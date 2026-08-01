Baník - Slavia. V Ostravě se hraje šlágr kola, trenér Baníku slíbil fotbal „bez brzd“
Sledujte online přenos z utkání druhého kola fotbalové Chance Ligy mezi Baníkem Ostrava a Slavií Praha.
Jde o pohyby vojsk. Merz chystá tajný plán, jak obejít „zrádcovské“ země AfD
Německá vláda hledá způsob, jak v krizové situaci obejít vlastní spolkové země. Berlín se totiž obává, že vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) v blížících se volbách ve východoněmeckých zemích by mohlo ohrozit přesuny vojsk NATO při případném konfliktu s Ruskem. Vznikají proto plány, které by Berlínu umožnily zemské vlády obejít.
Migranti už tak snadno nedoplavou. Španělé staví zábrany na nejcitlivějším místě
U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, začala v sobotu ráno instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě byla dnes ráno klidná. Starosta Ceuty Juan Jésus Vivas dnes odpoledne řekl, že se nevrátila zcela do normálu.
Žena se vrátila z Ugandy s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Odvezli ji na Bulovku
U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. ČTK o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ji dnes odpoledne převezli na specializované pracoviště pražské Fakultní nemocnice Bulovka. Sanitka do nemocnice dorazila krátce po 15:00, řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.
ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev: nejméně devět obětí. Chybí nám patrioty, naléhá Zelenskyj
V ukrajinské metropoli byly v noci na sobotu slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti nimž jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot.
Miminka v moři, podvedené děti: lidské tragédie v Ceutě
Policie zachraňovala z vody matky s kojenci i malé děti. Vlny vyplavily dokonce i opuštěné novorozence. Hranici překračovaly samotné děti ve věku pouhých čtyř nebo pěti let, matky plavaly s kojenci připoutanými na zádech. Španělská média přinášejí děsivé příběhy z pátku 30.července, kdy španělskou Ceutu zahltilo přes 40 000 migrantů z Maroka.