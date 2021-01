Baník - Sparta. Po pauze nás čeká i tradičně vyhrocený duel rivalů

Dnes to bude mít Sparta obzvlášť těžké, nejen kvůli soupeři, ale také nepříznivému počasí. Po krátké pauze vstupují letenští zpět do boje bez výrazných změn v kádru. Přestupní termín sice je až do 8. února, přesto nepřišla jediná posila. Z hostování v Teplicích se akorát vrátil záložník Jan Fortelný. Odchody se momentálně neřeší, podle sportovního ředitele klubu Tomáše Rosického se však pracuje na nových posilách. Svému týmu však věří i v případě, kdy by se nepodařilo nikoho přivést. Cílem je skončit v první dvojce, obhájit ligový pohár a zajistit si účast v Evropě.