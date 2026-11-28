Mladá Boleslav opět dokázala, že si chválu za fotbal, jaký předvádí, skutečně zaslouží. Ambiciózní Olomouci nasázela v utkání 16. ligového kola tři góly za poločas, a byť v závěru soupeř dvěma zásahy snížil, připsala si další výhru a je v tabulce druhá. Liberec remizoval 2:2 v Teplicích, Bohemians vyhráli 2:1 na trávníku Hradce Králové.
Olomouc sice zahrozila v Boleslavi jako první a Šíp trefil v 6. minutě ve vyložené šanci břevno, ale jinak na trávníku vládli jednoznačně domácí. Předváděli parádní fotbal a rychlé kombinace, góly ale paradoxně stříleli po standardních situacích. Prosadili se z nich vesměs obránci, po trefách Králika, Hybše a Donáta to už ve 38. minutě bylo 3:0. Všichni tři střelci dali svůj premiérový gól v ligovém ročníku.
„V prvním poločase jsme hráli opravdu dobře, Olomouc jsme přehráli a zpeněžili jsme to standardkami,“ pochvaloval si kouč Aleš Majer.
„Zajímavé je, že když jsme měli jít ve čtvrtek na nácvik standardek, tak kluci řekli, že je zima a nedělali jsme ho. Pak až v pátek jsme to projeli v pěti deseti minutách,“ prozradil mladoboleslavský trenér nezvyklou (ne)přípravu.
Po změně stran Boleslav kontrolovala průběh, jednoznačnou záležitost narušilo až v 83. minutě snížení Hadaše. V první minutě nastavení se po trefě Mikaelssona dostali Hanáci dokonce na rozdíl jediného gólu.
„Olomouc snížila až v závěru, což vždy může trochu pokazit tu emoci. Na druhou stranu jsme vyhráli, je pak už jedno kolik,“ mávl rukou Majer.
Skvělé výkony jeho celku ani vítězství a druhé místo v tabulce ovšem stále nemají odezvu u fanoušků, do hlediště jich v Boleslavi přišlo jen lehce přes tisícovku…
O moc lépe na tom nebyl ani další atraktivní souboj týmů ze špičky tabulky, v Teplicích na souboj s Libercem, čerstvým přemožitelem Sparty, přišlo pouze 2677 příznivců.
A viděli remízu 2:2. Skóre v 26. minutě otevřel teplický Čermák, před přestávkou vyrovnal Mašek. Liberec měl v závěru po gólu Hůlky na dosah vítězství, střídající Kozák se však v 86. minutě postaral o dělbu bodů.
Bohemians 1905 vyhráli po obratu v Hradci Králové 2:1. Domácí vedli od 2. minuty zásluhou Slončíka, ještě v první půli vyrovnal Samuel Obinaja a po změně stran otočil skóre Květ. Další vyložené šance „Klokani“ v závěru nevyužili.
16. kolo první fotbalové ligy:
FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 3:2 (3:0)
Branky: 17. Králik, 23. Hybš, 38. Donát - 83. Hadaš, 90.+1 Mikaelsson. Rozhodčí: Kubečka - L. Matoušek, Koranda - Adam (video). ŽK: Soldo (Olomouc). Diváci: 1195.
Ml. Boleslav: Vorel - F. Matoušek (90.+2 Zachoval), Donát, Králik, Hybš - Kozel, Zíka - John (90.+2 Letenay), Špatenka (75. Langhamer), Šubert (75. Kolářík) - Buryán (65. Klíma). Trenér: Majer.
Olomouc: Koutný - Sylla, Malý, Lurvink - Ghali (67. Hadaš), Baráth, Soldo, Borges (46. Ekeroth) - Janošek, Tkáč (67. Krivak) - Šíp (67. Mikaelsson). Trenér: Monroy.
FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905 1:2 (1:1)
Branky: 2. Slončík - 39. Obinaja, 68. Květ. Rozhodčí: Lovětínský - Pečenka, Cichra - Kocourek (video). ŽK: Čech (Hradec). Diváci: 3811.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať (90.+2 Valenta), Čihák, Čech (78. Chvátal) - Trubač, Kučera, Dancák, Horák - Van Buren (62. Mihálik), Slončík - Čvančara. Trenér: Horejš.
Bohemians: Frühwald - Havel (84. Černý), Lischka, Kadlec (84. Heidenreich) - Kareem, Čermák, Obinaja, Mirvald (68. Kovařík) - Matoušek, Květ (77. Sakala) - Krobot (68. Almási). Trenér: Veselý.
FK Teplice - Slovan Liberec 2:2 (1:1)
Branky: 26. Čermák, 86. Kozák - 42. Mašek, 84. Hůlka. Rozhodčí: Bohata - Šůma, Vlček - Zelinka (video). ŽK: Pulkrab, Bílek, Riznič, Frťala (trenér) - Hodouš. Diváci: 2677.
Teplice: Trmal - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - Bílek (70. D. Mareček), Fortelný (46. Jukl) - Radosta, Čermák (77. Takács), Hopi (61. Auta) - Pulkrab (77. Kozák). Trenér: Frťala.
Liberec: Koubek - Juliš, Mikula, Hůlka, Kayondo - Faye, Masopust - Dulay (74. Mikulenka), Bužek (59. Lexa), Hodouš (59. Sychra) - Mašek (74. Marsetič). Trenér: Fodrek.
|1.
|Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2.
|Mladá Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3.
|Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4.
|Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|5.
|Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|6.
|Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|7.
|Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8.
|Bohemians 1905
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|9.
|Jablonec nad Nisou
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|10.
|Zbrojovka Brno
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|11.
|Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12.
|Hradec Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13.
|Artis Brno
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14.
|Ostrava
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15.
|Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16.
|Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Chtěla ho Slavia, teď Slovák dokázal, co nikdo za 70 let. Itálie je z jeho kousku paf
Fotbalisté Frosinone díky hattricku slovenského útočníka Tomáše Bobčeka v italské lize porazili Parmu 3:0 a poslali soupeře do pásma sestupu.
Vydělávají víc než rodiče, přesto nemají stejné možnosti. Život střední třídy se výrazně mění
Místo patnácti dnů dovolené jedeme jen na tři, postěžoval si Juan Carlos Bobadilla novinářům deníku El País. 51letý grafik z Albacete na jihovýchodě Španělska pracuje už dvě desetiletí pro stejné noviny. Jeho roční mzda za tu dobu stoupla z 19 na 25 tisíc eur, což je v přepočtu přes 600 tisíc korun. S manželkou podporují dva syny na vysoké škole a škrtají ve výdajích, které dříve tolik neřešili.
Juchelkův debakl. Nespokojený Babiš i tlak SPD poslali ke dnu dva zákony
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v průběhu jediného týdne zařadil zpátečku u dvou svých klíčových legislativních plánů. V médiích se spekulovalo, že změny přišly po tlaku premiéra, který byl v poslední době s Juchelkou výrazně nespokojený. „Je to výsledek dohody v koalici,“ odmítá úvahy Juchelka.
Sparta sehnala trenéra na druhém konci světa. Sivok prozradil, co dostal za úkol
Nový sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Sivok chtěl být při angažování trenéra Ronnyho Deily stoprocentně přesvědčený, že na Letnou přivede kouče, který má předpoklady k tomu, aby klubu pomohl vrátit trofeje.
Osudová rána ho nezlomila. Bolest ze Sennovy smrti mu však z očí nezmizela nikdy
Stačila jediná chyba na silnici a život bosse jedné z nejlepších stájí formule 1 v historii se radikálně změnil.