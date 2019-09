Fotbalová komise rozhodčích odporuje regulím UEFA. Její odbornost sráží sám Chovanec

před 2 hodinami

Pod palbou kritiky se opětovně dostala Komise rozhodčích FAČR. Naposledy se velmi dotčeně ozvala Sparta po kontroverzním nasazení a špatných výkonech rozhodčích Julínka a Ginzela v ligovém zápase Letenských v Liberci a další problém už je na obzoru: FAČR může přijít o miliony od UEFA kvůli tomu, že komise nefunguje v předepsaném pětičlenném složení.

Důslednou čistkou prošla za rok své existence Komise rozhodčích pod vedením bývalého fotbalisty a trenéra Jozefa Chovance. Rebelové Roman Hrubeš a Petr Mlsna odešli, zůstalo pouze kvarteto: zmiňovaný Chovanec, Martin Wilczek, Pavel Mareš a Jiří Kureš.

Odchodem erudovaných, ale odbojných členů se komise sama poslala do ofsajdu. Respektive do rozporu s Konvencí rozhodčích UEFA, ke které se česká federace připojila. Což je problém, který momentálně na Strahově rezonuje, ale o němž lidé znalí poměrů ve vedení českých rozhodčích hovořit nechtějí. Jako členové FAČR by se mohli vystavit hrozbě vysokých finančních sankcí.

Paragraf 24 odstavec 2 Řádu rozhodčích a delegátů praví, že "Komise rozhodčích FAČR je složena z odborníků, z nichž alespoň 80 % musí mít nejméně pětiletou aktivní zkušenost ve funkci instruktora rozhodčích, delegáta, mentora pro rozhodčí, rozhodčího nebo asistenta rozhodčího, případně v kombinaci těchto funkcí v profesionálních soutěžích. Nejvýše 20 % z členů Komise rozhodčích FAČR mohou být specialisté z jiných oborů, jejichž zkušenost by mohla být pro práci komise rozhodčích přínosem."

Komise rozhodčích ve čtyřčlenném složení funguje už od února letošního roku, kdy na svůj post rezignoval Petr Mlsna, člen za Ligovou fotbalovou asociaci (LFA). Právník, vysokoškolský pedagog a bývalý ministr bez portfeje zdůvodnil svůj odchod tím, že fotbal ztrácí důvěryhodnost a nesouhlasí s tím, kam směřuje.

"Dochází k resuscitaci lidí spojených s opileckou aférou či osobami, které mají korupční škraloupy z minulosti," vzpomněl Mlsna například návrat opilého rozhodčího Marka Pilného, jenž byl v lednu zapsán na listinu sudích nižších soutěží.

Odchodem Mlsny tak zastoupení Jozefa Chovance v komisi rozhodčích vzrostlo na 25 procent, tedy nad přípustnou mez. Fotbalová asociace argumentuje tím, že ve stanovách není zakotven pevný termín, dokdy musí komisi doplnit.

"FAČR neporušuje Konvenci rozhodčích UEFA, protože má oficiálně stále pět členů. Fakt, že jeden její člen rezignoval, na této věci opravdu nic nemění, zmíněná konvence totiž nenařizuje ani jiným způsobem neukládá časovou povinnost, dokdy se má komise doplnit do řádného počtu členů. Navíc liknavost v tomto směru není rozhodně na straně FAČR, která stále čeká na návrh osoby, která bude v komisi reprezentovat LFA," uvedl tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Fotbalová federace se snaží svalit vinu na LFA, nicméně sama má mandát pátého člena jmenovat. Rámcová smlouva mezi oběma institucemi sice upravuje, že jednoho člena Komise rozhodčích jmenuje a odvolává výkonný výbor FAČR na návrh LFA, ale pokud ta návrh na kandidaturu nepředloží do 10. dne od výzvy FAČR, má fotbalová asociace právo obsadit komisi vlastním kandidátem.

"Fotbalová asociace vyčkává, protože nechce být plně zodpovědná za komisi rozhodčích. LFA zase hledá vhodného kandidáta, který bude schopen čelit vnějším vlivům a nebude v komisi pouhou loutkou. A ještě k tomu zadarmo," řekl Aktuálně.cz pod podmínkou anonymity zdroj dobře obeznámený s děním na Strahově.

Zástupci samotné Ligové fotbalové asociace momentálně nechtějí situaci komentovat s tím, že ji intenzivně řeší.

FAČR sice odkazuje na skutečnost, že Konvence rozhodčích UEFA nestanoví lhůtu pro nominaci pátého člena a Komise rozhodčích může fungovat ve čtyřčlenném složení. Pokud by ale situaci začala řešit Evropská fotbalová federace, Strahovu hrozí, že by mohl přijít o část nebo dokonce o celou roční dotaci ve výši 250 000 eur (v přepočtu zhruba šest a půl milionu korun), kterou dostává na rozvoj a organizaci rozhodčích.