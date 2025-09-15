Bičík: Sparta? Zničující, pak se zápas těžko honí. Hrdina Slavie napsal krásný příběh

I když Sparta rychle snížila a ve druhé půli byla dominantní, proti výrobně bránícímu Hradci se těžko dostávala do šancí. A ty, které měla, zlikvidoval vynikající brankář Adam Zadražil.
Nemyslím si, že by Sparta soupeře podcenila, ale dva góly na úvod byly zničující. První vlastní - a zbytečný - mohl hráče nalomit, dostal se jim do hlavy.
Vzpomínám si, že jsme zhruba před deseti lety se Spartou dostali asi v pěti zápasech za sebou gól v prvních třech minutách, pořád jsme řešili proč.
Rozebírali jsme to, šli do utkání s maximálním soustředěním, a přesto údery přicházely. Někdy se vysvětlení nenajde.
Domácí podali týmový výkon, bojovný. Jednoznačně bych znovu vyzdvihl výkon brankáře Zadražila. Trenér David Horejš řekl, že ho konečně poznává.
V létě bylo okolo něj rušno, objevily se spekulace o přestupu do Sparty, pak nějaká Itálie. Teď má čistou hlavu a chytá se mu v pohodě. Zvlášť za takovou obranou, jakou má Hradec.
Slavia jde do čela, utkání s Karvinou zlomil dvěma góly střídající Lukáš Vorlický. Krásný příběh. Potýkal se s vleklým zraněním, koleno mu museli několikrát operovat.
Dostal se zpět ve velkém stylu, především druhý gól byl nesmírně chytrý. Žádná rána, technická umístěná střela po zemi přesně k tyči, při níž brankář vypadá až hloupě, ale je to umění střelce. Trefil to skvěle.
Někdo se může pozastavit nad tím, jak italský lékař může hráči klubu se Serie A pokazit chirurgický zákrok. Stane se. Udělá chybu hráč na hřišti, udělá ji i doktor.
Někdo to zřejmě špatně spočítal a nenatáhli Vorlickému vaz, jak měli. Naštěstí se na to přišlo a může hrát. Koleno je ve fotbale nesmírně důležitý kloub, normálnímu člověku by takový zákrok v běžném životě nevadil, sportovce ovšem limituje. Já měl levé koleno operované pětkrát a vím, o čem je řeč.
Karviná vyrovnala nádhernou ranou z přímého kopu slovinského záložníka Roka Štormana. Sice se říká, že každá střela se dá chytit, překonaným byla navíc reprezentační opora Jindra Staněk, tenhle gól mu však nelze vyčítat ani v nejmenším.
Prošel jsem si situaci několikrát, jestli mohl udělat něco víc. Z mého pohledu ne. Včas šel po střele, ale byla tak skvělá, že přesně zapadla. Kdyby si předem udělal krok dál, pak by mu metr chyběl na druhé straně. Hráči se na pohyb brankáře dívají, jsou u balonu nejméně dva, hned by toho využili.
Plzeň těsně udolala Olomouc, která dohrávala v devíti. Trenér Miroslav Koubek si postěžoval, že se mužstvo zbytečně bálo o výsledek do poslední minuty a já jeho vyjádření podepisuji.
Čtyřikrát jdou hráči sami na bránu, při zakončení jsou však laxní nebo nesoustředění, přitom však chválím olomouckého brankáře Jana Koutného.
Ale trenér Koubek to řekl jasně: střela má jít nahoru, zatlouct míč do sítě, ne nějaké šťouchance do brankáře. Mohlo se přihodit cokoli a vítězství by bylo pryč. Plzeň měla vyhrát aspoň tři nula.
Po porážce doma s Libercem se mluví o odvolání ostravského trenéra Pavla Hapala. Já bych to rozhodně nedělal. Mužstvo se budovalo několik let, nyní postrádá sedm hráčů ze základní sestavy, ať z důvodu jejich odchodu jinam nebo zranění.
Kostra je základ, při takové absenci se těžko lepí. Přišli sice noví kluci, talentovaní, jenže opory se nahrazují těžko. Navíc někteří teprve zkušenosti sbírají.
Nedaří se ani Teplicím, ale jde o jiný případ. Jejich kádr není tak široký a kvalitní. Dvakrát sice proti Mladé Boleslavi doma vedly, nakonec prohrály.
Vzdávám obrovský kredit Mladé Boleslavi, která neopouští líbivý styl útočného fotbalu. Strašně dobře se na ně dívá. Pro diváka skvělé, pro trenéra horší, kdyby měl Aleš Majer více vlasů, určitě by zešedivěl. Jeho tým fotbalem ovšem baví a kéž by to pokračovalo.
Naprosto odlišné poločasy mělo střetnutí Jablonce s Pardubicemi, kdy domácí málem pustili tříbrankový náskok. Jablonec hrál ve stejné sestavě dva roky, najednou odejde tvůrce hry Michal Beran a vůdce týmu a lídr defenzivy Jakub Martinec. A to je poznat.
Ve druhém poločase, kdy se Pardubice zvedly, protože už neměly co ztratit, chyběl někdo, kdo by tým srovnal. Zařval by: Takhle to do Prčic - na hřišti by použil silnější výraz - nejde, pojďme se vzpamatovat.
David Bičík
- Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.
- Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Dva roky působil v Turecku. V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto. Nastupoval i za Kladno a Plzeň.
- V mládežnických reprezentacích odchytal osm zápasů.