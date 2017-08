Biabiany pro nás bude přínosem, má obrovskou rychlost a sílu dopředu, řekl Zahustel

před 10 hodinami

Ondřej Zahustel hrál v Mladé Boleslavi na pravé straně pod Jonathanem Biabianym, novou sparťanskou posilou, a spolupráci s ním si pochvaloval. "Asi to byl zatím náš nejlepší zápas, ale stále je na čem pracovat a pojďme se od toho odpíchnout a snad nás výhra nakopne do dalších zápasů," řekl Zahustel.

Mladá Boleslav - Klíčovou postavou výhry sparťanských fotbalistů 1:0 v Mladé Boleslavi byla nová posila Jonathan Biabiany, který připravil jediný gól pro Davida Lafatu. Dobrý dojem udělal i na své spoluhráče a spolupráci s francouzským záložníkem si pochvaloval i Ondřej Zahustel, který s ním hrál na pravé straně a jistil mu záda.

"Ukázal hlavně sílu dopředu a svou obrovskou rychlost. Navíc měl velkou šanci a připravil gól, takže bych řekl, že pro nás bude určitě přínosem," prohlásil Zahustel. "Asi to byl zatím náš nejlepší zápas, ale stále je na čem pracovat a pojďme se od toho odpíchnout a snad nás výhra nakopne do dalších zápasů," dodal.

I pro něj osobně šlo o důležitý zápas, jelikož dostal poprvé šanci na pravém kraji obrany místo Vjačeslava Karavajeva a navíc si zahrál na stadionu v rodném městě. "V neděli jsem se dozvěděl, že budu hrát v základní sestavě a těšil jsem se strašně moc, protože jsem dostal šanci v tom nabitém kádru, jaký máme, a zároveň jsem dostal šanci hrát tady doma. Chtěl jsem zvládnout toto utkání za tři body a to se povedlo," radoval se.

"Zápas to byl těžký. Co si pamatuji, tak Sparta to tu měla vždycky těžké a dneska se to potvrdilo. Bylo to důrazné, ale my jsme dnes přidali bojovnost, která nám v minulých zápasech chyběla. Šli jsme si za vítězstvím a zvládli jsme to," dodal.