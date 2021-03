Kozel je Pražák, i to mohlo hrát v Baníku roli, vliv má i přízvuk, myslí si Komňacký

S novým koučem Ondřejem Smetanou, jenž povýšil od B-týmu a nahradil odvolaného Luboše Kozla, vyrukuje fotbalový Baník o víkendu ve šlágru Fortuna:Ligy na Slavii. Ostrava sázkou na mladé trenéry nemá co ztratit, myslí si František Komňacký, který jako jediný dokázal v novodobé historii dovést Baník k mistrovskému titulu.

Jak hodnotíte změnu na lavičce Baníku?

Člověk na takové pozici v klubu, který má ambice a historii jako Baník, je při takovém postavení v tabulce přirozeně pod tlakem. Baník není obyčejný klub. Poté, co přišel nový majitel, mají vysoké cíle. Nemohla být spokojenost s tím, že mužstvo je ve středu tabulky. Mety byly pro tento tým vysoko. Každý trenér musí s počítat s tím, že při dlouhodobém nenaplňování cílů se toto může dostavit.

Byl to dobrý tah?

Je to pokus. V Ostravě to vyřešili tak, že dali důvěru svým lidem a trenérovi Ondřeji Smetanovi. Vzhledem k tomu, že nemá velké zkušenosti s vedením tak složitého společenství, jako je prvoligový tým, tak je to pro mě překvapení. Nebude to ale pravděpodobně trvalé řešení. Možná už mají někoho vyhlédnutého od nové sezony.

Vazby na Baník má Pavel Vrba, který byl až donedávna dlouho volný. Neprováhal klub šanci?

Jak Pavla znám, on by do Baníku šel. Je to pro něj srdeční záležitost a v době, kdy byl volný, zřejmě nebyla situace v Ostravě úplně rozhodnutá. Trenéra Kozla nechtěli ještě odstavit od mužstva. To se odehrálo až po posledních výsledcích a především po výkonu s Teplicemi. Pak vedení došla trpělivost.

Byl by vhodným kandidátem?

Do budoucna je Pavel Vrba vhodný kandidát pro Baník. Je dlouhodobě spojen s regionem, spoustu let tam působil, byl u titulu. Zkrátka tam má jméno a byl by to typ trenéra, který by dokázal naplnit ambice majitele hrát o titul a o poháry. Nejspíš ale přišli pozdě.

Vrba skutečně při začátku angažmá ve Spartě naznačoval, že měl ještě jednu nabídku, která ale přišla pozdě…

Můžeme spekulovat, zda to byla nabídka z Baníku. Možné to je, ale Pavel je relativně mladý trenér. Myslím, že jeho čas v Ostravě ještě může nastat. S vedením budou ve spojení a dřív nebo později to přijde.

Nový trenér dostane pravděpodobně čas nejméně do konce sezony. Překvapilo vás to?

Možná si řekli: Zkusíme to takto, než seženeme někoho, na kom se shodneme a kdo bude volný. Proto dali šanci svým klukům, nemají co pokazit, protože spadnout nemůžou a můžou jen překvapit.

Pohledem experta "V současném rozpoložení není o výhře Slavie pochyb, a to navzdory blížícímu se pohárovému duelu se skotskými Rangers FC. Domácí kouč Trpišovský má k dispozici prakticky dvě nesmírně kvalitní jedenáctky a obě jsou na papíře lepší než baníkovská základní sestava," myslí si před utkáním expert Fortuny Roman Kovařík. Věří i slávistickým střelcům. Na nejproduktivnější hráče Abdallaha Simu a Jana Kuchtu je u Fortuny kurz na vstřelení branky 2,20. "Pro sešívané hraje kromě aktuální formy dlouhodobě i vzájemná bilance, stejně jako fakt, že poslední dvě návštěvy Baníku v Edenu skončily na vlas stejným debaklem," připomíná Kovařík prohry 0:4. "98 procent všech tiketů míří na výhru úřadujícího mistra v kurzu 1,20, s velkou pravděpodobností domácí zvítězí o více než jednu branku, tedy v handicapu," myslí si expert. Aktuální kurz na Slavii 1,20 doplňují možnosti na remízu v kurzu 7,10 nebo na výhru Ostravy v kurzu 17,0.

Jakou roli pro Baník hraje současná situace, kdy fanoušci nemohou na stadiony? Může to být faktor, proč se mu nedařilo?

Bez diváků se hraje všem špatně, ale Baníku o to víc. Tam byli zvyklí na podporu každý zápas, na atmosféru a tlak, který vytvářely tribuny na soupeře, na rozhodčí, na hráče. Ostrava patří mezi týmy, kterým tohle prostředí nevyhovuje a které by z domácího prostředí vytěžily rozhodně víc. Baník byl na skvělé fanoušky zvyklý řadu let.

Vedení při výměně trenéra naráželo na motivaci hráčů. Mluvil o tom i nový trenér Ondřej Smetana. Mohli i v tom sehrát roli fanoušci?

Baník je specifický klub. Dlouhá léta to bylo jen o odchovancích. Hráči byli naladění na stejnou notu, žádný Pražák ani nikdo ze zahraničí tam nebyl, jen regionální kluci. Vztah k lidí k hráčům byl rodinnější. To už dnes samozřejmě tolik neplatí, ale stejně si myslím, že pochopení toho prostředí do jisté míry hraje roli. Jde i o to, jak s hráči mluví, třeba i přízvuk může mít vliv na to, co je hráč ochoten potom pro toho trenéra na hřišti udělat.

Měl v tomhle Kozel od začátku zhoršenou pozici?

Je to výborný trenér a dobrý chlap. Nicméně je Pražák, a to mohlo hrát roli v tom, jak se k tomu hráči postavili.

Baník hned čeká Slavia. To bude pro nového trenéra křest ohněm, že?

To je zápas, ve kterém nemáte co ztratit. Když prohrajete s mančaftem, který porazil třetí nejlepší mužstvo v Anglii, tak vám nikdo hlavu neutrhne. Můžete jen překvapit a odehrát dobrý zápas, i když třeba prohrajete. Horší by pro ně bylo hrát s někým zespodu, proti komu by se čekalo vítězství. Slavia bude určovat, co se bude dít, a vy máte šanci se na ni nachystat a zkusit překvapit.