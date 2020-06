Baroš ani slepice do klece nepatří. Baník upozornil na bídný život drůbeže v klecích

Fotbalisté Baníku Ostrava se přidali na stranu bojovníků za práva zvířat, kteří brojí proti chovu slepic v klecích. V úterý proto zveřejnili video, ve kterém se snaží na situaci opeřenců upozornit.

Fotbalisté Baníku Ostrava se nechali zavřít do klece jako slepice | Video: FC Baník Ostrava

Hráče Baníku, včetně například klubové legendy Milana Baroše, v klipu nejprve polapí do svých sítí fotbalové branky, z nichž je následně osvobodí fanoušci Slezanů. "Baník kope za slepice. Peklo klecových chovů může skončit i díky vám," objeví se pak na závěrečné obrazovce, která odkazuje na stránky podporující zákaz chovu.

"Pohyb je pro mě naprosto přirozená věc. Neumím si představit, že by mi někdo zakázal se na hřišti volně rozběhnout. Myslím, že by to mělo být pro všechny stejné, jak pro zvířata, tak pro lidi," říká v tiskové zprávě, kterou Baník zveřejnil, útočník Roman Potočný.

"Žijeme v době, v níž je zvlášť důležité nezapomínat na lidskost. A za tu považuji i vztah ke zvířatům a odmítání lhostejnosti k bídným podmínkám, v nichž konkrétně právě slepice chované v klecích žijí," dodal majitel Baníku Václav Brabec.

Piráty navrhovaný zákon, který by prohlásil klecový chov za týrání zvířat, a tím ho efektivně zakázal, leží aktuálně v Poslanecké sněmovně a už tento týden by se mělo rozhodnout o jeho osudu.

Zatímco pro ukončení klecového chovu jsou kromě hráčů Baníku či Pirátů také ekologické organizace jako Obraz-Obránci zvířat, naopak proti přijetí zákona se staví například zemědělský výbor nebo ministr Miroslav Toman (ČSSD), protože by podle nich znevýhodnil české drůbežáře proti dovozům z jiných zemí. Klíčové ale pro osud zákona bude, jak se k němu postaví poslanci vládnoucího ANO.