Bičík: Kartu od Pechance schvaluju. Plzeň se nemůže rozjet a nejde jen o Šulcovy góly

Potěšila mě informace, že kolo navštívilo v průměru 9480 diváků, což je nejvíc v tomto tisíciletí.
Je to důkaz, že liga láká, je zajímavá a atraktivní, pro mě tedy určitě. Víc týmů chce hrát hezký fotbal, vyplouvají nové štiky, dobře se na to kouká.
Vysokému průměru nahrává bezesporu počasí a prázdniny, během podzimu a hlavně pak v zimních měsících bude logicky návštěvnost klesat. Ale je jednom dobře, že teď chodí tolik lidí.
Slávistický útočník Tomáš Chorý dostal za svůj úlet proti Slovácku trest na šest utkání, považuju ho za přiměřený. Tři zápasy by bylo málo, devět moc.
Jeho prohřešek je neomluvitelný, dokážu sice chápat jeho frustraci, že dostává naloženo a rozhodčí to většinou nepískají, jenže takový výlev do fotbalu nepatří. Ani v pralesní lize!
Sám si dobře uvědomuje, co udělal. Po přestupu do Slavie se choval suprově, neměl excesy jako v Plzni, ovšem teď to v něm zřejmě bouchlo.
Přitěžující okolností není, že napadl brankáře, kterého se jinak snaží všichni chránit. Milan Heča šel do pokutového území soupeře jako útočník, stal se tak normálním hráčem pole, jeho napadení je tím stejné. Znovu opakuju, tohle je neomluvitelné.
I bez něj Slavia snadno porazila Teplice, výtky při prvních dvou gólech směřují na brankáře Matouše Trmala.
První byl skutečně hloupý, chybná a nepřesná rozehrávka, druhý mu šel mezi nohama. Možná měl špatně váhu nebo nebyl připravený a čekal něco jiného. Těžko soudit.
Při třetím nemohl dělat vůbec nic, Lukáš Provod fantasticky našel Jana Bořila, jenž se prvním dotykem dostal do vynikající střelecké příležitosti a trefil to náramně. S tím se nedalo nic dělat.
Trmal je soudný, jak jsem vypozoroval z rozhovorů s ním, uvědomí si, že mohl při prvních dvou gólech dělat něco jinak. Ale jinak chytá výborně, je oporou Teplic, moc by si neměl lámat hlavu. Vyhodnotit si to a soustředit se na další zápas. Ostatně trenér Zdenko Frťala se ho zastal a nic mu nevyčítal.
Emoce musí mít hranice
Olomoucký Jan Koutný byl na Spartě vyloučený za hraní rukou mimo pokutové území. Spíš nešťastná náhoda.
Výborný balon za obranu, asi čekal, že si to nabíhající Veljko Birmančević okolo něj ťukne, sáhl po balonu. Jasná červená, nebylo co řešit.
Jen si je třeba připomenout, že v takových situacích záleží na poloze míče, nikoli nohou, to není basketbal. Přihodilo se mi před asi dvaceti lety v derby béček Sparta - Slavia, že jsem stál na lajně a sebral balon před sebou. Pomezní zamával a šel jsem ven. Pak už jsem to nikdy neudělal…
Vyloučený na Letné byl i další olomoucký hráč Jan Král, který dostal druhou žlutou kartu (rozhodčí Ondřej Pechanec mu ji podle zápisu o utkání dal za výrok "Co tady řveš?" směrem ke sparťanovi Adamovi Ševínskému - pozn. Aktuálně.cz).
Já to schvaluju. Takové věci, aby se hráči uráželi navzájem nebo projevy nesportovního chování, na trávník nepatří a rozhodčí by je neměli přehlížet.
Kartu dostali oba a že byla pro Krále druhá? Rozhodčí asi dobře ví, kdo to je, kdo už jednu má. Hráč si však musí uvědomit, že takhle se chovat nemá.
Je jasné, že tam hrají roli emoce, z fotbalu je vytěsňovat nechceme, ale má to určitou hranici.
A přivítal bych, aby se tak k projevům nesportovního chování postupovalo plošně. Vůči hráčům i k lavičkám.
Šulcovi nešlo bránit
Plzeň se bez Pavla Šulce nedokáže rozjet, není se co divit, byl to jejich klíčový hráč. Nejde jen o čísla, poslední dvě sezony měl přes deset gólů a asistencí, hodně práce odvedl i v poli při obraně a napadání soupeře. Významnou úlohu přebíral i v reprezentaci. Byla jen otázka času, kdy odejde.
Budou to mít bez něj těžké, ale co se dá dělat. Když má klub tak kvalitního hráče, byla by škoda, kdyby se v kariéře neposunul dál.
Nelze mu přece bránit. Mužstvo nemá jinou možnost než se s tím vyrovnat, najít náhradu, nebo hrát trošku jinak.
Všichni očekávali, že Viktorka doma Slovácko přejede. Nevyužila však šance, v závěru inkasovala z penalty, ne tedy z promyšlené akce, kterou hosté domácí zaskočili, nebo po hrubé chybě, ale po nešťastném zásahu ruky. Ale to je jedno, body jsou pryč.
Ostravské derby vyznělo pro Karvinou a nijak mě to nepřekvapilo. Pod trenérem Martinem Hyským hraje výborně, odvážně, semknutě.
Baník však nevstoupil do sezony dobře, výsledky nejsou, jak by se očekávaly. Na vině byl určitě i terén, zápas s Teplicemi se přerušil a odložil, pořád to bylo oraniště. Karviná si však vítězství zasloužila.
První gól padl po nedorozumění brankáře Dominika Holce a stopera Davida Lischky, měli se dohodnout. Stalo se to na hraně vápna, tam není možné riskovat.
Je však nutno připomenout, že Albert Labík to šťouchl krásně a přesně, dva hráči se mu snažili ještě zabránit ve skórování, jeden ve skluzu, druhý skákal na čáře, ale bylo to marné.
Bohemce úvod nevychází
Velkou chybu udělal i lotyšský brankář v dresu Dukly Rihards Matrevics při první trefě Petra Juliše v utkání v Liberci. Nevím, jestli mu míč zaplaval, nebo už přemýšlel, jak ho lapí do košíku a komu hned rozehraje.
I takové góly jsem zažil. Musí se s tím vyrovnat. Jako cizinec to má možná těžší, zvlášť když nemá někoho, kdo by ho podpořil. Nemá v mužstvu krajana, nevím, jestli tu má rodinu.
Ale už ukázal, že chytat umí, na svou výšku je mrštný, zvládá souboje jednoho na jednoho. Vypořádá se s tím, nemá smysl se v tom babrat.
S úvodem ligy se moc nesešla ani Bohemka. Sice se hráči snaží a bojují, ale body nenaskakují.
Určitě mužstvo sráží neproměňování vyložených šancí. Co zahodil Václav Drchal v derby se Slavií a nyní proti Jablonci Júsuf Hilál, je nepochopitelné. Netrefili prázdnou bránu. Je to stejné, jako když brankář pustí hloupý gól, jinak to brát nelze.
Jablonec však pod trenérem Lubošem Kozlem hraje výborně, bude se opět pohybovat v popředí tabulky.
Ještě mě zaujalo, jak slávistický trenér Jindřich Trpišovský probíral nové pravidlo o připravených míčích místo podavačů. A přidal se k němu i sparťanský Brian Priske. Došli k názoru, že se zdržuje hra více než předtím, a podpořili ho i statistikou.
Nové pravidlo chápu, má zabránit, když podavač nevydá rychle balon, protože domácí brání výhodný výsledek. Asi by se měl vymyslet nějaký kompromis, aby obě možnosti byly možné. Ale nevím, jestli si to může rozhodnout každá země, nebo musí striktně držet nařízení UEFA.