Baník - Zlín. Baník hraje o ligový život, nesmí zaváhat. Nemá ale situaci ve své moci
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o záchranu ve fotbalové Chance Lize mezi Baníkem Ostrava a Zlínem.
Kdybych byla dvoumetrový chlap, o fíkovém listu nemluvíme, říká favoritka ODS do čela Brna
Producentka, režisérka nebo ředitelka festivalu. A nyní i kandidátka ODS a TOP 09 na post primátorky Brna. Kamila Zlatušková v rozhovoru vysvětluje, jak se k rozhodnutí dopracovala, co od něj čeká a s čím do komunálních voleb jde. A taky – proč právě za ODS.
ŽIVĚ Zničili jsme 80 procent raketových kapacit Íránu, pronesl Trump při návratu z Číny
Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent toho arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One, kterým se vrací z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.
Slováci vydřeli vítězství nad Norskem. Podržel je gólman Hlavaj
Hokejisté Slovenska vstoupili do hokejového MS vítězstvím nad Norskem 2:1. Vítězný gól dal ve 49. minutě za stavu 1:1 Marek Hrivík. Ve skupině A si Rakušané poradili s Velkou Británií 5:2.
Baxa kritizoval Klempířův zákon jako paskvil. „Sám jste paskvil,“ reagoval ministr
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice „obrovsky rychlá“. Klempíř to řekl v sobotní debatě televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy (ODS) je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit.