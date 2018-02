Baník proti Slavii v generálce na jaro dvakrát vedl, přesto po gólu Ngadeua prohrál

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Fotbalisté Baníku Ostrava se v posledním přípravném utkání před startem jarní části HET ligy střetli se Slavií Praha a gólem ze závěru zápasu prohráli 2:3.

Ostrava - Fotbalisté pražské Slavie v generálce na jarní část sezony zvítězili v Ostravě 3:2. Úřadující mistři na hřišti prvoligového nováčka dvakrát prohrávali po gólech Tomáše Poznara, ale Milan Škoda pokaždé odpověděl. V 87. minutě přípravný zápas rozhodl střídající Kamerunec Michael Ngadeu.

"Tak nějak bychom chtěli hrát, bylo to ofenzivní, hodně šancí na obou stranách. Ostrava hrála výborně, potrestala naše dvě chyby, hrálo se nahoru dolů. Dali jsme tři góly, měli hodně šancí, ale na defenzivě ještě musíme zapracovat. Ale raději vyhrajeme 3:2 než 1:0," řekl pro web Slavie trenér Jindřich Trpišovský.

Slávisté nezačali dobře a už ve třetí minutě Jakub Jugas trefil břevno vlastní branky. V desáté minutě poslal Baník do vedení Poznar hlavičkou po centru Martina Filla.

"Sešívaní" dokázali odpovědět už za čtyři minuty. Brankář Jan Laštůvka, který přišel do Ostravy v zimě ze Slavie, vyrazil Necidovu ránu jen před Škodu a ten už měl snadnou práci. Z podobné situace na druhé straně skóroval opět Poznar, když ve 28. minutě dorazil Fillův pokus.

Po hodině hry Slavia podruhé vyrovnala. Střídající mladík Pavel Bucha vyslal do úniku Jaromíra Zmrhala, jenž připravil výhodnou pozici zakončujícímu Škodovi. Trenér hostů Jindřich Trpišovský v 72. minutě vystřídal hned devět hráčů a utkání směřovalo k remíze. Těsně před koncem se však po Dannyho centru zblízka prosadil další náhradník Ngadeu.

"Celou dobu jsme dotahovali a náš výkon postupně gradoval. Soupeř byl hodně snaživý, hodně se přesouval, hodně běhal a hřiště bylo zavřené. Na druhou stranu se tím utahali a my jsme na konci dali zasloužený gól na 3:2," konstatoval Trpišovský.

Hráčům Slavie podle něj ještě bude chvíli trvat, než se plně ztotožní s jeho herní filozofií. "Časový úsek bude delší, aby vše klapalo, jak si představujeme. I v těch předchozích angažmá to ze začátku skřípalo, protože změna je to velká," uvedl bývalý kouč Liberce, který v prosinci na lavičce nahradil odvolaného Jaroslava Šilhavého.

"Návyky se získávají dlouhodobě, ale nějaké změny už patrné jsou a postupně se to bude zlepšovat. Na konci sezony nám dřív vždy bylo líto, že už to končí a museli jsme stavět zase nový tým. To nám tady snad nehrozí. Doufám, že budeme lepší a lepší," doplnil Trpišovský.

Olomouc podlehla Liberci, Zlín porazil Bratislavu

Fotbalistům Olomouce nevyšla generálka na jarní část prvoligové sezony, kterou odstartují příští neděli proti vedoucí Plzni. Třetí tým tabulky doma na Hané prohrál s Libercem 1:2. Většina dalších celků z nejvyšší soutěže své poslední zápasy zimní přípravy zvládla.

Liberec se dostal do vedení ve 37. minutě, kdy se zimní posila Oscar blýskla povedeným volejem. Olomouc v úvodu druhé půle vyrovnala po nešťastném vlastnímu gólu Milana Kerbra. V 66. minutě však svého brankáře překonal i domácí náhradník Michal Surzyn.

Mladá Boleslav na svém hřišti deklasovala České Budějovice 4:0. V první půli se trefili Petr Mareš s Markem Matějovským a po změně stran Tomáš Přikryl a Jiří Kateřiňák. Poslední tým nejvyšší soutěže Jihlava porazila Vlašim 2:0 díky brankám Pavla Dvořáka. S druholigovým soupeřem si doma poradily i Teplice, které zdolaly Táborsko 1:0 gólem Davida Vaněčka.

Jablonec v Nymburku rozstřílel třetiligové Štěchovice 5:0. Dva góly dal v závěru Lukáš Masopust, před ním se prosadili David Breda, Vojtěch Kubista a posila z Mladé Boleslavi Jan Chramosta proměněnou penaltou.

Karviná v Trnavě neudržela poločasové vedení, které jí zařídil Jan Hošek, a s lídrem slovenské ligy prohrála 1:3. Naopak fotbalisté Zlína i Bohemians 1905 nad slovenskými protivníky těsně zvítězili. "Ševci" přestříleli Slovan Bratislava 3:2 díky trefám Petra Hronka, Petra Jiráčka a Srba Zorana Gajiče. "Klokanům" zařídil triumf 1:0 nad Ružomberkem ghanský útočník Benjamin Tetteh.

Slovácko v závěrečném duelu na tureckém soustředění podlehlo nováčkovi ruské ligy Tosnu 1:2. Za tým z Uherského Hradiště v 63. minutě už pouze zkorigoval výsledek Jan Juroška.

Přípravná fotbalová utkání:

Baník Ostrava - Slavia Praha 2:3 (2:1)

Branky: 10. a 28. Poznar - 14. a 61. Škoda, 87. Ngadeu.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Psyché, Procházka, Fleišman (71. Azackij) - Hrubý, Hlinka - Mičola, Fillo (80. Stáňa), De Azevedo (80. Sus) - Poznar. Trenér: Kučera.

Slavia: Kolář - Jugas (72. Frydrych), Kúdela (72. Pokorný), Deli (72. Ngadeu), Sýkora (72. Sobol) - Mingazov (72. Van Buren), Hušbauer (72. Hromada), Souček (72. Danny), Zmrhal (72. Stoch) - Necid (58. Bucha), Škoda (72. Tecl). Trenér: Trpišovský.

FK Jablonec - TJ Štěchovice 5:0 (2:0)

Branky: 78. a 88. Masopust, 27. V. Kubista, 40. Chramosta z pen., 72. Breda.

Sestava Jablonce:

I. poločas: Hanuš - Holeš, Pernica, Piroch, Hanousek - V. Kubista - Jovovič, Trávník, Považanec, Zelený - Chramosta.

II. poločas: Hrubý - Holeš (75. Jankovič), Piroch, Lischka, Zelený - Hübschman - Pleštil (75. M. Kubista), V. Kubista, Breda, Masopust - Doležal. Trenér: Rada.

Sigma Olomouc - Slovan Liberec 1:2 (0:1)

Branky: 49. vlastní Kerbr - 37. Oscar, 66. vlastní Surzyn.

Sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký (64. Surzyn), Radakovič, Jemelka (64. Polom), Vepřek - Zahradníček (64. Manzia), Houska, Kalvach (75. Sláma), Plšek (46. Yunis), Falta (46. Hála) - Řezníček (46. Texl). Trenér: Jílek.

Liberec: Hladký - Coufal (63. Knejzlík), Kačaraba (77. Köstl), Karafiát (63. Vukliševič), Kerbr (63. Bosančič) - Bartl (46. Mikula), Breite (74. Havelka), Folprecht (74. Pulkrab), Hybš (77. Wiesner) - Oscar (63. Da Silva), Potočný (63. Voltr). Trenér: Holoubek.

Fastav Zlín - Slovan Bratislava 3:2 (1:0)

Branky: 22. Hronek, 60. Jiráček, 85. Gajič - 48. Holman, 90.+2 Šporar.

Sestava Zlína: Dostál - Kopečný (46. Bartošák), Hnaníček (80. Bijimine), Gajič, Matejov - Vukadinovič (83. Slaměna), Hronek (77. Železník), Jiráček (70. Janíček), Holzer - Mehanovič (67. Džafič), Beauguel (46. Traoré). Trenér: Páník.

FK Teplice - MAS Táborsko 1:0 (1:0)

Branka: 8. Vaněček.

Sestava Teplic: Diviš - Vondrášek, Čmovš (46. Jeřábek), Král, Krob - Ljevakovič (60. Soungole) - Hyčka (60. Vošahlík), Hora (60. Žitný), Kučera, Rezek (60. Trubač) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Bohemians Praha 1905 - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)

Branka: 70. Tetteh.

Sestava Bohemians: Fryšták - Dostál (68. Bartek), Bederka (68. Krch), Šmíd, Kocič - Jindřišek, Hašek ml. - Reiter (46. Záviška), Mašek (46. Tetteh), Luts (46. Vaníček) - Nečas (68. Dias). Trenér: Hašek st.

Spartak Trnava - MFK Karviná 3:1 (0:1)

Branky: 50. a 64. Egho, 70. Lovás - 42. Hošek.

Sestava Karviné: Le Giang - Čolič, Janečka, Hošek, Letič (46. Eismann) - Šisler, Panák - Moravec (46. Štěpanovský), Budínský, Kalabiška - Wágner. Trenér: Mucha.

FK Mladá Boleslav - Dynamo České Budějovice 4:0 (2:0)

Branky: 10. Mareš, 37. Matějovský, 62. Přikryl, 64. Kateřiňák.

Sestava M. Boleslavi: Šeda - Pauschek, Klíma (77. Chaluš), Takács, Křapka - Jánoš - Přikryl (72. Magera), Matějovský, Valenta (57. Kateřiňák), Mareš (77. Novák) - Komličenko (61. Ladra). Trenér: Uhrin ml.

1. FC Slovácko - FC Tosno 1:2 (0:1)

Branky: 63. Juroška - 10. Trujič, 55. Melkadze.

Sestava Slovácka: Heča - Juroška, Břečka, Hofmann, Divíšek (46. Šimko) - Sadílek, Šumulikoski, Daníček (59. Machalík) - Havlík, Zajíc (72. Kubala), Petr (80. Rezek). Trenér: Kordula.