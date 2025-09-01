Proměna hvězdy Sparty. Začal makat, cení se návrat a má fantastické kopy, říká Bičík

Sparta před reprezentační přestávkou ligu vede a není to pro mě žádné překvapení.
I přes nevydařenou uplynulou sezonu jsem byl vždycky přesvědčený, že do silné trojky a mezi kandidáty na titul pořád patří, a jen to potvrzuje.
Ustála množství zápasů, které na začátku podzimu měla, a je na první příčce zaslouženě.
Svými góly ji táhne kosovský Albion Rrahmani. I když pár gólů v předchozím období dal, fanoušci ho moc nemuseli, vyčítalo se mu, že nepracuje pro tým. To se změnilo.
Proti Zlínu jsem si všiml, jak se v 70. minutě v maximálním sprintu vrátil se svým hráčem a pomohl Filipovi Panákovi vyřešit složitou situaci. To se cení.
Každopádně se stává výraznou postavou týmu. Především jeho zakončení patří k nejlepším v lize, což znovu dokázal. Góly utaženou placírkou jsou fantastické kopy a hrozně špatně se brankářům chytají.
Nováček Zlín na sparťanské Letné prohrál, ale nemyslím si, že by jeho kouzlo muselo povadnout. Soupeř byl hodně silný, opět mužstvo podržel brankář Stanislav Dostál. Pokud budou pokračovat v dosavadních výkonech, mohou se postavit každému.
Slavia vyhrála v Mladé Boleslavi, inkasovala jedině z opakovaného pokutového kopu. Sám jsem nikdy takovou situaci nezažil, za nás se posuzovalo chování brankářů či předčasné vběhnutí mnohem volněji.
Pro Jindru Staňka to bylo hodně nepříjemné. Chytil už druhý pokutový kop, před tím uspěl na Slovácku, přijde obrovská euforie a najednou musí čelit penaltě znovu. Přenastavit si hlavu z jásotu do nové koncentrace.
Navíc přišla po jeho faulu. To se stane, gólmani jich zaviní spoustu. Fotbal je strašně rychlý, půlvteřina na rozhodnutí, zda jít ven, nebo ne. Když se rozhodne špatně a je tam pozdě, je zle, navíc hráči tam mohou chytře nechat nohu.
Když pak penaltu lapí a vlastně odčiní svůj prohřešek, je euforie ještě vyšší. Jindra málem chytil i opakovanou, ale Matyáš Vojta ji kopl velice dobře. Prudkou a k tyči.
Opakování penalt nebývalo pravidlem, ovšem i slávistický trenér Jindřich Trpišovský tento verdikt přijal. Jen zdůraznil, aby se tak dělo při ve všech zápasech. Já s ním jen souhlasím, ať se i tyto věci trestají.
Umění je vyhrát, když se nedaří
Třetí ze silné trojky Viktoria Plzeň ztratila v Liberci, kde mohla i prohrát, skvěle zachytal Martin Jedlička. A pomohlo i štěstí, v závěru trefili domácí břevno.
Trenér Miroslav Koubek si postěžoval na tvrdou hru, přiznal, že raději hraje evropské soutěže, českou přirovnal ke wrestlingu. Dá se s ním souhlasit. Mezinárodní zápasy jsou skutečně fotbalovější.
Plzeň má nyní dost zraněných hráčů, k tomu ztratila opory Lukáše Kalvacha a Pavla Šulce. Navíc nemá tak široký kádr jako Slavia a Sparta, hodně nakumulovaných zápasů musí být znát. Přes reprezentační přestávku se dá jistě trochu do kupy.
Přestože jablonecký trenér Luboš Kozel přiznal, že jeho tým byl na Slovácku horší, veze tři body.
Říká se, že není umění vyhrát, když všechno vychází, ale zvládnout zápas, kdy to nejde. To jen podepisuju. Silou vůle, bojovností, zkušeností, týmovostí, je to více faktorů dohromady. Jablonec se tedy stává velkým týmem.
Hosté se gólově prosadili při dvou standardních situacích, kdy skórovali obránci Filip Novák a Jakub Martinec, a dali domácím lekci z produktivity.
A opět bych připomněl skvělý výkon brankáře Jana Hanuše. Ukazuje se, že Jablonec má velmi dobrý tým, je pohromadě ostatně dva roky, oprávněně patří do špičky.
Dost silné obavy panují z toho, že majitel a nejvýznamnější muž jabloneckého klubu Miroslav Pelta musí nastoupit do vězení. Všichni to vnímají, i hráči. Ale pokud dostávají výplatu včas a všechno klape, jejich práce je soustředit se na fotbal.
Baník musí říct, jak dál
Naopak Baníku se moc nedaří. Třináctá příčka, byť se dvěma odloženými zápasy, je pro klub chmurná. Hodně mužstvo poznamenaly odchody, k tomu dva zranění Filip Kubala a Michal Kohút. To se musí nutně projevit. Z jedenácti vyvolených je pět pryč, to poznamená každý tým.
Vedení si však musí jasně říct, co chce dál. Několik let se mužstvo budovalo, dostalo se na nějakou úroveň, kdy dokázalo porážet i nejlepší týmy.
Odchody přirozeně k fotbalu patří, nabídky byly velice lukrativní a šlo o vysoké finanční částky, rovněž hráči chtějí výš, proto fotbal hrají. Udržet kvalitu však bez doplnění nejde.
Je na rozhodnutí vedení, zda sáhnout do béčka a vytáhnout si mladé, nebo investovat větší sumu do posil. Jestli ho uspokojí osmá příčka, nebo chce nadále bojovat o špici. Konec přestupového termínu se však rychle blíží.
Bohemians remizovali v Pardubicích, prohrávali po velké chybě gólmana Michala Reichla, kdy útočník domácích Vojtěch Patrák vlastně uklízel míč do prázdné branky.
Neustále opakuju, že se to stane, Michal to mužstvu vynahradil v jiných zápasech a určitě tak tomu bude i v dalších. Bohužel to je u brankářů, jak jsem už několikrát zdůrazňoval, hned vidět.
Posily není kde brát
Zdravotní stav "Klokanů" se hodně probíral. Na tým dolehla nějaká viróza, mluví se o střevních potížích, z kádru jich padlo asi patnáct.
Bylo složité vůbec dát dohromady jedenáctku, nebylo s kým hrát. Bahrajnský útočník Júsuf Hilál nastoupil po dvou trénincích, přímo prý z postele.
Nemocný hráč by neměl pochopitelně nastoupit a zvyšovat riziko větší újmy. Pro tělo je to zátěž, navíc výkon nemůže být optimální. Ale realita je jiná, také jsem párkrát vyběhl s teplotou, když nebylo zbytí.
O tom však musí rozhodnout především sám hráč, jestli si troufá, a pak celý realizační tým, hlavně lékaři. Kdyby hrozilo něco závažnějšího, start musí zakázat.
Pardubice, které jsou nadále poslední, získaly movitého majitele, koupil je miliardář Karel Pražák. Určitě si klub nepořizoval proto, aby spadl, jistě má vyšší ambice.
Ale nevím, kolik je ochoten vložit okamžitě peněz, navíc není na českém trhu ani kde brát, potřebuje posílit Baník i jiné týmy. Nižší soutěže jsou už rozehrané, jak jsem uvedl, konec přestupního termínu se blíží.
Vstup movitého majitele však přinese klid do ovzduší, hráči mají jistotu, že dostanou výplatu. To má také silnou hodnotu.
David Bičík
- Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.
- Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Dva roky působil v Turecku. V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto. Nastupoval i za Kladno a Plzeň.
- V mládežnických reprezentacích odchytal osm zápasů.