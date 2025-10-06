Bičík: Sparta toho předvedla zoufale málo. Vlček byl šílený, tohle se učí už žáčkové

Česká liga

"Vzhledem k tomu, jakou má Sparta obrovskou kvalitu v ofenzivě, měla v derby přesilovku využít. Sice vyslala dvanáct střel, ale pouze jednu na branku, to je zoufale málo. Vyslovenou gólovku si nevytvořila," říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
Derby se mi dlouho nelíbilo. V prvním poločase jsem viděl strašně moc chyb na obou stranách, zbytečné ztráty a hlavně se hráči začali rvát a pokopali se.

Dohrávali souboje, pořád někdo ležel. Podle mě je to zcela zbytečné, poločas se pak hraje sotva dvacet minut.

Druhý poločas začal solidně, zápas pak ovlivnila červená karta pro slávistu Tomáše Vlčka. Vzhledem, jakou má Sparta obrovskou kvalitu v ofenzívě, měla přesilovku využít. Sice vyslala dvanáct střel, ale pouze jednu na branku, to je zoufale málo. Vyslovenou gólovku si nevytvořila.

Musím ovšem Slavii za hru v oslabení pochválit, odbojovala to. Přitom mohla i vyhrát, Tomáš Chorý netrefil dobře balon v šanci, kterou mu chytrou přihrávkou připravil Lukáš Vorlický.

Slávisté lepili sestavu, jak se dalo. Mužstvem projela nějaká viróza, je toho nyní dost - chřipky, covidy, různé nákazy. Sparťanské béčko mělo dokonce odložené utkání.

Tolik absencí, to je na týmu znát. Jestliže chybí šest hráčů základní sestavy, další mají za sebou třeba jen jeden trénink a jdou do zápasu zesláblí. Výkon to jistě poznamená. Ale Slavia se na nic nevymlouvala, jen to trenér Jindřich Trpišovský konstatoval.

Z těchto důvodů nemohl nastoupit Jindra Staněk, slávistická brankářská jednička, ale Jakub Markovič ho zastoupil dobře a spolehlivě. Tady nemají slávisté slabinu. S balonem si rozumí, dobře šel dvakrát či třikrát do centru, s gólem, který dostal v nastavení první půle, nic dělat nemohl, ten jde za obráncem Vlčkem.

Vyrovnávací gól vznikl na základě několika okolností. Sparta házela aut, Slavia ho špatně odcouvala, míč šel za obranu. Vlček velice dobře křižoval, ale ten odkop…

Lepší je to naprat na tribunu, to se učí už žáčkové. Byl šílený a hráč si to dobře uvědomuje. Míč šel přímo na penaltu, kde se ho zmocnil Albion Rrahmani a ten z té vzdálenosti nemá potíž balon uklidit.

Vlček se stal smutnou postavou derby, ve druhé půli byl vyloučen, když stáhl unikajícího Veljko Birmančeviće, kterého vysunul John Mercado hezkým pasem. Tomu zase předcházely drobnosti. Hlavičkové souboje, ale hlavně měl míč Lukáš Provod.

Kdyby byl ve své formě a ne zesláblý po nemoci, vzal by si míč a nebezpečnou situaci by musela řešit Sparta. Jenže on ho nakopl třicet metrů do výšky a pět metrů do dálky. Takže nakonec hasil problém Vlček.

Do oslabení měla však jít už v první půli Sparta. Pro Patrika Vydru měla za zákrok na Ivana Schranze přijít jednoznačně druhá žlutá. Rozhodčí je uděloval za mnohem menší prohřešky. Vydra faulovat nechtěl, ale vyloučený být měl.

Navíc rozhodčí vyhodnotil souboj jako Schranzův faul a Sparta měla výhodu. Kdyby padl gól, VAR by ho odvolal, nerozumím tomu, co se jak řeší. Chybu přiznal po utkání i rozhodčí, jenže podle pravidel Vydrovi už ji VAR doporučit nemohl.

Zápas Plzně s Hradcem Králové se musel nezaujatému divákovi líbit, šest gólů, to je podívaná, která se u nás jen tak nevidí. Ovšem z pohledu domácích velký zmar. Dvakrát prohrávají, nakonec zápas otočí a v nastavení inkasují. Tohle by si mělo mužstvo s touto kvalitou a zkušenostmi pohlídat. To se už musí ukopat.

Útočník Rafiu Durosinmi neproměnil penaltu, trefil břevno. Minule mířil do tyče, nevím, jestli si troufne na další. Já být členem realizáku, tak ho k ní nepustím.
Sebevědomí mu však nechybí, což doložil gólem hlavou na 2:2. Ale zahozená penalta zabolela.

Viktorku vedl po odvolaném Miroslavu Koubkovi bývalý asistent Marek Bakoš. Považuju ho za logickou náhradu, ale vedení si nejspíš přivede někoho jiného. Nevím, jak to v klubu mají nastavené, s Koubkem odešel jeho první asistent Jan Trousil.

Bakoš - a také klubová ikona Zdeněk Bečka - zůstávají. Plzeň si asi Marka připravuje na místo prvního na lavičce, zatím sbírá zkušenosti od jiných a jednou tým převezme.

K zajímavému souboji došlo v Olomouci. Sigmu táhne Michal Beran, jenž ještě nedávno oblékal jablonecký dres, v sestavě hostů zase vyniká Filip Zorvan, jenž zářil v Olomouci. Domácí si zápas ohlídali, oba góly byly moc hezké, zvláště druhý Matěje Mikulenky.

Jablonečtí nevyužili šanci jít v případě výhry do čela tabulky, remíza v derby se dala předpokládat. Ale nemyslím si, že by svěřenci trenéra Luboš Kozla před zápasem takto uvažovali a měli to v hlavách, což by mohlo poznamenat jejich výkon.

Teplice jasně zvítězily na Julisce a jen doložily, jak se má zužitkovat přesilovka. Domácí přišli po hodině hry o důležitou osobu Jana Peterku, Teplice, které vyrovnaly dalším krásným gólem Michala Bílka, daly dva góly z brejků a byly hodně efektivní.

David Bičík

David Bičík

Fotbalový komentátor Aktuálně.cz
  • Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.
  • Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Dva roky působil v Turecku. V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto. Nastupoval i za Kladno a Plzeň.
  • V mládežnických reprezentacích odchytal osm zápasů.

 
