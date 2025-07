Bičík: Urážky Vindahla odmítám, on ví, že to byla chyba. Na Slavii nevidím nic špatně

"Velká kritika se snáší na dánského brankáře Petera Vindahla, jaký dostal gól v Jablonci. Na sociálních sítích zaznělo, že nechytí ani rýmu. Takové urážky zásadně odmítám. Když loni vychytal Spartě Ligu mistrů, tak ho fanoušci doslova velebili, " říká bývalý brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k prvnímu kolu nového ročníku české fotbalové ligy.

Oba adepti na titul, obhájce titulu Slavia a vždy ambiciózní Sparta, hned v úvodu ztratili.

Slavia v Edenu přenechala bod Hradci Králové, přičemž v minulém ročníku všechny domácí duely vyhrála. Sparta vyrovnala náskok silného Jablonce.

Četl jsem hodnocení: Slavia ztratila, Sparta získala. Takhle jednoduše to nevidím.

Slavia určitě chtěla vyhrát, je to však pouze první zápas po velice krátké přípravě, určitě se bude zlepšovat a vyhrávat. V pohodě se dá taková ztráta dohnat.

Trenér Zdeněk Ščasný prohlásil, že okolo Slavie je tolik chvály a prohlášení, jaký má vynikají mančaft evropské úrovně, až to může na hráče dolehnout. Nelze to vyloučit.

Ale v kádru je tolik zkušených a psychiky silných jedinců, že to zvládne. Já na Slavii nevidím nic špatně, od skautingu až po sestavování týmu. Chvála má opodstatnění.

Červenobílí dostali doma dva góly, přitom za celý minulý ročník inkasovali jen čtyři. Trenér Jindřich Trpišovský to ostatně přiznal, jak ho to mrzí.

Druhý Hodkův gól byl nechytatelný, to nemá cenu rozebírat. Mluví se o prvním, kdy hráči přestali hrát, protože se domnívali, že míč byl v autu.

Zažil jsem to, v Černolicích i ve Spartě, ale Tomáš Holeš sám ví, že měl pokračovat, dokud se nepískne. Taková chyba se stávat nemá. Kor na takové úrovni.

Uvědomuje si, že to byla jeho chyba, stál moc na levé noze, nestihl na střelu zareagovat. Když však loni vychytal Spartě Ligu mistrů, tak ho fanoušci doslova velebili. Proto bych ho neodepisoval, nikdo není neomylný.

My brankáři máme smůlu, že se naše chyby neodpouštějí. Útočník zahodí vyloženou šanci, vykoupí se dalším gólem. Brankář po zaváhání chytí nemožné, připomínám, jak Vindahl zlikvidoval šanci Jana Chramosty, ale odpuštění se nedočká.

To je holt brankářský úděl. S tím i na hřiště jde. Vzpomínám si na utkání s Villarrealem ve čtvrtfinále Evropské ligy na jaře 2016. Ve 3. minutě jsem trefil útočníka soupeře, přitom jsem snadno mohl volit lepší řešení.

I když jsem pak něco chytíl, podíl na prohře 1:2 mi nikdo neodpáral. Ale tuhle profesi jsme si vybrali, je psychicky náročná, chce to nepodcenit nic, soustředit se na každý okamžik.

Viktorka Plzeň převálcovala venku Pardubice, doložila, že bude opět silná a nebezpečná. Vstřelila krásné góly.

Moc se mi líbí útočník Matěj Vydra. Dostal se z těžkého zranění, už na jaře hrál velmi dobře, je pro každou obranu nepříjemný.

Výhru bych ovšem tolik nepřeceňoval, Pardubice se nacházejí ve složité situaci, vysokou kvalitu zatím nemají.

Nečekal jsem porážku Baníku na Bohemains. Nehrál moc dobře, jestli se Pavel Hapal netrefil do sestavy, nebo ještě doléhá únava z přípravy, nevím, může být.

Ale věřím, že Baník půjde nahoru a opět pronikne do špičky a zvýší konkurenci. Bylo by to dobré pro všechny.

Nováček Zlín uspěl v Teplicích, to se také nečekalo. Opakuju, bylo to první kolo, další zápasy ukážou, jak je na tom. A také se něco může v Teplicích dít, což naznačuje, že nenastoupil reprezentant do 21 let Ondřej Kričfaluši, protože řešil odchod do italské Monzy.

Divácky atraktivní byl zápas Mladé Boleslavi s Libercem. Šest nádherných gólů, bylo se na co dívat. Mám s oběma trenéry přátelský vztah, Alešovi Majerovi jsem gratuloval hned po utkání.

Jestli bude mužstvo držet jeho strategii, tedy krátké přihrávky bez ztráty balonu, může být Boleslav zajímavá štika soutěže.