Baník - Sparta 0:0. Baník se klaní Mikloškovi, domácí přišli na šlágr speciálně oděni
Sledujte online přenos z utkání 11. kola fotbalové Chance Ligy mezi Baníkem Ostrava a Spartou Praha.
„Porazili jsme ikonu Starostů.“ Jak se šéf Senátu Vystrčil radoval z porážky Dvořáka ze STAN
Miloš Vystrčil se většinou snaží mít své emoce pod kontrolou už proto, že jako šéf Senátu musí vycházet se všemi stranami i senátory. Když se ale v sobotu odpoledne „hrnuly“ ve volebním štábu ODS na televizní obrazovku výsledky 2. kola senátních voleb, dal i on najevo své emoce. Nejvíce ze všeho se přitom radoval z porážky kandidáta „spřátelených“ Starostů Martina Dvořáka.
Po střetech ve Francii čelí ministr vnitra výzvám k demisi. Macron promluví večer
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez čelí po sobotních střetech v ulicích francouzských měst kritice a výzvám k demisi od opozičních představitelů. Někteří starostové se také domnívají, že nebyl nasazen dostatečný počet policistů. K sobotnímu dění se ve 20 hodin vyjádří francouzský prezident Emmanuel Macron.
Strčil do rozhodčího, a ještě mu vynadal. Budějovický Kanaďan bude pykat
Českobudějovický útočník Parker Bell dostal od disciplinární komise hokejové extraligy zákaz startu ve dvou zápasech za strčení do rozhodčího, kterého navíc počastoval vulgaritou.
Volební facka pro ANO. Babišův muž přiznal „ťafku“ a navrhl změnu voleb
Třináct kandidátů, ani jeden senátor. ANO po druhém kole senátních voleb přišlo i o jediné obhajované křeslo. Místopředseda hnutí Radek Vondráček přiznal, že výsledek je „ťafka“, a přišel s myšlenkou změny volebního systému. V debatě na CNN Prima News opozice využila debakl ke kritice vlády a připomněla jí nesplněné předvolební sliby i neschopnost zaujmout voliče.