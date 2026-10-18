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Baník - Sparta 0:0. Baník se klaní Mikloškovi, domácí přišli na šlágr speciálně oděni

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Předseda Senátu Miloš Vystrčil přichází do volebního štábu ODS, kde se mimo jiné radoval z vítězství senátní kandidátky ODS nad exministrem za STAN Martinem Dvořákem.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil přichází do volebního štábu ODS, kde se mimo jiné radoval z vítězství senátní kandidátky ODS nad exministrem za STAN Martinem Dvořákem.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil přichází do volebního štábu ODS, kde se mimo jiné radoval z vítězství senátní kandidátky ODS nad exministrem za STAN Martinem Dvořákem.

„Porazili jsme ikonu Starostů.“ Jak se šéf Senátu Vystrčil radoval z porážky Dvořáka ze STAN

Miloš Vystrčil se většinou snaží mít své emoce pod kontrolou už proto, že jako šéf Senátu musí vycházet se všemi stranami i senátory. Když se ale v sobotu odpoledne „hrnuly“ ve volebním štábu ODS na televizní obrazovku výsledky 2. kola senátních voleb, dal i on najevo své emoce. Nejvíce ze všeho se přitom radoval z porážky kandidáta „spřátelených“ Starostů Martina Dvořáka.

Místopředseda ANO Radek Vondráček po neúspěchu vlády v senátních volbách navrhl otevřít debatu o jednokolovém hlasování. Premiér Andrej Babiš mezitím musí vstřebat výsledek, při němž ANO nemá jediného senátora.
Místopředseda ANO Radek Vondráček po neúspěchu vlády v senátních volbách navrhl otevřít debatu o jednokolovém hlasování. Premiér Andrej Babiš mezitím musí vstřebat výsledek, při němž ANO nemá jediného senátora.
Místopředseda ANO Radek Vondráček po neúspěchu vlády v senátních volbách navrhl otevřít debatu o jednokolovém hlasování. Premiér Andrej Babiš mezitím musí vstřebat výsledek, při němž ANO nemá jediného senátora.

Volební facka pro ANO. Babišův muž přiznal „ťafku“ a navrhl změnu voleb

Třináct kandidátů, ani jeden senátor. ANO po druhém kole senátních voleb přišlo i o jediné obhajované křeslo. Místopředseda hnutí Radek Vondráček přiznal, že výsledek je „ťafka“, a přišel s myšlenkou změny volebního systému. V debatě na CNN Prima News opozice využila debakl ke kritice vlády a připomněla jí nesplněné předvolební sliby i neschopnost zaujmout voliče.

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