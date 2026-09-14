Překvapivé jméno Slavie se mi moc líbí, říká Bičík. Ocenil i to, jak se zvedl mladík

„Polský legionář Wiktor Nowak je s pěti góly překvapivé jméno v čele listiny nejlepších střelců. Pro Slavii je to nyní nesmírně důležitý člen sestavy,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
Slavia nastoupila v Teplicích, kde ji tradičně vítal houževnatý, nepříjemný soupeř, kterého označuje za nechutného. Navíc po nešťastné prohře v Lize mistrů s Lens.
Trenérovi Jindřichovi Trpišovskému chybělo osm hráčů, kteří – jak říká – mohou nastoupit v základu. Nebyla to jednoduchá situace. Slavia ovšem zvládla zápas naprosto s přehledem.
Přestože má nesmírně široký a kvalitní kádr, každá ztráta je znát. Jde většinu o hráče, kteří jsou v mužstvu déle, jsou sehraní, znají trenéra, jeho metody, myšlení.
Chybějí především obránci, dlouhodobě je mimo Igoh Ogbu, přidali se Tomáš Holeš a David Zima, o to víc je třeba ocenit, jak utkání zvládl mladý Mikuláš Konečný.
Připomenu, že proti Lens, kdy přišel na hřiště na druhý poločas za Zimu, dostal po necelé minutě červenou kartu. Jeho výkon v Teplicích byl však výborný.
Polský legionář Wiktor Nowak je s pěti góly překvapivé jméno v čele listiny nejlepších střelců. Sbírá vynikající čísla.
Umí zakončit pravou, levou, hlavou, je to komplexní hráč i v této činnosti, moc se mil líbí. Pro Slavii je to nyní nesmírně důležitý člen sestavy.
Proti Teplicím se prosadil prudkou ranou pod břevno. Výborné řešení. Bomba na hlavu z takové vzdálenosti je pro gólmana hodně nepříjemná, těžko s ní může něco dělat.
Útočník sice riskuje, že vysoko přestřelí, to je pak na nic, ale je to účinné zakončení. Kdyby míč uklízel po zemi, dá se to lapit, stejně jako oblouček.
O ten se pokusil ze stejného prostoru Mojmír Chytil, teplický brankář Kryštof Lichtenberg ovšem střelu vykryl.
Musím však při prvním slávistickém gólu ještě ocenit práci Tomáše Chorého, který střílejícímu spoluhráči odstavil obránce, aby mohl postupovat přímo k brance.
Po hodině hry zhasla nad stadionem světla, zápas se na patnáct minut přerušil. To je pro hráče velmi nepříjemné. Já to zažil jednou v evropském poháru, když jsme se Spartou nastoupili na půdě Slovanu Bratislava a fanoušci vtrhli na hřiště. Hrozí vychladnutí, vypadnutí z tempa. V kabině se sice maséři o hráče postarají, ale nikdo takovou situaci nevítá.
Těžko říci, pro koho je to psychologická výhoda, jestli pro tým, který vede, nebo prohrává. Trenér v klidu předá taktické pokyny, v průběhu utkání je to složitější, často není ani nic slyšet, přeskupí řady. To je snad jediná výhoda, ale pro oba.
Naštěstí se po patnácti minutách opět hrálo, nedej bože, kdyby přestávka trvala déle nebo musela Slavia dokonce znovu jet do Teplic dohrávat zbylou půlhodinku. A po návratu na hřiště byla opět jednoznačně lepší, i to zvládla.
Sparta předvedla proti Jablonci dominantní výkon, stačí si probrat statistiku: devět střel na branku, desátá gól, za poločas jich bylo čtrnáct a pět rohů. To jsou ohromná čísla.
Výborné výkony předvedli Roman Macek a Hugo Sochůrek, který se zúčastnil mistrovství světa a dohání přípravné manko, navíc měl pak zdravotní potíže. Oba se představili v nejlepším světle.
Sparta vyhrála naprosto zaslouženě. Jestli ji to však odrazí do dalších zápasů, aby se zvedla na úroveň, kam by chtěla, zůstává otázkou. Tvrdit, že je Sparta opět na cestě úspěchů, považuju za dost předčasné.
Brno si vychutnalo městské derby, které naposledy zažilo za první republiky. Je to druhé největší město, proč by neuživilo dva kluby? I když poměrně často a dlouho nemělo v nejvyšší soutěži ani jednoho zástupce…
Lze namítnout, že Artis, který vzešel z Líšně, je trochu umělý a do ligy se dostal po administrativním vyřazením Karviné za korupční aféru.
Vadilo mi jen, že se takový zápas hraje v sobotu od patnácti hodin. Večer by měl úplně jinou atmosféru, fanoušci i hráči by si ho víc užili. Zasloužili by si lepší čas. Chápu, že liga má nějaký ustálený program, jsou tu požadavky televize, ale je to škoda.
Hodně je mi líto Artisu, VAR mu odvolal už sedm gólů. Obrovské číslo. Volali jsme však po něm, přináší spravedlnost, musíme to přijmout.
Na druhé příčce se po výhře nad Mladou Boleslaví pevně usadil Slovan Liberec. Už na začátku soutěže jsem předpovídal, že by do boje o titul mohla promluvil nějaká štika. Strašně bych to Liberci přál. Na takové soudy je však dost brzy, máme za sebou teprve osm kol.
Mužstvo však předvádí útočný, odvážný fotbal, nyní porazilo nebezpečnou Mladou Boleslav, obralo Slavii v utkání, v němž bylo lepší. Pro fanoušky jen dobře, ať je liga zajímavá.
Naopak jsem hodně rozpačitý z Baníku. Vypadalo to, že v nové sezoně bude mnohem úspěšnější, nároční fanoušci i náročný majitel ho nasměrují za dobrými výsledky. Ale drhne to. Trenér Roman Skuhravý prohlašuje, že jde o dlouhodobější proces, to chápu, rozumím, ale bude to bolet.
Z Plzně už nejde na její půdě strach, teď Štruncovy sady dobyla Olomouc. Je mi líto Radka Kováče, jeho svěřenci dělají hrozné chyby v obraně, to je průchoďák.
Pracují na jejich odstranění, ovšem za pochodu. Hráči sice vítají, že se hned znovu hraje a mají příležitost špatný dojem napravit, ale na druhé straně není prostor si něco vyzkoušet, nacvičit, sehrát se.
Všechno mohlo dopadnout jinak, kdyby v nastavení první půle Lukáš Červ proměnil penaltu. To se přihodí i nejlepším hráčům světa. Kováč nevěděl, že na ni půjde zrovna on, ale nepovažuju za chybu, že vzal Červ odpovědnost na sebe. Jde ten, kdo si věří, to je správné, nelze někoho nutit jen proto, že byl mezi původně vybranými.
Ovšem i s tímto nezdarem by si měla Plzeň doma poradit. Probírá se, zda bylo nutné odvolávat Martina Hyského, když výsledky stejně nepřicházejí.
Nevím, jaké to bylo v kabině, vedení ovšem věřilo, že to mužstvu pomůže. Já si to myslím také. Nesmějí však dělat takový chyby v obraně, to je neodpustitelné.
K výměně trenéra došlo i ve Zlíně, kde svou funkci nabídl Bronislav Červenka a nahradil ho zkušený Pavel Hoftych. Okamžitý obrat to nepřineslo, Zlín prohrál doma s Hradcem Králové. Jde o nejhorší vstup do soutěže v historii české ligy, osm porážek. Zlín musí konečně zabrat, jestli už to však není i tak pozdě.
David Bičík
Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.
Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Nastupoval i za Kladno a Plzeň. Dva roky působil v Turecku.
V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto.
V mládežnických reprezentacích si připsal osm zápasů.
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