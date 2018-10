Bílek konečně porazil "svou" Spartu: Jsem rád, že se to povedlo, na to se nezapomíná

před 44 minutami

Michal Bílek ve Spartě strávil většinu své hráčské kariéry, jako trenér s ní získal double. Teď ji konečně dokázal porazit.

Zlín - Trenér Michal Bílek byl po zápase Zlína se Spartou dvojnásobně spokojený. Jeho týmu se podařilo přerušit sérii čtyř zápasů bez vítězství, navíc porazil právě Spartu, se kterou měl jako trenér nepříznivou bilanci.

Zatímco v prvním poločase byla lepší Sparta, ve druhém Zlín čím dál častěji hrozil, až v 85. minutě rozhodl Jean-David Beauguel.

Trenéru Bílkovi se konečně podařilo Letenské porazit. "Vím, že bilance se Spartou pro mě nebyla úplně dobrá. Sparta je pojem, každý zápas proti ní je svátkem, mimořádná událost. Na to se nezapomíná," vyzdvihl symboliku vítězství domácí trenér Bílek.

Na soupeře si připravil prostou, ale velmi účinnou strategii. "Věděli jsme, že je musíme tlačit a nenechat je hrát. Jinak hrozilo velké nebezpečí. Svou aktivitou jsme je dostávali do problémů, neměli čas hrát směrem dopředu," popsal Bílek.

S tím souhlasil také trenér Sparty Zdeněk Ščasný, pro kterého to byla třetí venkovní porážka v řadě. "Byl to velký boj. Zápas se rozhoduje v obou dvou vápnech a tam byl Zlín silnější, důraznější. Dvakrát měl Pulkrab velkou šanci, ale nezakončil to ideálně. Ztráceli jsme střed hřiště," vyjmenovával důvody porážky.

Ve druhém poločase navíc domácí čím dál častěji napadali rozehrávku Sparty, které chyběl zraněný Guélor Kanga. "To je velmi dobrý hráč. Rozhodně nám nevadilo, že chyběl," konstatoval Bílek.

Od šedesáté minuty přebíral Zlín iniciativu stále více. "Vypadá to, že jsme kondičně dobře připravení. Hráči si pak více dovolí. Je to několikátý zápas, který jsme zlomili až v závěru," poznamenal Bílek.

Důležitou roli sehrál i útočník Beauguel, který dokázal udržet řadu míčů a nakonec i rozhodnout jedinou brankou utkání.

"V první půli jsme Beauguelovi nedávali takové míče, jaké potřebuje. To přišlo až ve druhé. Dostal se do hry a pak se všem hraje líp. Přidrží míč a ostatní ho můžou doplnit," chválil francouzského útočníka Bílek. Jeho Zlín se posunul na páté místo, jen dva body za Spartu.