Baník - Sparta. Rozjetí Pražané zabojují o čelo v znepřátelené Ostravě

České celky se do boje v evropských v pohárech nezapojují, proto mohly jen sledovat slavné kolegy nebo české krajánky ze zahraničních soutěží. A hlavně se připravovat na další kolo Fortuna:Ligy, která se pořádně zamotává. Zklamáním jsou výsledky pod podzimu vedoucí Plzně, ta v 6 utkáních dvakrát prohrála a posledně jen doma remizovala s Olomoucí. Do čela se tak dostala Slavia, jenže po třech výhrách zaváhala v Teplicích a před týdnem prohrála i v Českých Budějovicích. Momentálně má tak náskok jen jednoho bodu na Plzeň a dvou na Spartu, která si na jaře počíná skvěle a dnes bude chtít jít alespoň na pár hodin do čela. V cestě jí stojí ostravský rival Baník.