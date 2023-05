Bičík: Titul je nejdůležitější, nikdo se neptá, jestli byl soupeř herně lepší

"Až bude trenér Brian Priske u Sparty déle, měl by ji také herně posunout,“ říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový brankář David Bičík.

Naprosto souhlasím s názorem kapitána Ládi Krejčího, že nejdůležitější bylo získat titul. Sparta se na jaře prezentovala dobrou hrou, připouštím ovšem, že poslední zápasy tak kvalitní nebyly. Neříkám, že to bylo nekoukatelné, ale v předchozích střetnutích se líbila víc. Ale na to se historie neptá. Má titul a tomu podřídila všechno.

Nelze popírat, že v derby byla Slavia lepší. Po dvou porážkách a jedné šťastné remíze uzpůsobila Sparta tomu v posledním a nejdůležitějším taktiku a vyšlo to. Má titul, Slavia ne, jestli hrála hezčí fotbal, to nikoho nebude za čtrnáct dnů zajímat.

Je sice pravda, že je po fotbalové stránce pořád trošku dál, ale Jindra Trpišovský je u mužstva pátý rok, až tam bude Brian Priske déle, také by měl mužstvo po této stránce posunout. Všechno se nenarodí hned, trvá to. Ptejme se, až bude mít za sebou čtyři roky. Pokud půjde tímto směrem, mohla a měla by se Slavii fotbalově vyrovnat.

Vstup do utkání v Olomouci byl pro Slavii tragický. Dostala dva nešťastné góly, nejprve teč, pak podklouznutí stopera. Ale takový je někdy fotbal. Klobouk dolů, jak to otočila. Svědčí to o síle mužstva.

Zůstává otázkou, proč to nedokázala v jiných venkovních zápasech, které ji vlastně připravily o titul. Je třeba však vidět, že Olomouc to při rychlém vedení nezazdila, kdežto Teplice nebo České Budějovice ano. Když si to někdo se Slavií chce rozdat, přichází hezký výsledek a padají góly.

Co se stalo s Plzní, je na hloubkovou sondu. Po podzimu vedl obhájce titulu nad Slavií o dva body, na Spartu měl náskok sedmi. Měla v zimě dost zraněných, možná se nepovedla příprava. Nevím. Na jaře přišlo obrovské trápení při střílení gólů, dopředu to bylo hodně špatné, zároveň to začalo skřípat v obraně.

Sedlo to i na brankáře Jindru Staňka, proti Bohemce zavinil první gól a nebyl na jaře jediný. Když se vyhrává, jde všechno snadno, jak se nedaří, sveze se s tím i brankář. Jednotlivec celý tým nespasí, je to kolektivní sport, musí se přidat víc hráčů. Jsem přesvědčen, že po letní přestávce bude Staněk opět skvělý.

Nemyslím si, že když Plzeňští přišli o možnost obhájit titul, když nešťastně podlehli na Letné penaltou v nastavení, nebyli už hráči motivovaní. Ta přece musí být vždycky. Zvenku to tak ovšem trochu vypadá.

Můj obdiv patří Bohemce, co kluci předvádějí. Kromě tradičních předností, kdy stavěli na bojovnosti a nasazení, začali hrát hezký fotbal, vysoký presink, moc se mi to líbí. Fantastický tým.

Jestli půjde do evropského poháru, moc mu to přeju. A také fanouškům. Při vzájemných zápasech se Spartou mi sice nadávali, ale znám jich pár i osobně, bohemácká armáda je úžasná. Podporovali finančně klub v těžkých časech, zasloužili by si takovou odměnu.

Nikdy jsem nebyl velkým zastáncem modelu ligy s nadstavbou. Derby Sparta - Slavia býval sezonní svátek, teď tři zápasy během měsíce. To samé vršovické derby. Pozbyla hodnotu výjimečnosti. Ale jsou to těžké zápasy, které se blíží evropským pohárům.

Je to jakási příprava na ně. Mentální i herní.