatáhnout příliš hluboko a soupeř potom měl převahu," uvedl Bílek na on-line tiskové konferenci.

"Předešlé dva zápasy na Slavii (porážka 1:5) a s Příbramí (3:3) nevyšly, dostalo se spoustu branek. Chtěli jsme víc hrát ze zabezpečené obrany, nicméně nebylo úkolem hrát takhle hluboký blok," řekl bývalý trenér českého národního týmu, který Plzeň krátce vedl už v ročníku 2006/07.

Viktoria nastoupila v rozestavení 3-5-2, zatímco pod Slovákem Guľou hrála většinou systémem 4-3-3. "Hnedka po svém příchodu jsem řekl, že budeme hrát na tři obránce. Nebylo to pro hráče úplně jednoduché, protože je potřeba se s tímhle systémem trošku sžít. Na pozici halfbeků ale hrajou hráči, kterým by to mělo vyhovovat, jako Falta a Havel," vysvětlil Bílek.

"Střed pole zůstal stejný, měli jsme tam dva útočníky. Nebylo to úplně jednoduché pro hráče, protože byli zvyklí na něco jiného. Je pravda, že co se týče kombinační stránky, jsme čekali o něco víc," přidal někdejší reprezentant.

Západočeši v lize nevyhráli potřetí za sebou. Tři kola před koncem z pátého místa tabulky dál ztrácejí čtyři body na čtvrté Slovácko. Bílek ale věří, že Plzeň půjde nahoru. "Jsou tady velmi kvalitní hráči, kteří už prokázali svoji kvalitu. Věřím tomu, že se zvedneme. Tenhle zápas mi ukázal, že mužstvo pracuje dobře," konstatoval šestapadesátiletý kouč.

Plzeň převzal teprve v pondělí a nemyslel na to, že začne zrovna proti Spartě, kde v minulosti působil jako hráč i trenér. "Nastoupil jsem a třetí den se hrálo. Uvítal bych, kdyby byla příprava o něco delší. Neřešil jsem, jestli budeme hrát na Spartě nebo s kýmkoliv jiným. Na utkání jsem se těšil stejně jako hráči. Jsem samozřejmě zklamaný z výsledku," řekl Bílek, jehož s Viktorií čeká příští čtvrtek finále domácího poháru proti Slavii.