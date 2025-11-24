Bičík: Co dělala Sparta v závěru, je nedůstojné, to nemá zapotřebí. Baníku je mi líto

Padlo 31 gólů, krásné číslo. Kdyby napadaly do mé sítě, tak jako bývalý brankář moc nadšený nejsem… Ale diváci si užili.
Gólové hody může leckdo přisuzovat zimě, která udeřila, a zápasy probíhaly v teplotách pod nulou.
Myslím si, že jenom počasím to není. Ale terén je určitě rychlejší, nahrává kombinacím, přičemž na něm hráči ztrácejí obratnost.
Asi nějaký vliv to mělo, ne ovšem rozhodující. Množství gólů je jen důkazem, že se česká liga zlepšuje.
Slavia má při standardkách ohromnou sílu. Nejen Tomáš Chorý, prosadit se umí i další hráči.
Naopak Bohemka se střelecky trápí, aspoň jeden roh měla využít. Nejde jen o urostlé hlavičkáře, je to i o kvalitě centru, náběhu ostatních, součinnosti týmu. Slavia je protřelá Ligou mistrů a maličkosti umí využít.
Trenér Jindřich Trpišovský si pochvaloval, že mužstvo je teď vyladěné a podává odpovídající výkony. Zřejmě ví, o čem mluví. Tým prošel menší krizí, kabinou se prohnala nějaká viróza, bylo i dost zraněných. Nyní v pohodě zvládlo i tradičně složitý zápas po reprezentační pauze.
Sparta vyhrála v Mladé Boleslavi, kde udržela jednobrankový náskok, ale trenér domácích Aleš Majer si postěžoval, že v závěru kouskovala hru, zdržovala a tohle nemá zapotřebí. Že je to nedůstojné. Souhlasím s ním.
Dánský kouč Brian Priske se hájil, že na Letné při domácích zápasech Sparty se tak děje pořád, naposledy Teplice při remíze ležely skoro celý druhý poločas. To je však záležitost rozhodčího, aby si to ohlídal.
Pro diváka je to hrozné, ale i Sparta, když to potřebuje, využije každou možnost, jak čas natáhnout. Udělala pro výhru, co se dalo, za měsíc se už nikdo ptát nebude, jak utkání probíhalo.
Plzeň už po deseti minutách vedla v Jablonci 2:0 a já myslel, že je rozhodnuto. Ovšem i tak kvalitní tým nechal soupeře během tří minut vyrovnat. To by si měl pohlídat.
Pro fanoušky to byl ovšem nádherný zápas, který skutečně terén ovlivňoval. Slyšel jsem stížnost, že v Jablonci zapnuli umělé vyhřívání až den před výkopem, což je pozdě. Jestli ovšem před tím nemrzlo, tak by to stejně nepomohlo, teplota šla dolů prudce a rychle. Ale úplně nevím, jak to přesně bylo. Vím jen, že v Jablonci a v Liberci jsou tyhle potíže stále.
Stejně krásné utkání bohaté na góly si fanoušci užili v Karviné, kde Hradec Králové padl 3:4. Kdyby skončilo remízou, Východočeši by nebyli smutní.
Hřiště v Karviné bylo skvěle připravené, viděl jsem kupy sněhu, které z něj obětaví pořadatelé odstranili.
Můj velký obdiv zaslouží dvougólový Vladimír Darida, byl tam, kde měl být.
Hattrickem se blýskl nigerijský útočník domácích Emmanuel Ayaosi, při prvním gólu mu však zakončení hodně usnadnil špatným vyběhnutím hradecký brankář Adam Zadražil.
Situaci chybně načetl, šel do tmy, hned si to uvědomil, máchnutím rukou to jasně přiznal. Stane se, nedělal bych z toho tragédii. Na zimním terénu to mají gólmani hodně těžké.
Pardubice doma podlehly Liberci vysoko 0:4. Chválím hosty, kéž by se nadále zvedali, udržovali si kvalitu a naplňovali ambice, přicházející s bohatým novým majitelem.
Slovácko převzal Roman Skuhravý a mužstvo porazilo Zlín. Nový trenér vždycky přinese impuls, navíc překvapil pozměněnou základní sestavou. Trefili se hráči, kteří dosud nedostávali tolik příležitostí, tedy Daniel Tetour a Korejec Kim. Vytáhl je skoro z béčka a Slovácko vstřelilo po 649 minutách gól a po třech měsících vyhrálo.
Jiné úlohy dostali záložníci Michal Trávník a Marek Havlík, kteří hrávali níže, kde museli chodit hodně do soubojů, přitom mají tak 170 centimetrů. To bylo pro ně těžké. Nyní dostali víc prostoru, oba jsou ofenzivnější, proti Zlínu si připsali asistenci.
Úlohou trenéra je rovněž najít svým svěřencům odpovídající pozici. A najednou to jde. Slovácko se může pokusit o zázrak a zachránit se.
Na dno spadl Baník Ostrava. Je mi ho nesmírně líto. Nesrovnal se s odchodem klíčových hráčů, nepomohla výměna trenéra.
Tomáš Galásek si po každé porážce posteskl, že herně to bylo dobré, ale body nikde. V Teplicích to bylo marné i po herní stránce, na branku vystřelili hosté jednou. To je hodně smutné.
David Bičík
- Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.
- Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Dva roky působil v Turecku. V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto. Nastupoval i za Kladno a Plzeň.
- V mládežnických reprezentacích odchytal osm zápasů.