Baroš si po prohře na Letné nebral servítky. Sparta je průměrný tým. Pomohla jí přísná penalta, řekl

Rval se, provokoval fanoušky soupeře, dal gól. Milan Baroš byl v zápase Baníku proti Spartě hodně vidět, přesto byl po utkání smutný. "S touhle Spartou jsme měli bodovat," říká ostravský střelec. Zápas podle něj ovlivnila velmi přísná penalta, kterou sudí Pavel Královec odpískal již v 7. minutě. Baník poté sice dvakrát vyrovnal, nakonec jej ale zlomilo vyloučení Denise Granečného a následná gólová hlavička Lukáše Štetiny. "Musíme příští kolo zabrat, máme málo bodů," dodává Baroš.

K bodu chyběl kousek, nakonec to nevyšlo. Jak moc velké je to zklamání?

U nás je to pořád stejná písnička. Venku góly dáváme a spoustu jich taky dostáváme. Strašně moc zápasů jsme ztratili v posledních minutách, tady taky. Bohužel jsme se nechali zbytečně vyloučit, já sice neviděl, co se tam stalo, ale jestli Granec (Denis Granečný - pozn. aut.) fauloval, tak je to zbytečné. Oslabilo nás to a dostali jsme klasický gól ze standardky. Odehráli jsme dobrý zápas, na bod jsme určitě měli.

Hráli jste po tom vyloučení na bod?

Terén byl strašně těžký po tom středečním pohárovém zápasu. Nás to unavilo, a oni proti deseti měli převahu, my to chtěli ubránit a zahrozit z brejku, ale bohužel to nevyšlo.

Vy jste dal dneska dva góly, jeden vám neuznali. Jak hodnotíte svůj výkon?

To je úplně jedno, jak hodnotím svůj výkon, my nemáme body. To je podstatné, musíme je začít sbírat. Máme doma Boleslav a už teď se musíme soustředit na to, abychom ten zápas zvládli. Musíme vyhrát a odrazit se. Mít osm bodů po dvanácti zápasech je málo. Nechci, abychom byli na jaře v problémech.

Byla to nejslabší Sparta, proti které jste hrál?

Já jsem si po tom poháru přečetl nějaká vyjádření ze Sparty, že s takovým týmem by vypadnout neměli. Já si zase myslím, že s touhle Spartou jsme bodovat měli. Sparta je teď průměrný mančaft české ligy, mají sice individuality, ale jako tým nepůsobí dobře. My jsme to věděli a chtěli jsme toho využít. Kdybychom zůstali v plném počtu, tak věřím, že se nám povede urvat nějaké body. Na kdyby se ale nehraje.

Včera jste oslavil narozeniny. Měl jste nějakou speciální motivaci?

Ne, necítil jsem žádnou.

Co říkáte na tu penaltu na začátku zápasu?

Viděl jsem to zezadu, bylo to na pokyn asistenta na čáře. Myslím si, že tohle by měl vidět hlavní. Já stál přímo za nimi, drželi se oba stejně, akorát hráč Sparty spadl. Takových soubojů je ve vápně hodně, bohužel to sudí pískl. Vymlouvat se nemůžeme, ale takhle přísná penalta ovlivní ten zápas.

Jak se vám hrálo na Letné? Fanoušci na vás hodně pískali a křičeli.

Vážně? Já je neslyšel. Tady byla taková komorní atmosféra, ostatně jako vždy. Vůbec jsem je neslyšel.

Naopak vaši fanoušci fandili hodně hlasitě. Co říkáte jejich podpoře?

Tak každý ví, že naši fanoušci jsou nejlepší v republice a jde to vidět. Jezdí za námi, podporují nás. My jsme dneska hráli i pro ty fanoušky, kteří nestihli dorazit kvůli vichřici a zpoždění vlaků. Doufám, že jim uděláme radost příští sobotu.

Jak jste si užil hru proti Tomáši Rosickému?

Já to tak nevnímám (smích). Samozřejmě je pěkné, že Tomáš ještě hraje, já mu to přeju, že je zase fit. Rád bych, aby zůstal dlouho zdravý, ale nijak speciálně jsme na sebe motivovaní nebyli. Samozřejmě, jsme tam skoro dva nejstarší na tom hřišti, což je fakt, ale necítil jsem nic zvláštního.