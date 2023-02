Bičík: Sparta je ve hře o titul, přesvědčuje i výkony. Jankto musí počítat s tupci

"Jakub Jankto to nebude mít venku jednoduché, musí se uzavřít do bubliny a soustředit se jen na sebe a svůj výkon," komentuje dění ve fotbalové Fortuna:Lize pro Aktuálně.cz bývalý ligový brankář David Bičík, jenž v nejvyšší soutěži působil jedenáct let a má tituly se Spartou i Libercem.

Jankto poté, co se přihlásil otevřeně ke své homosexuální orientaci, nastoupil za Spartu do utkání s Jabloncem a bylo to jen dobře. Sklidil od diváků i od spoluhráčů velkou podporu, jenom ho to posílí.

Samozřejmě v dalších zápasech, především venku, to bude jiné, objeví se tupci, kteří ho budou urážet. Snaha rozhodit hráče soupeře je normální, sám jsem toho schytal na Slavii nebo na Bohemce dost a není to nic příjemného.

Jakub to bude mít ovšem ještě horší. Musí se uzavřít do své bubliny, nemyslet na to, soustředit se jenom na sebe a svůj výkon. Ale jak říkám, nebude to jednoduché.

Souboj o titul se rozšiřuje o Spartu, které se nedávaly po podzimu už velké naděje. Bralo se, že si to rozdají Plzeň a Slavia. Obhájce už však ztratil šest bodů porážkami doma s Hradcem a nyní na Slovácku, překvapivě zaváhala v Teplicích také Slavia, která ligu vede.

Sparta toho využila ke snížení náskoku. Přesvědčuje ovšem nejen výsledky, ale hlavně výkony. V malém derby rozstřílela Bohemku, jasně dominovala proti Jablonci, o čemž svědčí poměr střel 20:2, jestli se nemýlím.

Hostům povolila jen jednu šanci, pohotovou střelu Šulce zlikvidoval Kovář. A snad nejvíc jsem obdivoval její represink, jak z útočné akce okamžitě hráči přepínali do defenzivy. Spartu bych v boji o titulu neodepisoval, ale uvidí se, až silné týmy narazí na sebe.

Proti vedoucí Slavii předvedl vynikající výkon brankář Tomáš Grigar a má velkou zásluhu na nečekané remíze. Názor, že se dá penalta jen špatně kopnout, nikoli chytit, neberu.

Brankář se může připravit. Rozebíral jsem si, kam kopou potenciální střelci penalty v předchozích deseti případech, můžete si ho navést, aby zamířil na stranu, kterou chcete. Grigar penaltu Van Burenovi chytil! A k tomu ještě přidal fantastický zákrok při šanci Hronka, když ležel na zemi a jen vytrčil proti balonu ruku. No něco parádního!

Já jsem však přesvědčený, že kdyby Teplice podávaly takový nadšený, bojovný a odpovědný výkon jako proti Slavii i v předchozích zápasech, nemusely by se o záchranu strachovat. Je to jenom na hráčích.

Skvělý byl i slovácký Filip Nguyen proti Plzni. Na jaře má formu, ještě nepustil gól, 423 minut je úctyhodné číslo. I když si toho Viktorka moc nevytvořila. Je dobře, že neodešel do Vietnamu, mužstvo ho potřebuje. Ale čistá konta nejsou jen jeho zásluha, výborně brání všichni.

Vůbec nebyl problém, že trenér Martin Svědík nemohl na lavičku a seděl na tribuně. Pamatuju si, jak ve Spartě měl nějaký trest Zdeněk Ščasný a také jsme to zvládli. Navíc nyní může potrestaný trenér i do šatny na předzápasovou poradu, tehdy Ščasný nesměl. Ale taktika se stejně dělá na hotelu, před zápasem je to jen už nabuzení.

Nevadí ani to, že není slyšet, když předává pokyny hráčům. To by šlo snad na Dukle nebo v Příbrami, ale na Slovácku proti Plzni při plném stadionu mu nikdo nemůže na ploše rozumět. Mě neslyšeli ani obránci na dvacet metrů, když jsem na ně řval.

Navíc z nadhledu z tribuny vidí kouč zápas úplně jinak, lépe, víc si všímá celé situace. Není náhodou, že trenéři často posílají jednoho z asistentů nahoru, aby jim sdělovali poznatky.

Po podzimu odepisované Pardubice se vrátily do boje o záchranu. Když pojedou na této vlně, mohou se vyhnout i baráži. Je vidět práci trenéra Radka Kováče, má hodně nezkušený tým, to se občas projeví na zbytečných chybách či taktických nedostatcích, ale jde výkonnostně nahoru. A ještě bych vypíchl překrásný Janoškův gól. Zatleskal bych mu i jako pokořený brankář.

Pardubice se po výhře v přímém souboji dotáhly na Zlín, který věřil, že angažováním Pavla Vrby půjde nahoru. Trochu panuje nyní rozladění, ale jen připomínám, že v Pardubicích přišla první jarní porážka.

Zlín zvládl těžký duel doma s Teplicemi, remizoval s Ostravou, neprohrál v Jablonci. Teď přivítá Spartu, ale znám prostředí na zlínské Letné, vždycky je to tam nepříjemné. Nic jasného předem není, může si vzít body zpět.