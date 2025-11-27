Galáskova série je šílená, říká Mičola. Po letním krvácení by ale narazil i Ancelotti

Minulou sezonu končil Baník v euforii. Na třetím místě, před Spartou.
Jenže zkraje aktuálního ročníku odešla osa klíčových hráčů - Ewerton, Tomáš Rigo, Matěj Šín a Erik Prekop. S bilancí deseti bodů po 11 ligových zápasech se pak poroučel i trenér Pavel Hapal.
Nahradil ho Tomáš Galásek, který ovšem začal příšernou šňůrou pěti porážek s nulou v kolonce vstřelených gólů. To už se rozjela druhá půlka základní části a Baník padl na samé dno tabulky.
Že by měla sezona skončit sestupovým průšvihem jako před deseti lety, to si Mičola, majitel 114 ligových startů za Baník, nepřipouští. I když v Opavě, kde jako trenér působí, poslouchá něco jiného.
Jak prožíváte pád Baníku na poslední místo?
Nedívá se na to pěkně, na druhou stranu mě to tolik nepřekvapuje. Určitě jsem nečekal poslední místo, ale když se člověk podívá, kolik s těmi čtyřmi špičkovými hráči odešlo gólů… Do toho Buchtič (David Buchta) nemá střeleckou formu, v lize nedal ani gól. Filip Kubala je zraněný. Zkrátka chybí góloví hráči a je strašně těžké je nahradit. Ale dají se najít i pozitiva.
Jaká?
Líbí se mi, jak hrají mladí kluci. Je pecka, že dostávají šanci, a pokud bude Baník trpělivý, třeba za dva roky to s nimi může být zajímavé. Když to doplní nějakými lídry. Zároveň jsou to dneska velké finanční dostihy. Neberu jen nejlepší trojku, ale silný je i Hradec, Olomouc a další. Osobně bych šel tou trpělivou cestou.
Jenže není na čase si přiznat, že Baník hraje o udržení a bude potřeba napnout síly hlavně k záchraně aktuální sezony?
Jasně, mně se o tom lehce mluví… Ale do zimní pauzy zbývají ještě tři kola, los je docela hratelný - doma s Duklou, v Karviné a doma s Pardubicemi. Tým může uhrát minimálně šest bodů a trochu se vyhoupne. Baník nemá špatná čísla, co se týče držení míče nebo střel. V Teplicích byla sice jen jedna na branku, ale i tam bylo spoustu situací, které se daly dohrát. Jen to nedokáží zlomit nějakým gólem. Do hlav těm klukům nevidím, ale zvenčí se mi zdá kabina strašně zdravá. Věřím, že se to zvedne.
Dovedete si představit situaci trenéra Galáska? Je to jeho první větší štace v pozici hlavního kouče, a takový začátek…
Galas je zkušený borec, který prošel cizinou. Podle mě určitě nepanikaří, i když je to šílené, pět zápasů nedat gól. Má k sobě i výborného Laštyho (Jana Laštůvku), je otázka, jestli realizák ještě nedoplnit o nějaké další vlčáky s baníkovským DNA. Ale i taková šňůra někdy přijde, je to fotbal. Baník byl kousek od pohárů, mohl se prokousat přes Legii, pak ho vyřadilo Celje, které je teď v Konferenční lize stoprocentní. A jak jsem říkal, odešli čtyři klíčoví hráči, s tím by těžko něco udělal i Carlo Ancelotti.
Říkal jste, že byste se vydal cestou trpělivosti a zapracování mladých hráčů. Ale přes zimu je nutné kádr ještě pro tuto sezonu výrazně posílit, ne?
Baník by se měl kouknout po nějakých zkušenějších hráčích, kteří jinde nehrají. Vzít je třeba na hostování, oživit. Jako se to povedlo s Ewertonem nebo Srdjanem Plavšičem, který je teď taky zraněný. Možná zkusit znovu Prekopa, který ve Slavii nehraje. Situace je nepříjemná v tom, že ani ostatní týmy nespí. Čekám, že takové Slovácko půjde pod Romanem Skuhravým nahoru.
Více lidí mluvilo o tom, že Baník tu obměnu kádru po odchodu zmíněných opor podcenil.
Ti noví hráči přišli, ale je těžké to hned trefit a tak rychle se adaptovat. Hrát za Chrudim je něco jiného než za Baník. V Ostravě to není jednoduché, když se nedaří. Ten tlak tam je, fotbal se rozebírá všude, žije tím celý region. Já pořád věřím, že to zlomí. Nejlépe ať se zachrání a vyhrají pohár. (smích)
To vidíte velmi optimisticky. I když v MOL Cupu už Baník pod Galáskem aspoň skóroval a vyřadil v osmifinále Pardubice.
Někdy takové příběhy jsou a za půl roku může být situace úplně jiná. Ve finále by to byla skvělá sezona. V poháru jsou tři výhry od vítězství a postupu do Evropy. Bude záležet na losu nebo na tom, jaký program budou mít nejsilnější týmy. Ale je jasné, že prioritou je liga.
Bývalý trenér František Komňacký před reprezentační pauzou říkal, že Baník starosti se záchranou mít nebude. Že je to pod majitelem Václavem Brabcem stabilní klub a najde cestu ven. V tom je situace jiná než před deseti lety, že?
Stoprocentně, tehdy to bylo po podzimu skoro beznadějné. Za těch deset let se v Baníku udělala obrovská práce. Až bude nový stadion, bude to úplná fantazie.
Vy jste v té sestupové sezoně 2015/16 odehrál jen šest zápasů, pak jste naskočil zpět až ve druhé lize. Jak to s vámi tehdy bylo?
V zimě přišel trenér Vlastimil Petržela, mně ale poněkolikáté v kariéře vypnulo koleno a musel jsem na operaci s chrupavkou. Půl roku jsem stál, neměl jsem smlouvu a trénoval jsem v Chlebičově u Opavy. Chodil jsem hrát jen za starou gardu Baníku, kde mě viděl sportovní ředitel Dušan Vrťo. Zeptal se, jestli to ještě nechci zkusit… Byla z toho parádní sezona ve druhé lize a pak ještě nějaký čas v první.
Prý byla pro vás sezona ve druhé lize dokonce nejlepší v kariéře. Tak silné to bylo, když se Baník škrábal zpátky nahoru?
Bylo to perfektní. Bojovali jsme ve druhé lize s Opavou, s Olomoucí. Bylo to dost sledované, jako třeba teď se Zbrojovkou nebo Artisem. Dříve totiž byla druhá liga spíše v ústraní. A musím říct, že i teď je tam strašně moc zajímavých fotbalistů. Málokdo z dorostu se prosadí do první ligy, kam chodí dost cizinců. Baník se může určitě poohlédnout po hráčích ze druhé ligy.
Vám je dnes 37 let, první ligu jste hrál naposled v sezoně před osmi lety. Teď jste s fotbalem spojený jako trenér mládeže?
Dělám asistenta trenéra u sedmnáctky v Opavě a v Městě Albrechticích, kde máme chatu, ještě hraju krajský přebor. Je to plácání na pár minut, spíš takové ťapkání z mojí strany. Kdybych hrál více, koleno mi oteče. Ale člověk se fotbalu nechce vzdát, chyběla by mi ta kabina. V Albrechticích jsem vyrůstal, máme tam skvělou partu a i ta šatna dorostenců vás nabíjí. S nimi jste ve finále pořád děcko. (úsměv)
A co dospělý tým Opavy? Má ambice na postup do první ligy?
Myslím, že kluci mají velkou šanci. Jsou čtvrtí, hrají pěkný a náročný fotbal. Když to v zimě ještě doplní, můžou trápit druhé Táborsko a třetí Artis.
Aby to nakonec neskončilo barážovým derby s Baníkem.
(smích) To víte, že v Opavě už se lidé o tomhle scénáři baví. Může to nastat, proč ne… Nevím, jaké manévry by to s sebou přineslo, ale bylo by to peklo.